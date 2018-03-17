Почему надо избегать вечно недовольных друзей

Наверняка в вашем окружении тоже найдется парочка индивидуумов, которые при общении с вами тянут одеяло на себя и постоянно рассказывают о своих проблемах. И, казалось бы, чего проще прекратить общение с такими людьми и сосредоточиться на себе? Но от этих так называемых друзей очень сложно избавиться, порой даже невозможно. Рассказываем, почему нужно как можно скорее с ними расстаться и как это сделать с минимальными потерями.

Они знают о вас слишком много

Как только вы решаете, что с вас хватит, и общение с этим человеком вам порядком надоело, вы вдруг натыкаетесь на совместные фотографии или вспоминаете те моменты, которые вас связывали, и понимаете, что с другом вас связывает намного больше, чем вы могли себе представить. И вас вдруг начинает мучать совесть, что вы не можете пойти на жертвы ради этой дружбы. Но задумайтесь, зачем вам такая дружба, если постоянно приходится идти на жертвы? Они вами манипулируют

Манипулировать они умеют превосходно. Вы сами того не заметите, как броситесь выполнять все прихоти своего друга и выслушивать его очередные стенания. Все, что угодно, лишь бы ему было хорошо! Просто представьте, станет ли ваша жизнь спокойнее, ярче и интереснее, если из нее уйдет весь негатив?

И если то, что вы увидели, вам действительно нравится, тогда стоит проявить решительность и изменить свою жизнь к лучшему. Они заставляют вас чувствовать себя виноватой

Если вам постоянно внушают, что вы сами заслужили подобное отношение, то через какое-то время действительно начинаешь в это верить и думаешь: «А вдруг этот человек прав, а я слишком нервно и эмоционально на все реагирую?» Это в корне неверное представление, следует в первую очередь подумать о собственных потребностях, а не о том, что закончив это общение, вы можете ненароком обидеть человека. Они дают понять, что вы разрушаете компанию

Действительно, если вы общаетесь в одной компании, то разорвав отношения с другом, который постоянно оказывается в центре внимания, вы рискуете свести на нет отношения и с другими приятелями. Ведь первым делом они начнут интересоваться, что у вас произошло и почему вы приняли подобное решение.

Психологи рекомендуют не впутывать остальных людей в выяснение отношений с одним конкретным человеком, но при этом честно им объяснить, что не хотите больше поддерживать «игру в одни ворота». Если остальные члены вашей компании после этого вас не поддержат, тогда задумайтесь, действительно ли они стоят вашего внимания? Они внушают вам, что вы останетесь одна

На самом деле страх одиночества — одна из самых основных причин, по которой люди продолжают общаться с теми, кто им не нужен. Однако не стоит терпеть унижения или пренебрежение только ради того, чтобы с вами рядом был человек, который будет использовать вас в качестве жилетки.

Психологи уверяют, что как только вы освободите свою жизнь от ненужного (неугодных людей это тоже касается), как в вашем поле зрения тут же появятся что-то новое и достойное. И кто знает, может тот, кто станет вам настоящим другом, уже где-то рядом с вами? Но пока вы тратите все свои силы на то, чтобы выслушать очередные стенания так называемой подруги, вы, конечно, не обратите внимание на того, кто действительно будет ценить вашу дружбу. Они намекают, что конец дружбы будет на вашей совести

Другими словами, они будут демонстрировать окружающим, что дружба с вами им действительно была нужна, но вы вдруг взяли и решили поставить точку в общении. При этом в глазах окружающих вы действительно будете выглядеть не самым лучшим образом.

Вы же не сможете каждому объяснить, что просто устали терпеть постоянное нытье и недовольство, потому вам останется лишь смириться с этой действительностью. Эксперты напоминают, что невозможно быть хорошей для всех, поэтому сконцентрируйтесь на своей жизни и обращайте меньше внимания на то, что доставляет вам дискомфорт. Ведь это ваша судьба — и лишь вам решать, какие люди должны в ней присутствовать.