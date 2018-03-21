Что нельзя говорить человеку, когда у него стресс

Признайтесь, что вы тоже сразу же стараетесь утешить человека, если видите, что он испытывает стресс или впал в депрессию? Только зачастую выходит так, что эффект получается прямо противоположным. И вот уже вместо утешения вы еще больше нагнетаете обстановку и выводите людей из себя. Мы составили рекомендации — список предложений, которые ни в коем случае нельзя произносить, если вы действительно хотите помочь человеку.

Просто выдохни

К сожалению, по мнению экспертов, эти манипуляции не помогают. Что толку от того, что человек будет глубоко вдыхать и выдыхать, или представлять себя где-то на пляже? В глобальном смысле ситуацию это все равно не решит, поэтому придумайте какой-нибудь более креативный совет Это все пустяки

Вам, возможно, действительно все это кажется настолько мелочным, что не стоит тратить свое драгоценное время. Но, увы, все мы разные, поэтому для другого человека это может быть все очень важно. Поэтому он решит, что вы его не понимаете — и лишь обидится в ответ на ваши утешения. Держи себя в руках

Понятно, что в такой ситуации человек может себя не контролировать, поэтому, скорее всего, просто не услышит ваш призыв. А если и обратит на него внимание, то лишь затем, чтобы высказать все, что он о вас думает в этот конкретный момент. Все пройдет само собой

Вот уж глупости! Если сидеть сложа руки, то ситуация точно не разрешится или все повернется не в вашу пользу. Психологи уверяют, что если все пустить на самотек, то можно столкнуться с еще большей проблемой, чем была у вас в самом начале. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и ждать, нужно собраться и действовать. Ты посмотри, как плохо другим

Вы серьезно думаете, что испытывающий стресс человек будет думать о том, что другим людям живется еще хуже? Напротив, его будет заботить лишь то, каким образом эта конкретная ситуация влияет на его жизнь и на него самого. У меня есть дела поважнее

Если вы действительно так считаете и у вас совершенно нет времени на то, чтобы выслушать человека, тогда даже не начинайте его утешать. Ведь этой фразой вы ему сразу дадите понять, что его проблемы вас не интересуют, и вы не хотите его поддержать. Это все лишь твои фантазии

Попытаться уверить человека в том, что он не прав — это самое плохое, что вы могли придумать. Психологи напоминают, что все люди разные, поэтому и на одну и ту же ситуацию они могут реагировать не так, как вы, например. Поэтому глупо доказывать человеку, что он все придумал, а вот вы действительно знаете, что нужно делать.