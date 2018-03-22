Вся жизнь игра: почему мужчины обожают рисковать

99% наших забот касается того, что никогда не случится, сказала однажды Маргарет Тэтчер и была чертовски права. Кажется, что сильному полу известен какой-то секрет, ведь как тогда объяснить, что они то и дело бросаются навстречу новым авантюрам, как будто зная, что страх — это лишь обман разума… Мы, женщины, риски все же обходим стороной. Так уж исторически сложилось, что чувство самосохранения — это скорее про нас, чем про мужчин. Не сложно догадаться почему — конечно, из-за потомства, которое нужно вырастить и воспитать. Мы всегда рассматриваем ситуацию с разных сторон и прогнозируем как хороший, так и плохой исход. Поэтому значительно уступаем противоположному полу в количестве безрассудных подвигов.

Конечно, мужчина рискует изо дня в день не ради одних острых ощущений. Мы сейчас не говорим об экстремалах, у которых день не удался, если их жизнь не была на волоске от смерти. Когда мужчина берет на себя ответственность за свою семью, это тоже своего рода риск, он же не обречен на успех! Нужно приложить определенные усилия, чтобы члены его семьи была удовлетворены и счастливы. Поэтому мужчины постоянно испытывают на прочность границы, желая расширить свою свободу действий. После неудачи они пробуют добиться своего вновь и вновь.

Если же мужчина и проигрывает, то чаще всего расценивает свой проигрыш как следствие стечения обстоятельств, а не как результат собственных ошибок. Отсюда и характерная реакция — агрессия и досада, а не страх и сомнение.

Это еще одна причина, почему мужчины чаще, чем женщины, идут на риск, ведь им легче пережить поражение. К сожалению, женщины поступают прямо противоположным образом и в поиске причин неудачи оказываются в порочном круге самообвинения.