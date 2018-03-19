Как найти работу мечты после сорока

Как найти работу мечты после 40 лет

Возраст карьере не помеха, однако каждый раз попытки устроиться на новую работу после достижения 40 лет приводят соискателей в шоковое состояние. С одной стороны, с возрастом приходит важнейший опыт, а с другой, увеличиваются не только навыки, но и приверженность традициям. Зачастую компаниям требуются молодые кадры, готовые постоянно совершенствоваться и не останавливаться перед трудностями и изменениями.

Если вы остались без работы и находитесь в возрасте 40 лет, не отчаивайтесь. Для получения желаемой должности необходимо выполнить несложные шаги, которые мы рассмотрим в данной статье. Инструменты для исполнения мечты

Всю жизнь мечтали выучить японский, португальский или повысить уровень знания английского? Поиск работы может подтолкнуть вас к изучению языка. Какая разница, сколько вам лет, если помимо своих знаний и опыта вы можете свободно общаться по-французски и предложить это работодателю? Есть множество вакансий с требованием знания определенного языка, предполагающих командировки и даже переезд за границу.

Вспомните о сарафанном радио. Привлекайте своих знакомых, родственников и друзей.

Пройдите дополнительные курсы. Возможно, в вашем направлении появились новые тенденции и программы, и получение данных навыков будет вам только плюсом.

Найдите job-сайты, специализирующиеся в конкретной отрасли. Существуют сайты вакансий для программистов, творческих специальностей, врачебного персонала и т.п. Шаг № 1

Прежде чем искать работу, необходимо определить ваши ключевые преимущества. Конкурентная среда предполагает, что за свою мечту необходимо бороться, используя при этом свои профессиональные компетенции. Основные преимущества:

Значительный опыт работы

Развитые коммуникативные навыки

Взрослые дети

Мобильность

Ответственность, исполнительность

Практический опыт управления

Знание специфики сферы деятельности компании

После того как вы определили ваши преимущества, переходите к обновлению резюме. Это инструмент, позволяющий наилучшим образом выделить вашу кандидатуру в глазах работодателя. ! Творческим специальностям необходимо изменить портфолио. Шаг № 2

Резюме готово, теперь определитесь, в каких компаниях хотели бы работать. Составьте список предприятий вашей мечты и найдите контактную информацию по каждой (e-mail, телефон). Количество здесь не важно, главное, чтобы вы точно могли объяснить причину включения той или иной компании в список.

Большинство крупных компаний ведут скрытый поиск персонала, поэтому не бойтесь и отправляйте резюме напрямую в отдел персонала.

Даже если в данный момент в компании нет подходящей вакансии, менеджер по персоналу включит вас в кадровый резерв.

После того как вы проработаете базу работодателей, переключайтесь на поиск работы через job-сайты. ! Если на сайте вы увидели вакансию компании, в которую уже отправили резюме, то сначала вернитесь на официальный сайт и посмотрите, как давно были опубликованы последние новости. Если очевидно, что сайтом занимаются, то не отправляйте свое резюме через job-сайт. Но если последние новости были опубликованы в прошлом году, то, возможно, сайт не работает и есть вероятность, что указанный e-mail мог измениться. Поэтому обязательно откликайтесь на вакансию и не забудьте написать сопроводительное письмо. Шаг № 3

Резюме отправлено, но телефон молчит. Ситуация до боли знакомая многим соискателям. В компании, в которые вы целенаправленно отправили свое резюме, можно позвонить в течение 5-7 дней и уточнить, дошло ли оно, а также выяснить, есть ли в компании предложение для вас.

Если на ваш звонок вам ответили сухим ответом:

«Мы получили ваше резюме»

«Ваша кандидатура на рассмотрении»

«Мы вам перезвоним»

Уточните у менеджера, когда можно перезвонить, и продолжайте поиск. ! Крупные работодатели рассматривают резюме в течение двух недель, да и само трудоустройство может занять от трех недель до двух месяцев. Шаг № 4

Резюме отправили, но звонки не помогли, что дальше? Пробуем заинтересовать работодателя. Вы спросите, каким образом? На самом деле вариантов достаточно. Если вы ищите должность в сфере продаж, попробуйте продать себя как специалиста. Добейтесь встречи с начальником отдела продаж, директором по персоналу и даже генеральным директором. На практике намного проще показать свой опыт и доказать, что вы лучший в своем деле.

Если вы креативный человек: рекламщик, маркетолог или дизайнер, приходите в компанию со своими идеями. Проявите инициативу и получите предложение по работе. Шаг № 5

Вы начали получать приглашения на собеседование. Собеседование обычно проходит в несколько этапов. Зачастую первичную информацию менеджер по персоналу получает еще по телефонному интервью. Ваш голос должен быть уверенным, а отвечать на звонок желательно после третьего гудка. При личном собеседовании будьте готовы пройти дополнительные тесты. При себе необходимо иметь блокнот, ручку, все документы, бутылочку с водой.

Собеседование — это всегда стресс, поэтому важно быть во всеоружии и выстоять его с достоинством.

В конце собеседования обязательно уточните, будет ли обратная связь, насколько сильна конкуренция на данную позицию, а также попросите включить вас в кадровый резерв.

Вы должны показать, что хотите работать в данной компании, но при этом обязательно аргументируйте, ведь слова — это только слова. Перечислите до пяти причин, почему именно эта компания вам приглянулась. Шаг № 6

Мы всегда надеемся на лучшее и верим в чудо. Но в жизни бывает многое, в лучшем случае вы получите предложение и через пару дней выйдете на работу, но бывают ситуации, когда вам отказывают. И здесь самое главное — не отчаиваться.

Хотите работать только по этой специализации? Тогда расширяйте границы, посмотрите, что предлагают в других регионах. Быть может, именно там вас и ждут.

Если переезд невозможен, попробуйте сменить профессию или сферу деятельности.

Итак, чтобы найти работу мечты после 40 лет, выполняем следующие шаги:

Определяем ключевые компетенции и обновляем резюме

Составляем базу работодателей и ищем работу на job-сайтах

Добавляем фантазию в продвижение вашей кандидатуры

Проходим собеседование максимально грамотно

Расширяем границы и не отчаиваемся

Не бойтесь меняться, жизнь — это череда событий. И только тот, кто умеет адаптироваться под среду, становится победителем и продолжает свою игру.