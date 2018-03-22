Какими властелинами мира могут быть знаки зодиака?

Водолей

Если Овну достанется наша солнечная система, то он даже не удивится, потому что был рожден, чтобы командовать. Он быстро наведет везде порядок: установит для всех расписание, расскажет, когда ложиться спать, как развлекаться, чем правильно питаться. Когда ему покажется, что он создал счастье всем и каждому, то заскучает и пойдет воспитывать какую-нибудь далекую галактику. Так и начнутся Звездные Войны. Телец

Телец ждет, когда ему принесут ключи от Вселенной, чтобы он справедливо распределил бюджет между маленькими и большими планетами, дал равные права людям и микробам, наладил торговые связи между созвездиями. Делать это Телец будет не столько ради всеобщего процветания, сколько ради нескольких шикарных дворцов в разных концах Вселенной и огромного памятника, который увековечит его дела. Близнец

Если вы узнаете, что Близнец собирается стать властелином мира, то постарайтесь перебраться на отдаленную галактику, потому что в этой части каждый день будут происходить какие-то перемены. То Земля начнет вращаться в противоположную сторону, то все семьи расселят по необитаемым планетам, чтобы люди поднимали там целину и строили БАМ, то будет объявлен год ничегонеделанья. В общем, жить будет интересно, но только тем, у кого крепкие нервы. Рак

Рак испугается внезапно свалившейся на него ответственности и скажет, что уйдет поразмышлять в свои апартаменты, а вернется к аудитории через несколько лет. Когда он вновь появится, у него будет составлен четкий финансовый план, а также придуманы технологии инновационного развития. Правда, к тому моменту все его идеи будут не совсем актуальными, поэтому Рак торжественно отречется от престола и уйдет выращивать капусту. Лев

Сначала будет репетиция инаугурации, затем ее торжественное проведение: жители всех планет радостно танцуют и поют, желают новому властелину мира вечной жизни. Трансляция лучших моментов затянется на несколько лет. За это время Лев промотает всю казну на пышные костюмы и инсценированные явления из жерла вулкана или прогулки по кольцу Сатурна. Чтобы наладить ситуацию и вернуть всеобщую любовь, Лев будет в один день поднимать налоги, а в другой раздавать бесплатные пирожные. Дева

Дева скромно откажется от регалий, поселится на каком-нибудь маленьком искусственном спутнике и будет летать на самом бедненьком шаттле — и все для того, чтобы ее считали «человеком из народа». Как только все поверят в эту иллюзию, Дева объявит о введении комендантского часа, обязательных обливаний ледяной водой и всеобщей воинской повинности. Всех несогласных она отправит в резервацию, но не спешите радоваться, если туда не попали: оставшиеся будут жить в таких же условиях. Ибо тишина должна быть в библиотеке. Тихо, я сказал! Или я тихо сказал?!? Весы

Представитель этого знака на любые острые вопросы будет отвечать: «В этом есть своя правда», а во время принятия решений станет искать компромиссы. А еще он повелит всем носить кутюрную одежду, введет дни любования искусством и начнет писать трактаты о помощи близким. Пользы от такого правления будет мало, но Весы это вовремя поймут, наймут умных заместителей, а сами будут лишь участвовать в фешен-съемках и благотворительных обедах. Скорпион

Сначала вам покажется, что это самый мудрый, самый демократичный, самый добрый правитель. И к тому же самый красивый. Но затем выяснится, что он страдает от приступов вампиризма и завтракает хомячками. И хотя его тайная жизнь будет открыто обсуждаться во всех изданиях, его переизберут и на пятый, и на тридцатый срок правления, потому что при нем будут хлеб и зрелища, то есть стабильность. Стрелец

Он засветится в нескольких интрижках с марсианками, легализует употребление мухоморов, примет все религии разом и подружится даже с самыми враждебными галактиками. А потом ему внезапно станет скучно, он не появится на какой-то важной встрече. Его будут искать по всем пыльным углам Вселенной, сочинять о нем легенды, находить его двойников, держать по нему столетний траур — в общем, делать все, на что он будет с удовольствием наблюдать с личной планеты. Козерог

На первый взгляд он совершенно безобиден. Но надо помнить, что его бронепоезд стоит на запасном пути. А это значит, если Козерог упрется копытом и скажет, что все в его Вселенной будут ходить в розовых шапочках, то так оно и будет. Без насилия, без тоталитаризма, без штрафов с ним просто все постепенно согласятся или смирятся. А вообще он большой хозяйственник, поэтому залатает черные дыры, выключит лишние звезды, проведет воду к отдаленным засушливым галактикам. В общем, все будут довольны, здоровы и… в розовых шапочках. Водолей

Если этот бунтарь станет вселенским лидером, то поделит между всеми межгалактический бюджет, запретит работать, наставит везде новогодних елок, повелит каждый час устраивать салюты и будет в прямом эфире крутить любимую музыку. Поскольку у Водолея обычно деньги появляются из ниоткуда, то все будут жить долго и счастливо и… Но лучше вам не знать, чем все кончится. Рыба

Рыба без предисловий объявит себя новым божеством, посыплет голову пеплом и пойдет обниматься со всеми убогими и обиженными. Когда грянет экономический кризис, этот знак обвинит во всем черные злые силы, призовет всех поститься, а сам начнет творить чудеса (от безысходности он и не на это способен). Если же станет совсем плохо, то он не начнет продавать лишние звезды или заключать выгодные браки (это слишком банально для его возвышенной натуры), а принесет себя в жертву. И это поможет. Потому что новый правитель все наладит.