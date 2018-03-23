Какой знак зодиака самый везучий?

12-е место: Рак

Рак старается угодить мирозданию, не вступая в прямую торговлю. Он добросовестно трудится, можно даже сказать впахивает, втайне надеясь, что его усилия заметят и оценят. Когда этого не происходит, Рак впадает в депрессию и ложится на диван лицом к стене. И именно в этот момент мирозданию становится стыдно, и Раку на блюдечке с голубой каемочкой преподносится все, о чем он мечтал. Что порождает в какой-то степени порочный круг: Рак начинает халтурить и ложиться на диван чаще положенного. Но мироздание не обманешь, и блюдечки стремительно заканчиваются. Рак тяжело вздыхает и идет вкалывать… 11-е место: Лев

Лев удачу не приманивает, Лев существует в симбиозе с этой прекрасной дамой. За что бы Лев ни брался, ему фартит. Проекты получают финансирование, душевные порывы находят отклик, а в магазине Львам достаются со скидкой 80% самые крутые шмотки с вешалки «последний экземпляр». Но среди самых удачливых знаков Льва вы не найдете потому, что Лев эти подарки судьбы категорически не видит. Он считает, что так живут все, и получить миллионный кредит в банке по пропуску в офис — дело совершенно обычное. Поэтому бОльшую часть своей удачи Лев просто спускает в… Теряет, короче говоря. 10-е место: Телец

Телец действует от противного. Он тоже вступает в диалог с властелином Вселенной, но, в отличие от Овна, он торгуется в минус. То есть обещает меньше тратить, не приставать с мелкими просьбами, отказаться от стопятой сумочки, не хамить троюродной тетке, и вообще, властелин, он больше не будет! А когда Телец подвергнет себя аскезе (что может быть страшнее?), на него сами собой посыпятся все блага мира. Да же? Да? Самое смешное, что да. В виде психологического искупления грехов и саморазрешения приобрести стопятую сумочку. Зря, что ли, месяц терпел? 9-е место: Овен

Овен торгуется. Один из самых трудолюбивых знаков, он точно знает: как потопаешь, так и полопаешь. И Овен клятвенно обещает высшим силам, что будет каждый день стоять в планке, мыть шею под низкое декольте и менять котику лоток по вторникам, а за это дорогое мироздание ему выдаст любимого человека, карьерный рост и иммунитет к гриппу. Но удивительно не это, удивительно то, что Овен честно исполняет договоренности! В отличие, увы, от мироздания. И Овен берет все в свои руки, добивается успеха, а потом говорит: вот, повезло же! 8-е место: Весы

В вопросах удачи Весы могут находиться только в двух крайних положениях: им или фартит так, что все остальные стоит, раскрывши рты, осознавая, что эту удачу судьба несла всем знакам, но вывалила на чашу Весов, или Весы перекашивает в другую сторону, и тогда беды и несчастья валятся на них с не меньшей интенсивностью. Периоды эти сменяют друг друга с периодичностью, не позволяющей Весам как вознестись на Олимп, так и упасть в пропасть. Самое главное, что Весы об этом знают, и умеют держать баланс между «я королева мира» и «шеф, все пропало». 7-е место: Рыбы

Рыбы обожают создавать собственные приметы, это самый мистический знак зодиака. Встречу по дороге на работу женщину в красном пальто — премию дадут. Если в четверг будет дождь — повышения не жди. Не наступать на трещины на асфальте. Обходить колодцы справа. Вставать строго с правой ноги. Рыбы окружают себя таким количеством ритуалов, что порой сами не помнят, что загадали и как оно сработало. Но трепетная натуры Рыбки нуждается в сочувствии, заботе и поддержке. Поэтому всем окружающим она расскажет, как фантастически ей не везет. И все окружающие сразу исполнят рыбкину мечту. В точности, как она и загадала: придя в красном пальто. 6-е место: Скорпион

Красные трусы на люстре, заговоренная вода в правильном месте, записка в кармане «у меня много денег», регулярная подзарядка кошелька от розетки (вы не знали? Шнур от телефона вставляете в кошелек и оставляете на ночь, все Скорпионы так делают), восточная лягушка с монеткой во рту и мужские тапочки у входа: Скорпион не верит ни в один из этих ритуалов, но ради веселья их добросовестно исполняет. И что вы думаете? Срабатывает! Только Скорпион никогда не признается в своих магических действах, потому что ему просто нравится имидж везунчика. 5-е место: Водолей

Никто не может сказать доподлинно, везет Водолею или нет, потому что для того, чтобы знать ответ на этот вопрос, надо быть Водолеем. Со слов Водолея, ему не просто везет, ему постоянно везет. Но на самом деле Водолей просто не умеет иначе смотреть на жизнь. Уволили? Это был фиговый проект, вперед нас ждет только лучшее. Заболел? Высплюсь. Погода дрянь? Как хорошо дома! Водолей органически не способен находиться в состоянии «все плохо» и «мне не везет», ему необходимо ощущать присутствие благостно настроенного мироздания за спиной. Не купиться на такое отношение мироздание не может, и щедрой рукой отсыпает Водолею везения: ну как ему откажешь? 4-е место: Козерог

Козерогам везет редко, но по-крупному. И особенно в любви. Козерог может годами быть одиноким, но за это высшие силы выдадут ему (или ей) на самом деле идеальный вариант. Козерог может годами сидеть на мелкой должности, выполняя поручения босса-сатрапа, но потом получит такое предложение, что сатрап лопнет от зависти. Козерог может полжизни вынашивать гениальную идею, и в один прекрасный момент она «выстрелит», и он выиграет джек-пот. Одна беда: часто у Козерога просто не хватает терпения дождаться своего звездного часа, поэтому он и не попадает в нашу тройку лидеров. 3-е место: Стрелец

Самый парадоксальный везунчик в нашем списке: Стрельцам везет не благодаря, а вопреки. Со стороны кажется, что Стрелец все делает наоборот: сидит дома затворником — и встречает в интернете любовь всей жизни, покупает никому неизвестный биткоин — и становится миллионером спустя несколько лет, выходит замуж за бедного айтишника, а спустя годы оказывает супругой владельца компьютерной империи. В России Стрельцы считаются самым успешным и богатым знаком зодиака, а все почему? Потому что они предвидят. И мироздание понимает: проще выдать, чем потом объяснять, почему нет. Пристрелят еще. 2-е место: Дева

Дева в удачу не верит. Точнее, верит, но считает ее существом слепым и непредсказуемым, полагаться на которое могут лишь недальновидные прочие знаки зодиака. Дева не такая. Синица в руках ей всяко милее журавля в небе. И средненького качества стабильность Дева предпочтет рискам и порывам. Такую скромность властелины Вселенной ценят особо, и время от времени на Деву низвергается дождь приятностей и благополучия. Дева все это восторженно складывает в мешочки, относит в банковскую ячейку и прячет до лучших времен. Вы правильно поняли: у Девы самые большие запасы, но вы их никогда не увидите. 1-е место: Близнецы

Единственный знак зодиака, который от удачи добровольно отказывается. Да ну ее, в самом деле. Все равно обманут. Близнец живет на полную катушку, ему не до удачи: пусть все будет, как будет, ведь как-нибудь да будет, ведь как бы там ни было, все равно будет так, как должно быть. Близнец — фаталист. И добрые высшие силы это ценят: именно Близнецам везет на ровном месте и постоянно. Близнецы чаще всего выигрывают в лотерею, это мировая статистика. Не верите? Погуглите. Близнецам везет с нужными знакомствами, которые часто удачно монетизируются. Близнецы заключают самые выгодные сделки. Близнецы удачнее других выходят замуж. Как им это удается? Просто везет!