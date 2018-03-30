Ещё
К чему приводит эмоциональный неглект в отношениях
Далее:
Читайте также:
Ещё

К чему приводит эмоциональный неглект в отношениях 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Эмоциональный неглект (Emotional Neglect) редко обсуждается даже среди профессиональных психологов. Большинство людей о нем даже не подозревает, поскольку в отличие от психологического, физического или же сексуального насилия, эмоциональный неглект сложно выявить и еще сложнее доказать.
Вкратце, эмоциональный неглект можно определить как ситуацию в отношениях, когда одна из сторон не реагирует должным образом на эмоциональные нужды другой стороны. Как правило, это проявляется через:
Игнорирование чувств близкого человека. Например, ребенок пришел из школы заплаканным, а родители, не обращая на него внимания, занимаются своими делами. Или у жены проблемы на работе, она просит о сочувствии и поддержке, а муж пропускает ее просьбы мимо ушей, либо переносит разговор «на потом» в явной надежде, что это «потом» никогда не наступит.
Обесценивание переживаний близкого человека. Примером этому служат знакомые многим фразы: «не придумывай, тебе не больно/страшно/плохо», «не притворяйся, тебе не так плохо», «тебе это не нужно» «на самом деле тебе этого не хочется». Вместе с переживаниями, эмоциями и страхами, таким образом, обесценивается и сама личность жертвы эмоционального неглекта.
Согласно исследованиям, систематический эмоциональный неглект в детско-родительских отношениях не только психологически травмирует детей, но и вызывает у них постоянное состояние стресса, мешающее нормальному развитию мозга.
Однако и в отношениях между взрослыми людьми, эмоциональный неглект очень опасен. Люди — социальные существа, и чувство изоляции и отверженности, которое вызывает эмоциональный неглект, активирует миндалевидное тело нашего мозга, отвечающее за ощущение страха. Жертва эмоционального неглекта чувствует себя беспомощной, потерянной и живет в постоянном стрессе, даже если сама не осознает, от чего это происходит. За ощущение физической и эмоциональной боли в нашем мозге отвечают одни и те же рецепторы. Поэтому, когда человек говорит, что ему «больно от того, что его игнорируют / не понимают», он действительно испытывает боль сродни физической.

Признаки эмоционального неглекта:

Психологи предлагают следующий краткий тест для определения того, присутствует ли в ваших отношениях эмоциональный неглект. В случае если хотя бы часть данных утверждений вам подходит, возможно, следует внимательнее присмотреться к своим отношениям или даже обратиться к профессиональному психологу:
  • В случае возникновения проблемы, вы скорее пойдете искать поддержку у своих друзей или родственников, а не у своего партнера;
  • Несмотря на то, что вы находитесь в отношениях, вас не отпускает чувство одиночества;
  • Ваш партнер игнорирует все ваши попытки обсудить какие-либо проблемы, либо же считает эти проблемы «не существующими»;
  • Вы склонны подавлять или не замечать свои чувства и проблемы под давлением своего партнера;
  • Вам предпочли бы находиться в одиночестве, нежели проводить время со своим партнером;
  • Вы испытываете чувство беспомощности и потерянности в данных отношениях и не можете объяснить, почему.
Умная: последние новости
Сексизм: почему он хуже обычных предрассудков Чем опасна внутренняя мизогиния Как контролировать свой гнев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
32-летняя супермодель в бикини затмила Волочкову99
Что нельзя позволять мужчине в постели7
Чем вредна гречка115
7 худших мест для занятия сексом16
Разлучницы: актрисы, которые увели звездных мужей23
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
01:06
Ученые нашли женщину с самым красивым телом в мире
Красота
01:50
Дочь Деми Мур поделилась откровенным фото
Звёзды
00:27
Шишкова «лишила себя зрачка»
Звёзды
00:51
Известные женщины, выбравшие молодых возлюбленных
Звёзды
01:00
172-килограммовая девушка стала королевой красоты
Красота Другое
00:26
Диброва поделилась личными свадебными фото
Звёзды
03:02
Орлова слишком сильно похудела
Звёзды
03:42
Ученые нашли женщину с идеальной походкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение