Назван самый притягательный для обоих полов цвет

Сотрудники Рочестерского университета в Нью-Йорке выяснили, какой цвет больше всего привлекает людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology.

В научном расследовании приняли участие как мужчины, так и женщины. Проанализировав полученные от добровольцев данные, ученые пришли к заключению, что наиболее притягательным для представителей обоих полов цветом является красный.

При этом причины, по которым они остановили свой выбор на этом цвете, разные. Так, женщины, увидев мужчину в красной одежде, подсознательно воспринимают его как лидера, способного добиваться успехов в карьере и иметь стабильный высокий доход. Сильный пол красный цвет манит совершенно другой стороной — биологической. В частности, он вызывает у мужчин сильное возбуждение, открывая пространство для сексуальных фантазий.