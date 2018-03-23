Кого выбирают мужчины на сайтах знакомств

В поисках второй половинки значение имеет каждая мелочь: крупнейший в мире дейтинг сервис Badoo с аудиторией более 372 миллионов пользователей провел исследование, в ходе которого выяснилось, какие фотографии в профиле вызывают у наибольший интерес, а какие, напротив, могут лишить своего обладателя шанса на отношения.

Удивительно, но порой на решение девушки принять или отклонить приглашение на свидание влияют самые незначительные детали. Например, фотография профиля.

Социологи уверены: несмотря на то, что каждый человек имеет уникальные предпочтения, некоторые фотографии могут иметь одинаковый успех у всех пользователей, а, соответственно, значительно увеличить количество полученных свайпов вправо и совпадений.

Исследователи опросили 5000 своих пользователей, чтобы выяснить, что заставляет их в поиске романтических отношений провести по экрану смартфона рукой вправо. Так, например, 54% женщин никогда не сделают свайп вправо парню, который запечатлен на своем аватаре с привлекательной женщиной, вне зависимости от того, кем эта женщина ему приходится. Зато, целых 30% женщин отдают свое предпочтение мужчине, сфотографировавшемуся… в сельской местности. Судя по всему, любителя природы они находят более привлекательным, нежели заядлого урбаниста.

Произвести на потенциального партнера правильное впечатление поможет фотография с собакой. Четвероногие друзья пользуются среди пользователей сайта знакомст большой популярностью: 29% женщин и 21% мужчин не раздумывая ставят свайп вправо на фотографии, где имеется, помимо ее обладателя, еще и пушистый питомец.

Спорным для мужчин и женщин является вопрос о фотографиях, сделанных в спортзале: 37% женщин высказались категорически против подобных снимков, а 25% мужчин готовы добавить в матчи и даже пригласить на свидание в реальности девушку, чей профиль пестрит спортивными фото — представители сильной половины человечества находят их очень привлекательными.

Также социологи привели общую статистику — каким должно быть фото, чтобы его владелец получил свайп вправо и влево.

Женщины ставят свайп вправо:

Фото в сельской местности — 30%

Портрет с домашним питомцем — 29%

Фотография с татуировкой — 18%

Борода или легкая небритость — 18%

Фото с автомобилем — 7%

Мужчины ставят свайп вправо:

Фотография в тренажерном зале — 25%

Портрет с домашним питомцем — 21%

Лицо крупным планом — 19%

Широкая улыбка — 10%

Женщины ставят свайп влево:

Фотография с привлекательной женщиной — 54%

Групповое фото, затрудняющее идентификацию — 49%

С оголенным торсом — 47%

Фото в спортзале — 37%

Селфи в зеркале — 32%

Мужчины ставят свайп влево:

Излишни отретушированный потрет — 51%

Фото девушки с агрессивным макияжем — 35%

Фотография спиной — 21%

Изображение девушки в нижнем белье — 15%