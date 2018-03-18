Забота и навязчивость: как не перейти грань

Ваш родственник заболел. Обычная простуда, ничего страшного, но вы хотите максимально облегчить его плохое самочувствие, а потому стараетесь окружить родного человека своей заботой. Вы то и дело спрашиваете, не болит ли у него голова, не надо ли ему что-то принести, может, сходить в аптеку или сварить куриный бульон.

Вы делаете все из лучших побуждений, но в какой-то момент видите, что родственник начинает раздражаться, а потом и вовсе срывается: «Да оставишь ты меня сегодня в покое или нет?». Вам обидно, вы же хотели помочь, а он этого не оценил. Подождите, не торопитесь негодовать. Возможно, вы действительно не правы. Скорее всего, вы просто перешли тонкую грань между заботой и навязчивостью.

На первый взгляд кажется, что разглядеть эту грань почти невозможно. Она на самом деле еле различима: нет ничего проще, чем оступиться и из заботливой жены, матери, дочери или подруги превратиться в навязчивую муху, от которой хочется отмахнуться. Но если вы действительно желаете быть участливой и доброжелательной к окружающим, придется научиться понимать, когда ваша внимательность настораживает и лишь отдаляет от вас родных и друзей. Это стоит сделать хотя бы для того, чтобы избежать ненужных ссор и пустых обид. Вы ведь не хотите прослыть занудой и распугать всех, кто вам дорог?

Если нет, то давайте разберемся, почему мы то и дело переходим тонкую грань между заботой и навязчивостью и как вести себя, чтобы окружающие всегда радовались нашему обществу и не боялись спросить совета. Повышенная тревожность

Есть среди нас те, кто постоянно боится за близких людей и не желает с этим страхом бороться. Воображение рисует таким паникерам самые страшные картины: вот муж ушел из дома на работу, забыв закрыть дверь, и воры уже вынесли новенький телевизор, не забыв про шкатулку с украшениями. Или дочь, не ответившая на один телефонный звонок, на самом деле не сидит на уроке, а пьет пиво в плохой компании, из-за которой через несколько лет не поступит в университет и упустит шанс реализоваться в жизни. Они боятся за всех, а поэтому то и дело контролируют — все ли у родственников хорошо. «Ты выключил утюг? Ты помнишь, что сегодня прием у окулиста? Ты пообедал?» Не удивительно, что такая навязчивость раздражает окружающих и они задаются вопросом: «Она что, меня за идиота принимает?».

Что делать? Понять и принять тот факт, что окружающие вас люди — это не дети, за которыми нужен глаз да глаз. Они способны сами принимать решения, записывать в ежедневник план на день и справляться с трудностями. Одно дело, если вы искренне желаете помочь другому человеку, чтобы принести ему пользу, и совсем другое — если таким образом вы лишь успокаиваете себя. Это по меньшей мере эгоистично. Желание быть нужной

Еще одна причина, по которой мы без мыла лезем в чужую жизнь, — желание быть кому-то нужной. Мы хотим ощущать собственную значимость, хотим, чтобы с нами считались, но своими действиями отпугиваем самых близких и дорогих людей. Если вы уверены, что лучше знаете, что носить, с какими парнями встречаться и какие фильмы смотреть вашей дочери, то будьте готовы, что однажды она хлопнет дверью, бросив напоследок что-то типа: «Я сама знаю, как мне жить, я уже не маленькая».

Что делать? Обратить внимание на свою жизнь: на проблемы, которые в ней существуют, а также на то, какие чувства вызывают у вас мысли об одиночестве. Вполне возможно, что за такой гиперопекой скрывается нежелание открыть глаза на личные трудности, а также на панический страх когда-либо оказаться одной. Желание контролировать

Подчинить все, что происходит вокруг, тотальному контролю — вот мечта тех, кто то и дело звонит родным и близким, интересуется их делами, советует, как лучше поступить (даже когда их об этом не просят), говорит, с кем стоит общаться, а от кого надо держаться подальше, как воспитывать детей (причем часто не своих, а чужих), как правильно потратить деньги, а что покупать ни в коем случае нельзя. Таким образом они создают иллюзию, что им все подвластно и только от них зависит дальнейшее развитие событий, нет никаких случайностей, все решают именно они. Надо ли говорить, что такое поведение изрядно раздражает окружающих, и им еще сильнее хочется вырваться из-под мнимой власти. Всякое действие рождает противодействие.

Что делать? Если вас тянет командовать другими людьми, то лучше найдите работу, где ваше умение послужит благому делу, а с родными и близкими выберите другую тактику поведения: уважайте их выбор, как они уважают ваш. Поймите, жить с тираном очень непросто, и терпение любимых людей не безгранично. Желание нравиться окружающим

Иногда забота о ближнем — лишь прикрытие для желания потешить собственное «эго». Нам так хочется быть хорошими для окружающих, что мы готовы помогать им в любое время, по пятьдесят раз на дню интересоваться самочувствием, стать лучшим слушателем, буквально по словам вытягивая рассказ о том, почему у коллеги или друга плохое настроение. Неудивительно, что человек, которому не здоровится, или тот, кто только что поссорился с супругой, не оценит вашу настойчивость, а попросит от него отстать.

Что делать? Если делая что-то хорошее для других, вы думаете: «Пусть видит, какая я замечательная, какая внимательная, тактичная, готовая помочь», то лучше прекратите помогать. Вы делаете это не для других, а для себя. Для начала разберитесь, почему вам так важно нравиться окружающим, а потом вызывайтесь давать советы и выслушивать душевные терзания.