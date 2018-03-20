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Найден лучший способ унять стресс за минуты
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Найден лучший способ унять стресс за минуты 

МедикФорум 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
По данным новой публикации в научном журнале Psychology Today, ученые сделали неожиданное открытие о природе стресса.
Выяснилось, что если человеку в стрессовом состоянии дать возможность побыть в спокойствии, это лишь приведет к усугублению нервозного состояния.
Ученые из Мичиганского университета установили: активный отдых, включающий в себя изучение новой информации на интересующие человека темы, является более результативным способом побороть стресс.
При этом эффективно уменьшается уровень тревоги, беспокойства и психологической усталости, что показали проведенные эксперименты.
МедикФорум выяснил, что изучение новой интересной информации в виде отдыха позволяет человеку испытать новые положительные эмоции, что лучше помогает справляться со стрессом, скопившемся в течение рабочего дня.
Ученые убеждены: людям необходимо чаще находить себе «пищу для ума» — это гораздо правильнее, чем выбирать пассивный отдых. Времяпровождение, при котором мозг «спит», не оказывает никакого влияния на психоэмоциональное состояние человека, что способствует развитию хронического стресса, отмечают они.
Чувствуете, что устали, напряжены или подавлены? Потратьте несколько минут на то, чтобы погуглить интересующую тему. Именно такой совет дали авторы новой работы.
Согласно результатам исследования, такой вид отдыха гораздо полезнее для психики, чем просто просматривание Instagram или видео с котиками, не заставляющими мозг быть активным.
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