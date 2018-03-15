Азы психологии, которые помогут жить счастливо

Поверь, все в жизни гораздо проще, чем принято считать. Мы сами возводим непреодолимые преграды и следуем стереотипам. Миримся с тем, что имеем, и, как нас учили, благодарим судьбу за этот минимум. Пора начинать апгрейд собственных взглядов, а мы расскажем как.

Что такое счастье? Среди ответов на этот вопрос сложно найти правильный. Для кого-то счастье — это деньги, для кого-то — долгожданный отпуск с семьей. Нужно понимать, что состояние счастья не приходит извне. Это внутренняя гармония, которую возможно ощущать постоянно, несмотря на жизненные обстоятельства. Правда, для этого необходима определенная работа над собой. А какая именно, редакция WMJ.ru разбиралась вместе с нашим экспертом.

Екатерина Федорова , психолог экстра-класса, ведущий секс-тренер Москвы, автор обучающих книг и тренингов

Влюбись в себя, если осмелишься

Легко сказать, но себя нужно принимать со всеми достоинствами и недостатками. Путь любви к себе — процесс сложный и трудоемкий. Прекрати наделять себя в своей речи негативными прозвищами («глупая», «некрасивая», «толстая»). Именно эти фразы, нацеленные на самого себя, откладываются в подсознании и всплывают в самые неподходящие моменты. Если принять себя сразу не получается, нужно найти то, что тебе не нравится в своем характере, во внешности, и исправить это. Звучит страшно, но самое сложное — начать. Вскоре ты получишь массу удовольствия от самого процесса. Это будет первым шагом на пути любви к себе.

Займись счастьем!

Разберись, что мешает тебе быть счастливой. Счастье — это то, что живет внутри каждого из нас. Нам нужно просто научиться его находить. А чтобы искать было легче, действуй от обратного. Вспомни то, из-за чего ты в последнее время несчастна. Может, работа давно не приносит удовольствия? Тогда пора ее сменить. Если сделать это нереально — найди дело, из-за которого тебе захочется просыпаться по утрам. Ведь любимое занятие — это неиссякаемый источник счастья. Благодаря ему тебе будет намного легче мириться с нелюбимой работой. А каждый новый день будет сулить что-то новое и интересное.

Уж в отпуск невтерпеж

Даже если отпуск у тебя только через полгода, начни планировать его заранее. Проложи маршрут поездки, выбери музеи, которые посетишь, почитай путеводители. На удивление, планирование отпуска значительно повышает уровень счастья. Когда человек находится в стадии удовольствия от предвкушения поездки, происходит выработка эндорфинов в крови. Раскрою тайну: для того чтобы почувствовать себя счастливым, необязательно уезжать за тридевять земель. Для начала просто смени маршрут от работы до дома.

На уровень выше

Мы сейчас говорим о твоей самооценке. Если она близка к нулю, о счастье говорить рано. Люди с низкой самооценкой часто считают себя недостойными тех или иных благ. Самоуважение необходимо постоянно развивать. Начни воспринимать мелкие ошибки не как неудачу, а как полезный опыт. Замечай, что у тебя выходит хорошо. Пусть это будут даже какие-то незначительные дела. Опиши свои самые ценные качества (или попроси об этом друзей). Уверенность в себе — еще одна ступень на пути к счастливой жизни.

А нас и здесь неплохо кормят

Не забывай баловать себя вкусной едой. Она также является источником счастья. Старайся есть из посуды, которая приносит тебе эстетическое наслаждение. Если хочешь, сервируй стол салфетками, букетами цветов, свечами. Тогда процесс приема пищи будет еще одним поводом почувствовать себя счастливой. И, конечно, не стоит отказывать себе в кусочке воздушного десерта. Помни, что наслаждение — это прямая дорога к счастью.

Если с другом вышел в путь

Очень тяжело быть счастливой, когда вокруг тебя находятся нытики и люди, считающие себя хроническими неудачниками. Как бы ты ни пыталась совершенствовать свое позитивное мышление, это не получится в компании таких людей. Отсюда и совет: окружай себя счастливыми людьми. Речь идет не о том, чтобы заменить всех близких друзей, но прекратить общение с парочкой знакомых нытиков, определенно, стоит.

Счастье — в мелочах

Завтрак в постель, яркое солнце, новое платье — это вещи, которые вполне могут сделать нас счастливыми. В нашей суматошной жизни мы разучились замечать такие мелочи. Если ты сосредоточишься на приятных моментах и будешь всерьез наслаждаться ими, то в скором времени выяснится, что ты гораздо счастливее, чем думаешь. Нужно лишь внутреннее желание и готовность быть счастливой. Перестань придумывать себе проблемы — и счастья в твоей жизни обязательно прибавится.

В общем, стать счастливой — задача непростая. С улыбкой смотреть в будущее возможно, только освободившись от своего прошлого. Сложно быть счастливой, если на тебя давят прежние обиды, недовольства и переживания. Поэтому главный совет — не откладывай счастье на потом, а займись им прямо сейчас.