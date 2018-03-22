Как пережить расставание без депрессии

Итак, вы расстались. Вам больно, грустно и даже немного обидно. Заполняем пустоту всеми доступными способами.

Гуляйте

За окном так себе, но все же весна. В выходные отправляйтесь на долгую прогулку по парку. Можно, конечно, предложить вам заняться хайкингом, но пока, пожалуй, только по сугробам. Устройте вечеринку с подругами

Вспомните, сколько раз вы откладывали ваш девичник. Соберитесь, наконец, с подругами в кафе (или в спа, например). Почувствуйте себя свободной и беззаботной. И обязательно посмейтесь от души! Настроение точно улучшится. Съешьте шоколадку

Почему нет? Может, гормон счастья — это и миф, но вкусно же! И никто вас не упрекнет. Позвоните маме

В запасе у мам обычно есть пара дельных советов. Или хотя бы обнимашки для девочки с разбитым сердцем. Даже если девочке уже глубоко за 30. Заведите собаку

Лучше всего — возьмите из приюта. С собакой вы никогда не будете чувствовать себя покинутой и одинокой. Если собака уже есть, обнимите ее. Займитесь спортом

Побегайте, например. Очень помогает «проветрить» голову. Сходите в парикмахерскую

И отрежьте волосы. Говорят, на кончиках наших волос скапливается энергия — как правило, негативная. Даже небольшие перемены на голове могут привести к большим переменам в самоощущении. Выбросьте лишнее

Бывший оставил в вашей квартире свой свитер? — Смело несите его на помойку (или отдайте нуждающимся, если вещь хорошая). Его щетка все еще в вашей ванной? — Выбрасывайте без сожаления и с чувством выполненного долга. Если его вещей в вашем доме много, соберите их в чемодан и отправьте ему с курьером. Или на мусорку. Отправляйтесь в путешествие

Лучшего лекарства от тоски мир еще не придумал. Выбирайте необычное направление, куда не ступала нога вашего бывшего, и где ничего не будет напоминать вам о расставании. Приготовьте что-нибудь

И пригласите друзей и семью оценить ваши кулинарные таланты. Это весело и полезно для самооценки. Займитесь йогой

Учитесь дышать ровно, спокойно и с пользой для здоровья. Простите себя

За все, что вы сказали, сделали или подумали о своем бывшем. Отпустите негативные эмоции, иначе они утянут вас на дно. Заодно простите и экс-возлюбленного. Даже если он об этом никогда не просил. Избавьтесь от вредной привычки

И начните собой гордится! Сделайте маникюр и педикюр

Ну и всякую прочую красоту наведите, почему нет? Делайте это для себя, не для кого-то. Танцуйте

Сходите на зажигательную вечеринку или устройте ее дома. Только смотрите, чтобы соседи не вызвали полицию. Знакомьтесь

Нет, мы не призываем вас поменять одного бойфренда на другого вот прям завтра. Но расставание не означает, что вы должны превратиться в затворницу, потерявшую интерес к жизни. Ходите на свидания — они ничего не Улыбнитесь

Даже если сначала будет трудно, постепенно улыбка станет искренней: мы проверяли!