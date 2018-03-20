«В детстве я мечтала жить в селе»

Маша Трауб , российский писатель, журналист, автор более трех десятков книг, дала эксклюзивное интервью для читательниц Евы.Ру

Маша Трауб — российская журналистка, колумнист нескольких известных изданий. Много пишет на семейные и детские темы, сотрудничает с «Детским радио». Ее называют «Трифоновым в юбке», «Довлатовым в женском роде» и «мастером миниатюры», но сама Маша себя считает женой мужа, мамой двоих детей, которая еще «немножко шьет» по ночам — на клавиатуре ноутбука.

— У вас уже довольно солидный профессиональный стаж как журналиста и как писателя. Кто в вас первым поверил? Коллеги или семья?

— Даже вопроса подобного не возникало. Я просто работала и меньше всего думала о том, получится или нет, верит в меня кто-то или нет. Для коллег я остаюсь журналистом. Иногда мне звонят и просят быстро написать колонку или материал для рубрики. Они знают, что я все сделаю вовремя и так, как требуется по формату. Для моих близких я, к счастью, остаюсь дочерью, мамой и женой. Главное, в меня верит мой редактор, которая больше десяти лет назад выловила мою первую рукопись из редакционного самотека. Я по сию пору продолжаю с ней работать.

— Маша, у вас есть наставник по жизни? Или вы принимаете решения исключительно на основе собственной интуиции и опыта?

— Наставников было много. Мой муж — журналист и писатель. Мои старшие коллеги по журналистике, мой редактор. Но решения я принимаю сама. Ни опыт, ни интуиция, ни помощники. Скорее, здравый смысл и трезвая оценка собственных возможностей.

— Любите делиться опытом с окружающими? Собственные книги высчитаете поучительными или это все-таки больше развлекательная литература?

— Я не делюсь опытом, не пишу поучительные книги, а уж тем более прикладные. И мои книги точно не развлекательная литература. Я рассказываю истории. Разные. Про нашу с вами жизнь. Только и всего. Я рассказчик.

— В вашем писательском портфеле есть и детские, и взрослые книги. А для кого все же легче пишется и почему?

— Легче пишется, когда есть материал, когда есть история, которую хочется рассказать. Очень легко и быстро писалась дилогия на основе грузинского материала. Она остается моей любимой. «Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба» и ее продолжение «Шушана, Жужуна и другие родственники». Легко пишется про детей — ничего не надо выдумывать. Дети — благодарная тема. Они — самые лучшие рассказчики, шутники, лирики и циники.

— Довольно частая история, когда подросшие дети говорят, что хотят быть похожими на своих родителей. Что говорят ваши дети?

— Мои дети никогда не хотели быть похожими на нас с мужем. Наверное, потому что и сын, и дочь — не гуманитарии. Сын всерьез увлечен физикой, поступает в физико-технический. Дочке больше нравится математика и все, что связано с рукоделием и «прикладным» творчеством — расписать красками шкаф в коридоре, например, для нее удовольствие. И для меня это большая радость. Дети должны быть лучше и талантливее нас. Идти своей дорогой. Заниматься тем, что ближе им, а не нам — родителям.

— Кто в вашей семье главный? Такой вот незыблемый авторитет?

— В нашей семье нет иерархии, а есть уважение к старшим. Мы заботимся о бабушке, стараемся ее радовать. Маме нужно помогать. К словам отца прислушиваться. А мы с мужем стараемся уважать мнение детей, доверять им.

— Есть вещи, которые вы хотели бы изменить в себе? Мы говорим сейчас о внутреннем устройстве.

— Я не верю, что люди меняются. Уже трехлетнего ребенка сложно изменить, разве что мягко направить в нужную сторону. Если честно, я вообще скептически отношусь к тому, что называется «измени себя сам», «разберись в себе», «стань хозяином своей судьбы» и прочим псевдопсихологическим рецептам.

— О чем в детстве мечтали? Сбылись мечты?

— В детстве я мечтала жить в селе и работать учительницей в музыкальной школе. Так что нет, не сбылись… Впрочем, я всегда хотела писать и писала. Просто продолжаю этим заниматься.

— Вы можете назвать себя счастливым человеком? Если да, в чем ваше счастье?

— Мое счастье в семье, в детях, в их успехах. Счастье в том, что мама здорова, что муж рядом в течение двадцати лет. И я за ним, как за каменной стеной. Счастье, что у нас есть дом — наша крепость.