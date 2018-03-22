Почему не стоит быть содержанкой

Давайте договоримся на берегу: слово «содержанка» в данном тексте не имеет никакой негативной окраски. Жить за счет мужчины — это не хорошо и не плохо. Это стратегия выживания, причем вполне себе работающая и проверенная веками. Ею вполне можно пользоваться, если вы обладаете определенными качествами и имеете особый склад характера. Однако многие женщины, которые соглашаются на подобные отношения, часто не очень представляют, что их ожидает внутри картинки про финансовое благополучие.

Плюсы жизни на содержании очевидны: не надо думать о собственном обеспечении, оплачивать счета, планировать доходы и расходы, составлять финансовый план на жизнь и так далее. Минусы не так заметны, но они могут привести к довольно серьезным последствиям и, без преувеличения, испортить вашу жизнь.

Оставим в стороне сантименты про то, что содержит — значит, любит. Это прекрасно, если любит, и особенно если любовь взаимна. Отлично. Но еще лучше, если в вашей паре существуют четкие договоренности на финансовую тему и имеется ясное понимание того, что будет, когда любовь закончится.

Чаще всего о таких договоренностях заранее никто не думает. А ведь любовь может закончиться так же внезапно, как и началась, и вместе с ней исчезнет все ваше финансовое благополучие, если вы к этому времени, конечно, не оформите юридическое соглашение, которое гарантирует вам материальное обеспечение. В классических историях содержанок никаких юридически заверенных договоренностей обычно, увы, не бывает.

Чем вы рискуете, финансово завися от мужчины:

Вам всегда придется советоваться со своим покровителем по поводу принятия значимых, а иногда и не очень значимых решений в своей жизни. Даже если вы точно знаете, что ваше решение правильное и в каком-то вопросе у вас больше знаний, есть большая вероятность, что вам придется принять то решение, которое кажется верным тому, кто платит.

В период кризисов, выборов, землетрясений и прочих веселых событий финансовое состояние людей может меняться довольно быстро. Хорошо, если вы стрессоустойчивы и можете подстраховать свои финансовые потоки. Если ваш покровитель вдруг станет финансово уязвимым, вы станете финансово уязвимой еще больше.

Вы будете испытывать постоянное фоновое состояние беспокойства и зависимости от эмоциональных настроений другого человека. Даже самые близкие люди порой непредсказуемы в своем поведении.

Вы потеряете себя, не сможете избавиться от ощущения постоянной эмоциональной несвободы и подстраивания под другого человека. А подстраиваться вам придется совершенно точно, потому что глубоко внутри вы будете всегда чувствовать себя должной, а следовательно, будете несвободны в своих эмоциональных реакциях. Это может привести к серьезным эмоциональным расстройствам и личностному выгоранию. А если внутренний конфликт будет слишком силен, могут возникнут и психические отклонения.

Вы можете погрузиться в депрессию из-за чувства собственной бесполезности.

Это лишь несколько причин, которые доказывают, что стратегия жизни на содержании может быть выгодна лишь в относительно недолгий период времени. Это период, когда женщина активно вкладывается в свое развитие и тратит деньги мужчины на то, чтобы стать финансово независимой: она учится, повышает квалификацию, приобретает новые навыки. Материальные ресурсы мужчины могут закончиться, а вот собственные навыки и знания останутся с вами навсегда. Они могут устареть, но обновить их составит гораздо меньше труда, чем искать нового покровителя.

Если вас до сих пор кто-то содержит, пришло время спросить себя, в чем причина. Почему вы выбрали такой образ жизни? Почему вы боитесь и не хотите взять ответственность за свою жизнь? И самостоятельно или с помощью специалистов избавиться от страхов, финансовой зависимости… и вернуть себе себя.