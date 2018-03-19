Как знаки зодиака избавляются от стресса и гнева

Негативные эмоции испытывают все, и, если их периодически не сбрасывать, можно «словить» огромные проблемы с психикой. У каждого из нас свой защитный механизм: кто-то плачет, кто-то орет, а кто-то сразу лезет в драку. Это зависит от темперамента и зодиакальной принадлежности. И сегодня мы поговорим о том, как знаки Зодиака избавляются от стресса, гнева и агрессии.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Мужчины-Овны для выплеска негатива всегда предпочитали хорошую драку — с одним противником, «стенка на стенку» или хотя бы с боксерской грушей. Правда, сейчас великовозрастные мальчики этого знака чаще всего избавляются от агрессии, «гася» компьютерных монстров, пришельцев или ассасинов. Дамы-Овны стрессам подвержены редко, а от гнева их отлично спасает разбитая об пол ваза, оплеуха обидчику да и просто удар кулаком в стену, ну, такой осторожненький, чтобы пальчики не повредить и маникюр не попортить.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы — народ стрессоустойчивый, а вот гнев на них периодически накатывает, если очень довести. И тогда они способны крушить все вокруг, пока не исчезнет источник того, что вызвало в них агрессию. С легкими же негативными эмоциями представители этого знака предпочитают справляться с помощью спокойных занятий, приносящих практическую пользу: рукодельничают, что-то мастерят, оккупируют кухню и готовят что-нибудь замысловатое из рецептов традиционных блюд.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы сами ни со стрессом, ни с гневом, ни с агрессией не справляются. Им негативные эмоции обязательно нужно на кого-нибудь выплеснуть. В ход идут и истерики, и экспрессивные высказывания в адрес того, кто их довел, и просто длительные рассказы о той ситуации, которая выдернула их из зоны комфорта. Правда, иногда представители этого знака выбирают не реального слушателя, а бумажный носитель или интернет-блог, но это в основном происходит тогда, когда рядом нет «свободных ушей».

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки изгоняют из себя негативные эмоции посредством плача, причем делают это и дамы, и мужчины; да, тайно, да, за плотно закрытыми дверями, но достаточно регулярно. Этот защитный механизм помогает им не обзаводиться застарелыми стрессами и справляться с врожденной чувствительностью. К тому же иногда представители этого знака прибегают к медитациям, а особо рисковые (встречаются и такие) прыгают с парашютом или гоняют на мотоцикле — с адреналином выплескивается и все наносное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы, выплескивая гнев и агрессию, как правило, орут. Они извергают ругательства, иногда матерятся, выдают нелицеприятные высказывания в адрес того, кто довел их до состояния белого каления. Обычно это длится пять-семь минут, потом наступает спад, в душу приходит умиротворение. Со стрессом же представители этого знака справляются с помощью творчества: пишут или играют музыку, сочиняют стихи, рисуют. Таким образом им удается перевести негатив в созидательное русло.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для Дев лучший способ избавиться от негативных эмоций — отомстить тому, кто стал их причиной. Они не будут истерить и скандалить, а дадут себе время остыть, все хорошенько обдумают и сделают какую-нибудь вселенскую гадость. Представители этого знака отлично себя контролируют, но никому ничего не прощают, этим и живут. Еще один вариант — изматывающие физические нагрузки: фитнес, спорт да и крупномасштабная уборка отлично справляются с миссией снятия внутреннего напряжения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы-дамы чаще всего либо истерят, либо танцуют, либо бьют посуду и тем самым прекрасно избавляются от гнева и агрессии, а вот со стрессом сложнее: если им не помогают медитации и другие подобные практики, они бегут к специально обученным людям, в простонародье именуемым «мозгоправами», и там в атмосфере строгой секретности лечат расшатанные нервы. Мужчинам этого знака больше свойственно молча рефлексировать и загонять весь негатив глубоко в себя, что порой заканчивается весьма печально.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы особо и не стараются избавиться от стресса, гнева и агрессии, так как в большинстве случаев это их нормальное состояние. Правда, некоторое напряжение уходит во время экстремальных эскапад, столь любимых представителями этого знака, другую его часть они выпускают в присутствии большого количества народа и замещают «позаимствованной» у окружающих позитивной энергией, но в основном их вполне устраивает тот «коктейль», который практически с детства кипит у них в крови.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Те Стрельцы, которые в наименьшей степени склонны к саморазрушению, избавляются от негативных эмоций и стресса, играя с животными, катаясь верхом, занимаясь дрессурой или спортом. Ну а те представители этого знака, которым на себя откровенным образом наплевать, предпочитают радикальное средство — алкоголь. Который, впрочем, не особо помогает, так как еще больше усугубляет и гнев, и агрессию, по крайней мере, до тех пор, пока количество выпитого не превышает удобоваримой дозы.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги — существа для стресса почти недостижимые, им скорее свойственен синдром хронической усталости, который персонально у них бьет не столько по нервной системе, сколько по другим жизненно важным органам. А вот гнев и агрессия — их частые спутники. Идеальное решение — прибить и прикопать обидчика, но, как цивилизованные люди, представители этого знака предпочитают справляться с неконструктивными эмоциями силой воли или, на худой конец, с помощью начальственного ора.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи со стрессом справляются с помощью путешествий; чуть что не так, они тут же смываются на воды в Баден-Баден, в индийский ашрам или куда-нибудь поближе, например в пригород (выбор маршрута зависит от состояния их финансов). От гнева и агрессии представители этого знака часто спасаются простым переключением на приятные мысли, уходом в свои фантазии. Но если это не помогает, они либо сбегают от раздражителя, либо вступают с ним в яростную схватку, причем порой отнюдь не фигуральную.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы со стрессом справляются плохо. Сначала они демонстративно его не замечают, надеясь, что само рассосется, а когда дело принимает дурной оборот, начинают горстями есть таблетки. Правда, некоторые из представителей этого знака все же оказываются умнее и сразу отправляются к врачу или самостоятельно выводят себя из стрессового состояния, занимаясь арт-терапией, посещая бассейн, беря внеплановый отпуск. Что же касается гнева и агрессии, то Рыбам эти эмоции не очень свойственны, они скорее чувствуют раздражение и обиду, которые тотчас «сцеживают» на головы близких.