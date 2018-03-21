Спокойно: как не взрываться во время конфликтов

Как сохранить спокойствие в конфликтной ситуации

Конфликты — штука неприятная, но неизбежная. Их не всегда удается предотвратить, но в большинстве случаев возможно направить в нужное русло и сохранить собственные нервы, честь и достоинство.

Что предпринять, если конфликт разгорелся? Как правильно себя вести? Как предотвратить дальнейшее развитие скандала? Редакция WMJ.ru разбиралась вместе с бизнес-экспертом, автором уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности, а также основателем ряда lifestyle-проектов Алиной Рейзельман.

«Спокоен, как удав»

Распространенный совет «дышать глубоко» работает, только когда ты вне поля зрения нападающего. Если он стоит напротив, то глубокое дыхание выдаст любые попытки подавить гнев. Тогда нападки лишь усилятся, ваше терпение вскоре лопнет, и вот уже срыв не за горами.

Гораздо эффективнее действует полное отсутствие эмоций: ровное дыхание, уверенная (но не вызывающая) поза, спокойные, размеренные жесты и равнодушное выражение лица. Причиной конфликтов часто являются внутренние негативные эмоции, которые человек пытается выплеснуть на другого. Если «жертва» никак не реагирует на выпад — цель не достигается и конфликт умирает в зародыше. При этом необязательно полностью игнорировать собеседника — достаточно игнорировать его упреки, будто он вовсе не произносит негативных слов в твой адрес.

Не повышайте голос

Некоторые люди подпитываются энергией скандалов. Вспомните случаи, когда после конфликта вы ощущали опустошение, как будто у тебя забрали всю жизненную энергию. Это так называемый «энергетический вампиризм».

«Вампирчики» наслаждаются процессом и энергетикой конфликта. Лучший способ остановить их — говорить спокойно и не смотреть в глаза. Если умеете управлять внутренними энергетическими потоками, направьте их из своей Аджна-чакры (ее еще называют «третьим глазом») в Аджна-чакру оппонента. Воздействие в течение нескольких минут никак не навредит, но остановит энергетического вампира. Ему просто станет неуютно, и он ретируется.

Представьте оппонента в нелепом наряде

Бывает, что неприятная личность так и пытается испортить настроение. Визуализируйте, будто на недоброжелателе надето что-то совсем неподходящее. Например, представьте мужчину с пивным животиком и толстыми волосатыми ногами, танцующего партию из «Лебединого озера» в офисных туфлях, семейных трусах и розовой балетной пачке. Или ту скандальную даму — в вечернем платье, лыжной шапке, с детским ранцем и на роликовых коньках.

Согласитесь с ним

Когда гром и молнии метает босс, муж или свекровь — лучше согласиться. Раздели позицию атакующего, даже если гнев направлен на тебя, но ни в коем случае не оправдывайся — это даст преимущество оппоненту. В крайнем случае просто извинись. Если атакующий не прав по объективным причинам, согласись с ним хотя бы в том, что ты с ним не согласна.

Читайте между строк

Нередко за скандалом из-за какой-то мелочи скрывается нечто серьезное. Это может быть неудовлетворенность отношениями, невысказанная обида, личные проблемы обидчика. Дай ему возможность говорить. Не перебивай и старайся нащупать глубинную причину эмоционального взрыва, лишь изредка деликатно «подталкивая» в нужное русло. Когда истинная причина будет ясна, проблему можно будет решить своими силами либо с помощью психотерапевта.

Задайте неожиданный вопрос

Неожиданный открытый вопрос на отвлеченную тему способен сбить с толку любого. Спросите о чем-то, что требует обращения к воспоминаниям или подключения аналитических возможностей мозга, и конфликт сойдет на нет. Например, коллега в бешенстве, что начальник снова принял ваш проект, а не ее; спросите, какой была чистая прибыль с продаж в первом месяце позапрошлого квартала в торговой точке N города Д. Вероятнее всего, мгновенно она тебе не ответит и, задумавшись, отвлечется от неприятного разговора.

Предложите угощение

Оригинальный способ решения конфликта — угостить нападающего чем-то вкусным. Если конфликт происходит в офисе, подайте ему чашку кофе или конфету. Если в общественном месте — предложите обсудить все в кафе и закажи для противника десерт. Так вы переключите его внимание на еду или напиток. Результатом может стать мирная, продуктивная дискуссия.

Поблагодарите его за отличную идею

Скандалящий человек может стать генератором полезных идей. Если вы внимательно его слушаете, то, возможно, почерпнете для себя нечто важное и используете это в будущем. Не забудьте поблагодарить скандалиста за «отличную мысль» прямо во время конфликта. Это не только погасит конфликт, но и принесет вам пользу. Например, если вас обвинили в медлительности или ничегонеделании, поблагодари за идею оптимизировать ваш график. Может, оппонент прав, а пересмотр режима дня сделает вас продуктивнее и поможет снизить усталость к вечеру.

Похвалите его за то, что он способствовал вашему самопознанию

Человеку не нравится в других то, что ему не нравится в себе или в ближайшем окружении. Это черты характера, привычки, элементы образа — внешние проявления себя и близких, которые его раздражают. Проецируя их на вас, скандалист помогает тебе лучше понять себя. Однако не стоит думать, что все проявления обязательно негативны. Просто слушайте, анализируйте и улыбайтесь в ответ. Помните: чужая критика нужна, чтобы стать еще лучше, а не быть заложницей чужого мнения.