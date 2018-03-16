Что на самом деле означают ночные кошмары

Об этом рассказал психолог, который изучает сны больше 30 лет.

Даже самым спокойным и уравновешенным из нас иногда снятся страшные сны. Проснувшись, мы стараемся разгадать, что же значил этот сон и какие события он предвещает. Иен Уоллес, которого называют «гуру снов», изучал сновидения людей больше трех десятков лет и выпустил книгу «100 снов, которые снятся всем, и их истинные значения».

Профессор рассказал о самых частых ночных кошмарах. А самое главное — объяснил, что они на самом деле означают. Между прочим, некоторые из них являются очень хорошим знаком.

Вас кто-то преследует

Сон, в котором вас преследует какой-то человек или даже фантастическое чудовище, значит, что в реальной жизни существует проблема, которую вы должны решить. Возможно, пока вы не знаете, как это лучше сделать, но очень скоро выход появится. Эти ночные преследователи, даже если они пугают, могут открыть в вас нереализованные таланты и указать на новые возможности.

У вас шатаются или выпадают зубы

Это, как ни странно, один из самых популярных кошмаров у большинства людей. Уоллес говорит, что зубы — символ уверенности и мощи, и такой сон означает, что в реальности вы чувствуете себя бессильным в какой-то ситуации. Не отчаивайтесь и не опускайте руки: трезво оцените свои возможности и попробуйте принять вызов от жизни.

Вы остаетесь без одежды в людном месте

Психолог утверждает, что обычно это означает, что в реальной жизни вы чувствуете себя уязвимым. Ведь одежда — это наша защита, это образ, который видят другие. Так что нужно просто набраться уверенности в себе, и все пройдет. А иногда такой сон, напротив, значит, что стоит не бояться открыться окружающим людям.

Вы не можете найти туалет

А тут, как оказалось, все очень просто. Если вам периодически снится такая ситуация, значит, вы не можете удовлетворить свои потребности, и это грызет вас изнутри. Такой кошмар часто видят те, кто больше думает о других людях и не считается с собственными нуждами и желаниями.

Вы не можете сдать экзамен

Вроде бы вы уже давно окончили и школу, и вуз, а до сих пор снится, как перед педагогом забыли все ответы на экзаменационные билеты. А все дело в том, что так мы оцениваем, как способны выполнять ту или иную задачу. Преследует подобный кошмар? Значит, вам кажется, что свою работу вы делаете плохо. Но самое главное слово здесь — «кажется». Возможно, вы относитесь к себе слишком самокритично. Попробуйте умерить пыл и не судить себя слишком строго.

«Не стоит бояться ночных кошмаров, — заключает психолог. — Ведь это, пожалуй, самые полезные сновидения». Да-да, именно они, а вовсе не какие-нибудь сказочные сюжеты с прекрасными принцами и розовыми пони. Потому что именно такие вот страшные и повторяющиеся сны помогают распознать проблемы, которые существуют в реальной жизни, и научиться с ними справляться. А когда это получится, то и кошмар исчезнет сам собой.

5 советов от Иена Уоллеса для хорошего и спокойного сна

1. Превратите свою спальню в то место, где всегда будет комфортно и уютно, и где можно на сто процентов расслабиться.

2. Не пользуйтесь перед сном гаджетами и не смотрите телевизор. В идеале всего этого не должно быть у вашей кровати.

3. Не пейте кофе во второй половине дня. То же самое относится к более крепким напиткам.

4. Не ешьте на ночь тяжелую и жирную пищу.

5. Забудьте о проблемах. Не зря говорят: утро вечера мудренее. Все вопросы лучше решать, хорошо выспавшись, а не ворочаться из-за них в кровати полночи.