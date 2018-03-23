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Назван самый притягательный для обоих полов цвет
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Назван самый притягательный для обоих полов цвет 

Мир24 5 минут назад
Фото: planet-today.ru
Сотрудники Рочестерского университета в Нью-Йорке выяснили, какой цвет больше всего привлекает людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology.
В научном расследовании приняли участие как мужчины, так и женщины. Проанализировав полученные от добровольцев данные, ученые пришли к заключению, что наиболее притягательным для представителей обоих полов цветом является красный.
При этом причины, по которым они остановили свой выбор на этом цвете, разные. Так, женщины, увидев мужчину в красной одежде, подсознательно воспринимают его как лидера, способного добиваться успехов в карьере и иметь стабильный высокий доход. Сильный пол красный цвет манит совершенно другой стороной — биологической. В частности, он вызывает у мужчин сильное возбуждение, открывая пространство для сексуальных фантазий.
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