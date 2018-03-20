Как заставить мужчину вас слушать

«Дорогой, нам нужно поговорить», — все, что вы скажете после этих слов, звучит для мужчины как белый шум: что-то вроде жужжания пылесоса или шороха листьев. Вы пытаетесь донести что-то важное, а парню кажется, что он уснул перед телевизором. Когда привлечь внимание партнера не получается, мы склонны обвинить его, а не выяснять, что помешало вашему общению. Если хотите, чтобы мужчина вас услышал, подавайте информацию правильно. Вот несколько способов заставить мужчину внимательно относиться к тому, что вы говорите. 1. Говорите «я» вместо «ты»

То, как вы формулируете проблему, влияет на то, как ее воспринимает партнер. Не начинайте разговор со слов «ты как всегда», «тебе нужно». Употребление слова «ты» практически сразу заставляет его занимать оборонительную позицию. Вы еще ничего не сказали, а он уже хочет поскорее закончить этот разговор. Вместо этого начните с «я думаю», «мне кажется», «я чувствую». Дальше можете говорить все то же самое, но теперь парень не будет осознавать, что его обвиняют или критикуют, и не закроется. 2. Выбирайте удачный момент

О чем мы часто забываем, когда хотим обсудить что-то важное, так это об удачном моменте. Если он сова и с утра не может проснуться, нет смысла приставать с разговорами за завтраком. Если он возвращается с работы вымотанный и голодный, дайте ему немного отдохнуть и переключиться. Тогда ваша беседа может быть намного продуктивней. Учитывайте, что мужчинам тяжело заниматься несколькими делами одновременно, поэтому не пытайтесь поговорить, когда он ведет машину или смотрит телевизор. И вообще, лучше выбрать пустое замкнутое помещение с приглушенным светом. Нет ничего странного, чтобы заранее планировать время разговора, а не выискивать наиболее подходящий момент для внезапного нападения. Если вы с утра условитесь, что вечером нужно обсудить кое-что важное, это даст ему возможность морально подготовиться и быть более восприимчивым. 3. Задавайте больше вопросов

Вместо того, чтобы читать нотации или перечислять жалобы, задавайте больше вопросов. Когда человек выступает пассивным слушателем, внимание быстро ослабевает. Вопросы вовлекают его в беседу. Кроме того, вы даете понять, что вам важно его мнение, и это все-таки диалог, в котором заинтересованы двое. 4. Будьте лаконичны

То, что это не выступление перед аудиторией, не собеседование и не презентация проекта на работе, не значит, что вы не должны заботиться о слушателе. Обдумайте заранее, что вы хотите сказать и чего добиться. При всей любви к вам, парню будет трудно уследить за потоком сознания и станет скучно после первых минут. Лучше быть лаконичной: обозначь проблему, выскажите свое мнение и спросите, что он думает по этому поводу. 5. Используйте правильный язык тела

Не забывайте: как вы говорите, в отношениях даже важнее, чем что вы говорите. Используйте зрительный контакт, прикасайтесь к мужчине во время разговора. Пусть он видит, что вы его слушаете, тогда и сам будет внимательней относиться к вашим словам. В отличие от разговора со знакомым или коллегой, здесь вы не ограничены в действиях, поэтому подключайте женское обаяние и давайте понять, что настроены дружелюбно. 6. Не пытайтесь сразу найти решение

Это покажется нелогичным, но не делайте решение проблемы абсолютным приоритетом в разговоре. Позвольте вам обменяться мнениями и эмоциями, лучше понять друг друга и дайте мужчине время на обработку полученной информации. Не всегда нужно добиваться жесткого ответа здесь и сейчас или требовать обещаний. Если проблема глубокая, это может стать только первым разговором, поэтому воздержись от ультиматумов. Старайтесь подходить к беседе так, будто даете мужчине совет, а не диктуете, что ему делать, в категоричной форме. К сожалению, мы не можем заставить партнера воспринимать все, что мы говорим. Но следуя этим несложным правилам, вы почувствуете, что мужчина начинает слушать и лучше понимать вас. Обращайте внимание, чтобы разговор был конструктивным, а не просто помогал высвободить негативные эмоции. Тогда партнер начнет воспринимать ваши советы и замечания как руководство к действию, а не как женские капризы.