9 признаков гордыни

Гордиться собой или своими достижениями, безусловно, нужно. Но все хорошо в меру. Обычно с такими людьми, у которых вдруг начала развиваться гордыня, стараются не иметь никаких дел и вообще предпочитают обходить их стороной. Рассказываем, как перестать раздражать окружающих

Раздаете советы, даже когда вас не просят

Вы намеренно стараетесь подчеркнуть свое превосходство и показать, что решающее слово остается за вами. Поэтому вы с особым рвением начинаете раздавать советы окружающим, даже если они вас об этом и не просили, и поучать жизни. Люди могут, конечно, первое время выслушивать ваши нравоучения, но затем они просто перестанут с вами общаться. Становитесь гиперответственной

Вы вдруг начинаете верить в то, что если у ваших друзей (родных, коллег или знакомых) вдруг все наладилось, то это лишь благодаря вашим стараниям и вашему невероятному таланту. И вы даже не допускаете мысли, что они могли добиться всего сами, без вашего участия в их жизни. Принимаете позицию страдальца

Со временем вы начинаете внушать окружающим, что принесли себя в жертву ради них, поэтому они теперь обязаны вам компенсировать все ваши страдания. При этом вы реально своим нытьем можете довести до белого каления кого угодно, попутно растеряв всех своих преданных друзей. Психологи уверяют, что позиция жертвы или страдальца не сулит ничего хорошего, в какой-то момент даже те люди, которые поначалу старались вас поддерживать и выслушивать ваши стенания, поймут, что без вас им намного лучше и проще. Думаете, что вам все должны

Вам даже в голову не приходит, что другие люди могут не выполнить ваши прихоти или пойти наперекор вашим желаниям. Обычно если вы чего-то захотите, то становитесь просто невыносимы. Истерика, действие на нервы, скандал, раздражение — все идет в ход, лишь бы получить нужную вам вещь. Навешиваете ярлыки на окружающих

Вы с легкостью начинаете раздавать собственные «диагнозы» окружающим, не интересуясь, а чем, собственно, живет этот человек или что ему действительно интересно. У вас собственный взгляд на мир, в котором все плохие, и лишь вы — выдающаяся уникальная личность, которую все должны носить на руках. Постоянно ждете похвалу

Вы совершаете какие-либо действия (например, решаетесь помочь окружающим) только ради того, чтобы другие люди почувствовали вашу значимость и рассыпались в словах благодарности. А если вдруг по каким-либо причинам вы не получаете похвалу, то начинаете ощущать агрессию и неудовлетворенность. Забываете о благодарности

Вы принимаете как должное то, что другие люди стараются вам угодить или чем-то жертвуют ради вас. Вам даже в голову не придет поблагодарить их за это. А если вы вдруг и вспомните, то сделаете это машинально, просто ради того, чтобы человек от вас отстал. Игнорируете чувства других людей

Вы видите только себя и ставите свои желания превыше всего остального. Поэтому вам, по большому счету, становится абсолютно все равно, что думают другие люди или чего они хотят от жизни. Вам все равно, какие последствия будут иметь ваши действия или каким образом они отразятся на окружающих. Нужно ли говорить о том, что это в корне неверная позиция? Пытаетесь манипулировать окружающими

Постоянная попытка заставить окружающих поступать так, как нужно именно вам (ведь только вы знаете, как правильно) ужасно раздражает и выводит из себя. Со временем людям начинает надоедать слушать ваши нравоучения, и они просто от вас отдаляются. Если не хотите растерять все свое окружение, просто перестаньте указывать, что и кому делать.