«Я его смерти не ждала»

Россиянка ухаживала за стариком ради квартиры. Соседи считают ее убийцей.

Одиноких стариков в России все больше. Некоторые из них готовы обменять свои квартиры на уход и заботу. Героиня нашей истории согласилась на такую сделку, о чем потом пожалела.

Тамаре квартира досталась по завещанию от знакомого старика. Но еще раз пройти через такое она бы не решилась. Да и первый-то раз случился от безысходности.

«Всю жизнь работаю медсестрой, зарплата маленькая. Но детей смогла обеспечить жильем и считаю, что это самое главное. И вообще, думаю, что для детей нужно делать все по максимуму, мне лично ничего для них не жалко, все готова отдать», — говорит Тамара.

С первым мужем она разошлась, когда обе дочери были еще совсем маленькие. Дети выросли, старшая дочка вышла замуж.

Поскольку жить молодой семье было негде, Тамара оставила дочери и зятю свою двухкомнатную квартиру, которая досталась еще от родителей. А сама с младшей дочкой переехала к мужчине, которого называет мужем, хотя официально брак с ним не оформляла — просто стали жить вместе на его жилплощади.

Хотя условия были так себе, признается Тамара: «У мужа в подмосковном поселке частный дом, который он делит с родной сестрой. Дом им остался в наследство. Не знаю, как так получилось, но у сестры оказались три большие комнаты, а у мужа — две маленькие. В одной из этих комнат поселились мы, в другой — моя младшая дочка. А кухня у нас общая с его сестрой. По сути, жили в коммуналке. Но я была готова на эти неудобства ради детей».

Старшая дочь благодаря маме действительно жила комфортно в просторной квартире. В ее семье все было хорошо, родился ребенок, внук Тамары. А вот младшая дочка и сама Тамара чувствовали себя неуютно на чужой территории.

Хотя Тамара постепенно начала отвоевывать себе пространство. Правда, в доме это сделать не получилось, зато при нем был просторный участок, где она посадила большой огород и развернула целое хозяйство: они с мужем даже выращивали кроликов и гусей на продажу.

В больнице она работала посменно, сутки через трое, поэтому времени хватало. Все заработанные деньги вкладывали в свою «ферму». Со временем появились постоянные клиенты — например, коллеги из больницы заказывали домашнюю продукцию.

Подсобное хозяйство стало приносить какой-никакой доход. Но Тамара понимала, что как бы она ни старалась, на квартиру все равно не заработает.

«Младшую было жалко, — вспоминает Тамара. — Она уже студентка, а угла своего нет. Сестра мужа к нам относилась неважно. Я-то переживу, а вот дочка… Стала она меня просить помочь ей снять жилье».

Ради дочки Тамара была готова на все, поэтому стали подыскивать варианты для аренды. В итоге сняли недорогую комнату. Но неожиданно нарисовался вариант в другом роде: женщина получила интересное предложение от немолодого знакомого. Николай Петрович жил на соседней улице в старом пятиэтажном доме. Жена у него умерла, детей и родственников не было.

«Мы с ним познакомились в больнице, где я работаю, — говорит женщина. — Потом оказалось, что живем рядом. Он такой, как бы сказать, интересный персонаж: в молодости любил покуролесить, погулять, а на старости лет остался один. Хотя не такая уж старость — лет 68 ему было. Глаз еще горит, а здоровья нет. Присматривать за ним некому, родных никого».

Поначалу Николай Петрович по старой привычке пытался с Тамарой заигрывать, ухаживал. Предложил переехать к нему: «Мне жить недолго осталось, а тебе квартира останется». Она отшучивалась. Потом задумалась: а ведь это выход. Конечно, выходить замуж за пожилого ловеласа и переезжать к нему она не собиралась, но была готова оказывать ему помощь и поддержку. Не просто так, а за квартиру. Она хоть и запущенная, в старом доме, но в хорошем стародачном месте, недалеко от Москвы, такое жилье всегда в цене.

В конце концов договорились: Тамара за Николаем Петровичем ухаживает до самой смерти, а он отписывает ей квартиру по завещанию.

Так и сделали. Мужчина написал завещание, документ заверили у нотариуса. Тамара посещала Николая Петровича регулярно, раз-два в неделю. Покупала продукты, иногда приносила и свои «фермерские». Готовила еду. Оплачивала «коммуналку», убирала квартиру, стирала, гладила. Характер, правда, у Николая Петровича был специфический, своих вредных привычек он не бросал, любил выпить. Но они ладили, и он вроде бы всем был доволен.

Проблемы со временем все-таки возникли, причем там, где их никто не ждал. У Тамары появились конкуренты. Дело в том, что у Николая Петровича были соседи. До появления в его квартире женщины им до старика никакого дела не было, они и не общались практически. Но когда увидели, что к нему зачастила Тамара, — забеспокоились, стали выспрашивать, как и что. Николай Петрович был человек бесхитростный, все рассказал. Соседям, видимо, стало досадно, что блестящая мысль пришла в голову Тамаре, а не им.

Они начали проявлять активность: захаживали к старику в гости, угощали, в том числе выпивкой, подарили свою старую стиральную машину. Стали «дружить». На Тамару наговаривали, что могла бы и почаще заходить, и повнимательнее быть. Но Петрович хоть и принимал подарки, Тамаре не изменил.

«Честное слово, я его смерти не ждала, — говорит Тамара. — Случилось все неожиданно. Его нашли в квартире. Он пару дней не выходил. Соседи позвонили, никто не открывал. Тогда они вызвали полицию — он лежит мертвый. А я и не знала ничего».

Потом было много разборок, разговоров разных. Естественно, проводилось следствие, труп отправили на судмедэкспертизу.

Никакого криминала вскрытие не обнаружило. Выяснилось, что у Николая Петровича было кровоизлияние в мозг, смерть наступила от естественных причин. Но все то время, что продолжалась экспертиза, Тамара чувствовала себя ужасно. Напрягали разговоры и шушаканья, которые она замечала. Соседи покойного смотрели на нее с подозрением. Люди судачили о том, что смерть старика была неслучайной. До женщины доходили слухи, и все это было страшно, неприятно и обидно. Терзалась еще и чувством вины, переживала из-за того, что подопечный умер один, что его хватились чужие люди, а не она.

Женщина пережила тяжелые дни, но квартиру по завещанию от своего подопечного все же получила. Поселить в ней дочь она не захотела — из-за соседей и плохих воспоминаний. Квартиру продали и купили взамен другую, в доме поновее. Пришлось немного доплатить, но теперь обе дочери Тамары обеспечены жильем.

Сейчас у женщины есть еще одна потенциальная клиентка — ее бывшая коллега, которая всю жизнь проработала врачом. У пенсионерки нет никого из близких, и она обратилась к Тамаре: «Я тебя давно знаю, и образование у тебя медицинское, сможешь укол сделать, капельницу поставить. Я тебе доверяю. Давай заключим договор ренты, я тебе все оставлю».

Но после истории с Николаем Петровичем Тамара не спешит соглашаться: «Это трудное дело. Не только физически. Ты ухаживаешь за чужим человеком. Надо, во-первых, угождать, свои эмоции сдерживать, всегда быть в хорошем настроении. Во-вторых, это не должно выглядеть как, что ты работаешь чисто за квартиру. Надо к человеку с душой. С Петровичем у нас получалось, он добрый был, простой. А она требовательная очень, капризная. Думаю, что откажусь».