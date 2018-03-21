Какой знак зодиака самый безнадежный шопоголик?

12-е место: Стрелец

Была бы воля Стрельца, он бы запретил магазины вообще, потому что там все, все за деньги! И каждый раз приходится либо отсчитывать купюры (ад), либо получать психотравмирующую sms «баланс вашего счета уменьшился на….» Так и до инфаркта недалеко! Словом, Стрелец отправляется за покупками, только если это совершенно критично. Все сломалось и не работает, в дырявом холодно, а без еды как-то некомфортно. Без Действительно Весомой Причины Стрелец в магазин не пойдет. Да что там — с дивана не встанет! 11-е место: Рак

Экономия, экономия и еще раз экономия! Рак может годами носить одежду и обувь, и она будет выглядеть как новая. Как им это удается — загадка, но они действительно экономят на шопинге не вопреки и не из принципа, а потому что им просто не нужно. Правда, есть у Раков слабое место: домашнее хозяйство. Вот на электросковороду, шашлычницу с аэродинамическим гидроусилителем пылесоса, веник с ультразвуковым приводом и набор ножей для разделки окорока им ничего не жалко. И мотокультиватор. Второй. Побольше. 10-е место: Близнецы

Для Близнецов шопинг — это довольно утомительный процесс, поэтому в магазины они ходят как цунами: совершают экспресс-пробег по этажам, осознают, что им надо, и едут домой. И там спокойненько, в интернетике сортируют драные штаны с надписями punks not dead в одну корзинку, платья с рюшами и в мелкий цветочек — в другую, подбирают к каждому комплекту обувь и аксессуары… А потом нажимают «сохранить», надевают джинсы с футболкой и толстовкой — и катись он, шопинг этот. Доставка через три недели! А вечеринка — се-год-ня! 9-е место: Скорпион

Самый страстный шопоголик не попадает даже в топ-5 нашего рейтинга потому, что… Он самый бессмысленный шопоголик в мире. Скорпиус — мечта всех продавцов и ритейлеров: прибежал, восторженно округлил глаза, набрал три корзины невнятной фигни и убежал, оставив ползарплаты. И, скорее всего, возвращать не придет, потому что стыдно великому ядовитейству признаваться в неосознанности выбора. К счастью, Скорпионам практически незнакомо состояние «денег нет», поэтому бессмысленный и беспощадный шопинг не слишком бьет по карману. А спустя месяц-другой и купленные вещи начинают нравиться. Сила самоубеждения у Скорпи страшная. 8-е место: Овен

Разумный во всем, что касается материальной стороны вопроса, Овен к шопингу относится не менее ответственно. Именно Овны (мы уверены) изобрели всякие букинг-комы и чип-трипы, потому что мысль о возможной переплате Овна буквально парализует. Найдя оптимальное решение, Овен спокойно совершает нужную ему покупку… И так это все безрадостно, что хочется обнять и плакать. В смысле, Овну — самого себя. И тогда Овен идет в магазин «Все для землеройки»… ООО! ОООООО! Отвернемся и не будем подглядывать. Главное, чтобы им с Раком не понравился один и тот же мотокультиватор. 7-е место: Козерог

Как таковой шопинг для Козерога — это вовсе не процесс приобретения новых вещей или гаджетов. Это обретение статуса. Козерог будет год копить, но пойдет в бутик с индивидуальным обслуживанием. Он последние джинсы заносит до дыр, но купит эксклюзивную модель из коллаборации Винсьенто Джакоми с сысертским текстильным заводом, потому что Такого Ни У Кого Нет. Козерог падок на бренды и логотипы, на «дорого-богато» и «эксклюзивно». Все это, казалось бы, должно вести Козерога к вершине нашего рейтинга, но… Увы, шопоголиком Козерога не назовешь. Мы подсмотрели: у него в ежедневнике до конца года расписано, когда обновить носки, а когда проверить Сысертский завод. Фу, скука. 6-е место: Дева

Вы удивлены? Девы обожают магазины, просто им имидж не позволяет снять корону Темного Властелина, чтобы в шторах примерочной не путалась. Но инкогнито… тайно… Дева способна спустить в магазинах все нажитое трудом проживающего совместно с ней знаком зодиака. Купить безумный свитер, лаковые ботфорты по самую… ну вы поняли, дизайнерские ботинки в стиле «Я люблю 8 Марта», пальто городской сумасшедшей, притащить все это богатство домой… Убрать в дальний шкаф, водрузить корону на место, переодеться в уютные джинсы и невзрачный свитер и сесть строить коварные планы на никогда не наступающее будущее. В котором Деве в ботфортах и пальто подчиняется весь мир. А когда муж спросит, куда Дева дела деньги, она сделает… ТАК. 5-е место: Рыбы

Ой, как это «на вашей карте недостаточно средств?» Слышали когда-нибудь у кассы такие слова? Это Рыбка. Рыбка обожает шопинг, ей важен сам процесс, и чтобы много пакетиков, и идти так вдоль витрин, тайком улыбаясь своему отражению. От катастрофического и неминуемого разорения Рыбку спасает наш суровый климат: позволить себе удовольствие шопинга мечты она может всего шесть месяцев в году в лучшем случае. Да, если вы услышали фразу про недостаточность средств, то имейте в виду: на дворе осень. К весне Рыбка подкопит сил и средств, опознавательные слова изменятся: «И воооон ту сумочку можно посмотреть?» 4-е место: Лев

3-е место: Весы Эталонный шопоголик. Ййййи-аха, тррр-бум-ба, ханана куканела, ша-ла-лала! Лев обожает и процесс, и примерку, и поторговаться, если шопинг с ним случается на уличном базаре. Льва легко соблазнить и на закупку продуктов в «Ашане» , и на блошиный рынок в Венеции, лишь бы перебирать вещицы, прикидывать надбавленную стоимость, азартно спорить, демонстративно уходить, возвращаться, просить такое же, но с перламутровыми пуговицами. И в тройку лидеров Лев не входит только по одной причине: все это время в его голове работает калькулятор. Лев никогда не превысит запланированных расходов, он скорее уйдет, не купив ничего, потому что развлеклись — и будет.

Бронзовый призер нашей шополимпиады — самый занудный шопоголик в мире. Все должно быть идеально! Весы способны ходить по магазинам часами. Сутками! Но пока они не найдут безупречного воплощения своей задумке, они по дороге прихватят симпатичную вазочку, шарфик — так, цвет милый, пару пальто (распродажа), туфли зеленого цвета (когда войдут в моду — не найдешь!), говорящего попугая (его жалко, его никто не покупал) и проигрыватель грампластинок (концерт Рахманинова надо слушать на виниле, глупцы). Вынеся таким образом половину торгового центра, Весы искренне удивятся: ничего ж не купили, в списке ни один пункт не вычеркнут, где деньги? 2-е место: Водолей

Водолей, вопреки расхожему мнению, деньги налево и направо не швыряет. Он довольно долго может обходиться без шопинга. Особенно если систематически подкармливать его путешествиями и шампанским. Но бывших шопоголиков не бывает, а торговые центры умеют ждать. И вот однажды утром… Гуляяя-аааай, шальная… И Водолей пускается во все тяжкие. Одним днем живем! Потом похудею! Зато оригинально! Водолей запросто спустит все до копеечки и — счастливая судьбинушка — никогда, зараза такая, не пожалеет ни об одной купленной шняге. Приспособит, будет носить, подарит, но ничегошеньки зря не пропадет. Заодно выяснится, что половина досталась ему со скидкой 99%, а на следующий день после загула прилетит бонус, премия и гонорар. Неприлично таким быть, вот. 1-е место: Телец

И — золото! В смысле, и бриллианты. И платина. И изумруды. Шубка. Платьишко. Туфли, сумочка и шкаф-купе. Мрамор для облицовки ванной. Снегоступы. Три прикольных курточки детских. Бусы. Грабли цвета фуксии. Зонт в виде колпачка гнома. Замиокулькас (это не матом, это растение такое). Коврик Ляпко. Гантели со встроенным радио. Это одна сотая содержимого корзинки Тельца на выходе из магазина. Телец — шопоголик страстный, искренний и осознающий всю глубину своей зависимости. Ему надо покупать. Выбирать, класть в корзинку и катить к кассе. Что потом с этим добром делать — дело сорок восьмое. В магазинах Телец ощущает наслаждение истинного наркомана, но уже по дороге домой начинается ломка. Потому что все это вот, в пакетах, включая кактус из кожзама, УЖЕ КУПЛЕНО. А в магазинах осталось столько всего нужного и прекрасного! Иногда может развернуться. Чаще выдерживает сутки. Где берет деньги — черт его знает. Да, мы завидуем.