Как справиться с весенней депрессией

Сезонная депрессия вовсе не сказки, она связана с резким изменением климатических условий. Причем необязательно, чтобы становилось холодно и темно, весной, когда вокруг все цветет и наконец-то светит солнце, у нас тоже может наступить апатия. Итак, полезные советы по избавлению от весенней хандры.

Погрустите

Почему-то считается, что грустить — плохо, а демонстрировать плохое настроение — дурной тон. Это не так. Злость, печаль, страх — такие же эмоции, как радость и веселье. Депрессия — это нормально, не нужно ее стесняться. Просто признайте, что сейчас не лучший период, но не позволяйте себе надолго погружаться в грусть.

Поговорите с друзьями или родственниками

Если вас действительно что-то тревожит, сформулируйте и озвучьте проблему. Так советуют делать психологи. Считается, что вы не только сбросите камень с души, но, обозначив проблему, возможно, сформулируете пути ее решения.

Высыпайтесь

Популярный американский психолог и автор книги "Сила воли" Келли Макгонигал, говорит, что бессонница ослабляет способность к самоконтролю, а из-за нехватки сна наш организм находится в постоянном состоянии стресса. Чтобы чувствовать себя хорошо, нужно спать 7-8 часов в сутки.

Составьте список дел

Ваши дни должны быть наполнены разнообразными задачами. Внесите в календарь все дела, которые так долго у вас копились, даже самые незначительные: разберите гардероб, выбросьте старые вещи с балкона, купите абонемент в спортзал, навестите дальних родственников, побалуйте себя безделушкой, которую давно хотели купить. Если у вас всегда есть дела, депрессия постепенно отступит.

Попробуйте что-то новое

Возможно, причина вашей межсезонной депрессии кроется в рутине. На улице все по-новому, а у вас ничего не изменилось… Но это так легко исправить! Каждый день позволяйте себе что-то новое. Наденьте юбку, а не джинсы, пройдитесь пешком вместо поездки на метро, сходите в кафе вместо обычного ужина дома.