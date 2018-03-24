Грани разумного: как не ревновать своего мужчину

Разбираемся, можно ли научиться не ревновать своего мужчину.

Для начала разберитесь, имеет ли ваша ревность основания. Если вам сложно рассуждать объективно, призовите на помощь кого-то из близких. Не бойтесь откровенного разговора с партнером, если ваша ревность оказалась обоснована. Подготовьтесь и как следует все обдумайте, чтобы беседа не превратилась в скандал и взаимные упреки. Если объективных причин для ревности нет, учитесь доверять партнеру: отбросьте подозрения и не ждите обмана.

Делайте противоположное

Постоянно проверяете телефон своего мужчины, чтобы узнать, с кем он общается и о чем? Или часто звоните уточнить, где он? В следующий раз наберите маме или бабушке, напишите сообщение подруге, с которой давно не общались.

Едва сдерживаетесь, чтобы не устроить скандал, когда видите, что мужчина мило беседует с незнакомой девушкой на вечеринке? Вместо этого подойдите и вежливо познакомьтесь с ней. Возможно, это коллега по работе или жена вашего общего знакомого, мимо которой ваш мужчина не мог пройти из чувства такта.

Смените схему реагирования, новые привычки возвратят вас в реальность, в которой вы будете учиться рассуждать трезво.

Обуздайте свою фантазию

Полет фантазии мешает мыслить адекватно и смотреть на вещи объективно. Остановите себя, когда осознаете, что вы погружены в болезненные мысли о том, как ваш мужчина весело проводит время с соперницей.

Воспринимайте событие таким, каким оно является по существу, ничего не додумывая. Муж не берет трубку в течение нескольких часов? Это значит, что сейчас ему неудобно говорить или он не слышит звонок и перезвонит, как только сможет.

Не позволяйте необузданной фантазии погружать вас в иллюзорный мир ревности.

Перестаньте жить только жизнью вашего партнера

Может быть, вы забросили друзей и любимые занятия и сосредоточили все внимание на мужчине и его жизни?

Если вы теряете себя в отношениях, это очень плохой знак. Постарайтесь внести в свою жизнь разнообразие: вспомните, чем вы увлекались до ваших отношений с любимым, назначьте встречи давно забытым друзьям, проведите время со своей семьей.

Работайте над отношениями

Обратить внимание на себя и свои желания — не значит игнорировать партнера или нарочно изображать равнодушие, вызывая обиду. Сосредоточившись на положительных переменах в собственной жизни, вы справитесь с болезненной ревностью.

Потребность ставить ультиматумы, запрещать и беспокоиться без повода отпадет, со временем вы научитесь строить отношения на доверии и взаимопонимании.