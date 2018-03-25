Рвала и метала: учимся усмирять свой гнев

Типичная ситуация: вы приходите уставшая после тяжёлого трудового дня домой, снимаете у входа свои туфли и с порога видите на стене в комнате огромный экран 60-дюймового нового телевизора. Такая серьёзная покупка не была согласована с вами, поэтому сразу вызывает приступ гнева. Другие аргументы пока отходят на второй план. Знакомая ситуация?

Гнев является одной из возможных реакций человеческой психики на внешние раздражители. Он заложен в мозг на уровне подсознания, но может контролироваться. Наши привычки записаны в связях нейронов, но их можно тренировать. Профессор Бернард Голден написал по этому поводу целую книгу. Что же такое гнев по мнению известного доктора философии?

Он является ответом на неудовлетворение ожидания. Возможно, вы думали, что партнер поинтересуется вашим мнением, прежде чем купит телевизор, но так не произошло. В результате доверие к любимому человеку может быть потеряно. Неожиданное поведение партнёра, идущее вразрез с вашим желанием, вызывает эмоциональный всплеск. Мозг не успевает обработать информацию и принять верное в этой ситуации решение, поэтому наступает взрывная реакция.

С помощью гнева наши предки выясняли отношения со своими соседями по пещере или дикими животными, что помогало выживать в сложных условиях. Сегодня это проявление чувств является рудиментом, поэтому лучше держать его в узде. Практические советы по контролю за гневом

Если вы горячая голова и часто испытываете признаки гнева, то вам стоит потренироваться в сдерживании своих негативных эмоций и научиться их контролировать. Вот несколько рекомендаций от профессора Бернарда Голдена:

Дышите глубже. Каждый вдох должен длиться 7 секунд, а выдох — 11 секунд. Это уменьшит частоту работы сердца и успокоит нервы;

Слушайте своего партнёра. Для этого не нужно быть профессором. Каждый человек имеет право на собственное мнение, поэтому вначале стоит попытаться встать на его позицию. Может она и окажется правильной? Любую ситуацию лучше рассматривать с нескольких сторон. Правда может оказаться где-то посередине;

Отстранитесь от события. Посмотрите на происходящее свысока и подумайте: не воспринимаете ли вы всё слишком близко? Может обычная внеплановая покупка не является поворотным событием, способным изменить чувства и отношение к партнёру?

Ждите. Не отвечайте сразу. Лучше подождите с ответом и оцените ситуацию. Подумайте над словами, которые собираетесь произнести. Возможно через 20 минут вы по-другому посмотрите на произошедшее.

Попробуйте физически успокоиться. Проверьте свое тело на растяжение, расслабьте мышцы лица, разблокируйте кулаки. Чтобы научиться делать это в момент гнева, тренируйтесь, когда все в порядке;

Вызывайте чувство сострадания. Признайте, например, тот факт, что вас сильно беспокоят финансовые проблемы. Затем попробуйте проявить сострадание. Итак, мой партнер купил телевизор. Может для него это очень важно и стоит быть немного снисходительней?

В любом случае, вспышки гнева не приводят к положительным результатам, ведь вам не нужно отогнать голодного льва или доказать лидерство в племени. Если вы обладаете слишком вспыльчивым характером, то стоит в спокойные моменты потренироваться над контролем.