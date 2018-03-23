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Кого выбирают мужчины на сайтах знакомств
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Кого выбирают мужчины на сайтах знакомств 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
В поисках второй половинки значение имеет каждая мелочь: крупнейший в мире дейтинг сервис Badoo с аудиторией более 372 миллионов пользователей провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие фотографии в профиле вызывают у наибольший интерес, а какие, напротив, могут лишить своего обладателя шанса на отношения.
Удивительно, но порой на решение девушки принять или отклонить приглашение на свидание влияют самые незначительные детали. Например, фотография профиля.
Социологи уверены: несмотря на то, что каждый человек имеет уникальные предпочтения, некоторые фотографии могут иметь одинаковый успех у всех пользователей, а, соответственно, значительно увеличить количество полученных свайпов вправо и совпадений.
Исследователи опросили 5000 своих пользователей, чтобы выяснить, что заставляет их в поиске романтических отношений провести по экрану смартфона рукой вправо. Так, например, 54% женщин никогда не сделают свайп вправо парню, который запечатлен на своем аватаре с привлекательной женщиной, вне зависимости от того, кем эта женщина ему приходится. Зато, целых 30% женщин отдают свое предпочтение мужчине, сфотографировавшемуся… в сельской местности. Судя по всему, любителя природы они находят более привлекательным, нежели заядлого урбаниста.
Произвести на потенциального партнера правильное впечатление поможет фотография с собакой. Четвероногие друзья пользуются среди пользователей сайта знакомст большой популярностью: 29% женщин и 21% мужчин не раздумывая ставят свайп вправо на фотографии, где имеется, помимо ее обладателя, еще и пушистый питомец.
Спорным для мужчин и женщин является вопрос о фотографиях, сделанных в спортзале: 37% женщин высказались категорически против подобных снимков, а 25% мужчин готовы добавить в матчи и даже пригласить на свидание в реальности девушку, чей профиль пестрит спортивными фото — представители сильной половины человечества находят их очень привлекательными.
Также социологи привели общую статистику — каким должно быть фото, чтобы его владелец получил свайп вправо и влево.

Женщины ставят свайп вправо:

Фото в сельской местности — 30%
Портрет с домашним питомцем — 29%
Фотография с татуировкой — 18%
Борода или легкая небритость — 18%
Фото с автомобилем — 7%

Мужчины ставят свайп вправо:

Фотография в тренажерном зале — 25%
Портрет с домашним питомцем — 21%
Лицо крупным планом — 19%
Широкая улыбка — 10%

Женщины ставят свайп влево:

Фотография с привлекательной женщиной — 54%
Групповое фото, затрудняющее идентификацию — 49%
С оголенным торсом — 47%
Фото в спортзале — 37%
Селфи в зеркале — 32%

Мужчины ставят свайп влево:

Излишни отретушированный потрет — 51%
Фото девушки с агрессивным макияжем — 35%
Фотография спиной — 21%
Изображение девушки в нижнем белье — 15%
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