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Что бывший муж может сделать с жильем из вредности
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Что бывший муж может сделать с жильем из вредности 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos
Бывший муж может сильно насолить даже после официального развода и дележа имущества. Пример из жизни: после развода с Екатериной ее экс-супруг был настроен злобно. Расставшиеся были прописаны в однокомнатной квартире, поэтому с дележом жилплощади вышли проблемы. Бывшие супруги никак не могли договориться, и тогда муж решился на крайние меры. Чтобы насолить Екатерине, он попросту подарил свою долю в однокомнатной квартире первому встречному человеку.
Супруга подала в суд иск о признании сделки недействительной. Она предлагала даже выкупить свою долю по совершенно баснословной цене, но муж остался непреклонен.
Спустя некоторое время в доме Екатерины появился новый человек, который подтвердил свое право проживать в ее квартире договором дарения. Правда, женщина уверена, что свою долю ее бывший муж все-таки продал, а не отдал просто так. Потому что буквально накануне заключения сделки молодой человек, которому была "подарена" доля, спешно взял кредит на полтора миллиона рублей.
Если женщина сможет доказать это в суде, тогда договор дарения аннулируют. В противном случае ей предстоит делить жилье с малознакомым мужчиной.
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