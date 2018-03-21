Парень неделю прожил в женском общежитии и обомлел

Один британский парень по имени Роберто Карлос решил неделю пожить в женском общежитии, чтобы узнать всё, что скрывают женщины за идеальным фасадом своей внешности. По итогам эксперимента блогер рассказал, что девушки — только с виду принцессы и совершенства, а на самом деле они всюду разбрасывают свои вещи и волосы, обнюхивают подмышки, пользуются мужским дезодорантом, часами торчат в ванне, приклеивают грудь скотчем, чтобы она более аппетитно выглядела в декольте и делают ещё массу нелогичных и странных с мужской точки зрения вещей.

На своей страничке в Twitter Карлос опубликовал 30 шокирующих и не очень вещей, которые он узнал о девушках. Запись стала очень популярной и набрала более 230 тысячи лайков и 100 тысяч ретвитов.

1. Когда выпившие девчонки возвращаются домой с вечеринки, для них любая мелочь — самая смешная на свете: «Омойбог, хахаха, я только что съела морковь».

2. Когда девушки пытаются вести себя тихо, они производят невероятный шум своим «Шшшшшш».

3. В каждой группе есть одна девушка, которая играет роль мамы для всех остальных. Она помогает всем снять макияж, носит воду и следит, чтобы вечером все оказались дома.

4. Однажды я пошёл в душ и увидел собранные в кучки клочки волос, прилепленные на стену!

5. У девушек ошеломительное количество разных баночек и бутылочек, просто тысячи их. Этими бесчисленными скляночками завалены ванная, все полки, сумки и даже пол.

6. Парни, я узнал, что девушки приклеивают на грудь настоящий скотч, чтобы она привлекательно смотрелась в топе с глубоким вырезом. Представляете, просто клейкая лента!

7. А потом на кухонном столе я нашёл странные штуки в форме цветов. Оказалось, что девчонки клеят на соски.

8. Есть вещи, которые они называют куриным филе, и это вовсе не то филе, что мы, парни, едим.

9. Однажды меня с пяти вечера не пускали в туалет, потому что туда до одиннадцати была расписана очередь в душ, а потом ещё на три часа — на макияж. «Нет, Робби, ты не можешь пойти в душ, нам нужно зеркало!»

10. Все девчонки носят одежду друг друга и меняются ей, как будто весь их гардероб — это один большой бесплатный рынок.

11. Ночь не заканчивается уходом с вечеринки, о нет. Когда я в 5 утра пытался заснуть, в ванной шло активное заседание на тему того, как вели себя парни и насколько вкусными были гамбургеры.

12. Девушки приходят домой такими голодными, просто какое-то безумие. Макароны с майонезом? Давайте, отлично!

13. Что бы я ни сказал, это автоматически считалось неправильным — просто потому, что у меня есть член. Так что мне просто пришлось смириться с судьбой.

14. Девушки трогают друг друга. Много.

15. Девчонки разносят в пух и прах все фразы, которые им пишут парни. Если вы думаете, что ваша девушка так не делает, наверняка, она прямо сейчас смеётся над вашим сообщением.

16. Девушки обнюхивают свои подмышки, чтобы проверить их на свежесть: «Хм, не так уж и плохо».

17. Каждый вечер девушки говорили мне время, во сколько мы выдвигаемся из дома. Я быстро понял: чтобы узнать реальное время выхода, необходимо прибавить к названному 2,5 часа.

18. К концу недели закончился мой дезодорант, потому что «мужские дезодоранты пахнут лучше».

19. Одна девушка в группе отвечает за ровное нанесение стрелок на глаза. Остальные кажутся бесполезными.

20. Оказалось, что если два дня подряд забыть принять противозачаточные таблетки, то цикл собьётся. Именно я стал живой напоминалкой девушкам, что нужно выпить таблетки.

21. ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО ПОД МАКИЯЖ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНЕСТИ ПРАЙМЕР.

22. Каждый вечер во время сборов на вечеринку я десятки раз слышал фразу «Божечки, я такая жирная, я в это не влезу».

23. Парни, они всегда будут переодеваться по несколько раз! Сделайте себе одолжение и идите поспите. Думаете, если она примеряет третий наряд, то скоро будет готова? Ха.

24. «Должна ли я надеть штаны к этому наряду?»

25. Девушки начинают упаковывать чемодан за 30 минут до того, как нужно уезжать, потому что половина вещей нужна им каждую минуту.

26. У каждой девушки есть две косметички. Одна с косметикой, которая им действительно постоянно нужна, а другая не используется никогда. В ней полно всяких штук, к которым они даже не притрагивались, но её всегда берут с собой.

27. Когда я пытался делать девушкам комплименты, от меня отмахивались, как будто это сарказм. «Ты выглядишь прекрасно!». — «Ой, отвали, Робби».

28. Куда бы вы ни бросили взгляд, везде будут невидимки для волос. Пол? Невидимки. Кровать? Невидимки. Душ? Снова невидимки.

29. Волосы будут повсюду. Повсюду.

31) Right so these girls thought it was fuckin hilarious to get all the hair out of their hairbrush and put it on my head? pic.twitter.com/k3ZehnWoTO— Roberto Carlos (@TheUniverseMan) 18 декабря 2017 г. 30. Будить утром девушек — рискованное дело: «Робби, ради всего святого, выключи свой долбаный будильник».