Почему вы несчастны: 11 причин

Не так уж много людей могут уверенно назвать себя счастливыми. Дело не в том, что этот мир плох, просто нам почему-то неуютно в своей жизни. Чувство одиночества, неудовлетворенности, недовольство собой и мысли о том, почему вам так не везет, посещают каждого.

Если они стали вашими постоянными спутниками, пора менять собственное поведение и жизненные установки. Вот какие типичные ошибки делают вас несчастной. 1. Думаете о том, что может произойти, а не о том, что делаете

Вы тратите больше времени на беспокойство и размышления о возможных негативных последствиях, а не концентрируешься на том, что на самом деле происходит. Любое начинание может окончиться провалом. Но если думать только об этом, а не о желаемом результате, стоит ли удивляться очередной неудаче? 2. Пытаетесь вызвать зависть неприятелей

Проводите большую часть времени в попытках произвести впечатление на врагов. Лучше бы потратили его на любимых людей — им не нужно ничего доказывать, ведь они и так принимают вас такой, какая есть. Сама того не желая, вы отдаете приоритет не тем, кому следует. Стоит ли посвящать жизнь тому, кто вам не приятен. 3. Убегаете от проблем

Стараетесь всеми силами избегать неприятных моментов, а не преодолевать их. Не задумываетесь о том, сколько у вас долгов или что мешает вам больше зарабатывать. Стараетесь прекратить спор, а не отстоять свое мнение. В общем, живете в отрицании, хотя побег от проблем никак не способствует их решению. 4. Стараетесь казаться счастливой, а не быть ей

Предпочитаете размещать фотографии своей счастливой улыбки, вкусных обедов и красивых прогулок. Говорите всем, что отлично себя чувствуете, хотя на самом деле вам совсем не весело. Постоянные жалобы на жизнь тоже никому не интересны, но попробуйте иногда откровенно говорить о своих проблемах, чтобы получить поддержку и понимание окружающих. 5. Пытаетесь понравиться другим

Из-за желания быть любимой, следуете чужим ценностям и идеалам. Вся ваша жизнь — попытка получить чье-то одобрение. Это путь в никуда, ведь нельзя нравиться всем. Куда важнее делать то, что заставит чувствовать себя по-настоящему счастливой. 6. Делаете то, что должны, а не то, что хотите

Если вы «делаете все, как надо», но все равно чувствуете себя пустой и подавленной в конце дня, значит это ложные цели. Вопрос в том, чего вы сами хотите. Бесполезно пытаться следовать чужому сценарию достижения счастья, ведь в этом деле у каждого своя история. 7. Концентрируетесь на проблеме, а не на ее причине

Вместо того, чтобы ругать себя за переедание, бесполезные покупки, желание выпить по вечерам, попытайтесь найти причину этих пороков. За подобной несдержанностью стоит конкретная эмоциональная потребность. Пока вы не осознаете ее, так и будете заполнять пустоту едой, алкоголем и бессмысленными развлечениями. 8. Цените свое сомнение больше, чем свой потенциал

Негативная предвзятость заставляет вас верить, что плохие вещи более вероятны, чем хорошие. В пределах разумного это реалистичный взгляд на жизнь. Но если не умеете сдерживать его, то рискуете упустить кучу шансов просто потому, что не верите в себя. 9. Пытаетесь заботиться обо всем

Перфекционизм отравляет жизнь, вот почему так популярны книги о том, как стать пофигистом. Вместо того, чтобы пытаться быть хорошей во всем, сосредоточьтесь на важном. Учитесь пускать некоторые события на самотек и не беспокоиться о том, что без вас этот мир рухнет. 10. Ждете, что удача сама свалится в руки

Многие из нас вырастают с иллюзией, что успех приходит к наиболее достойным, привилегированным и талантливым людям. Однако в действительности он построен теми, кто смог найти пересечение своих интересов, навыков и рыночного спроса. Будьте настойчивы, не ждите, что кто-то откроет вам нужные двери и подарит жизнь, о которой вы мечтаете. Помните, что единственный способ гарантированно потерпеть неудачу — ничего не делать. 11. Не осознаете, как много вы прошли

Вы не тот человек, которым были пять лет назад. Вы действительно развиваетесь. Оглянитесь назад и подумайте, чего вы достигли, как изменились и что преодолели. Часто люди зацикливаются на настоящем моменте, не осознавая, что на самом деле прошли гораздо дальше, чем кажется.