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Тест: о чем говорят ваши сновидения
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Тест: о чем говорят ваши сновидения 

Рамблер 16 марта 2018
Фото: Depositphotos
16 марта — Всемирный день сна. С 2008 года день отмечается ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия, по инициативе Всемирной организации здравоохранения по проблемам сна и здоровья.
В этот день крутят социальную рекламу, проводят конференции и симпозиумы, посвященные проблемам сна.
Человек проводит во сне треть жизни. В это время у нас снижается уровень мозговой активности и реакции на раздражители.
Неудивительно, что сон в древности считался особым, мистическим временем жизни человека и был тесно связан со смертью. Считалось, что спящего нельзя будить резко, потому что душа, во время сна покидающая тело, может не успеть вернуться обратно, и человек умрет.
Сновидения же воспринимались древними как послания богов, добрых или злых духов, которые были призваны служить предупреждением человеку.
Толкованием снов занимались специально обученные жрецы, а все желающие могли попробовать расшифровать свои сны с помощью сонников. Древнегреческий сонник "Онейрокритика" датируется II—III веком н. э.
Сновидениями вновь пристально заинтересовались в начале XX века, трактуя их в соответствии с новейшими открытиями в психологии. Значительный вклад в эту сферу внесли Зигмунд Фрейд и его ученик Карл Густав Юнг.
Пройдите наш тест и узнайте, о чем говорят ваши сны.
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