Как знаки зодиака принимают чужую помощь

Кто-то с радостью спихивает на окружающих свои проблемы и заботы, а кто-то наотрез отказывается даже от содействия родственников и друзей, дабы не чувствовать себя слабаком или не быть ничьим должником. И сегодня мы расскажем, как знаки Зодиака принимают чужую помощь.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, может, и не прочь воспользоваться чужой помощью, однако гонор и самомнение, которые они называют гордостью, не позволяют им принимать содействие окружающих. Представители данного знака считают, что это проявление слабости и дает повод думать, что они не настолько могущественны, как себя позиционируют. И только от тех, кому они доверяют в полной мере и кто никогда не упрекнет их в бессилии, они в каких-то крайних случаях могут принять вспоможение.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Тельцы не отказываются от чужой помощи, однако сразу стараются оказать ответную услугу, как-то отблагодарить, чтобы не чувствовать себя обязанными тем, кто им в чем-то посодействовал. Представители данного знака предпочитают тип общения «ты — мне, я — тебе», это позволяет им сохранять чувство собственного достоинства, не плодить тех, кому они чего-то должны, и не попадать в ситуации, в которых им кто-то напоминает о своей поддержке и требует каким-то образом за нее расплатиться.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Близнецы не только с радостью принимают чужую помощь, они целенаправленно ищут среди знакомых тех, на кого можно спихнуть неприятные обязанности и сложные проблемы. Представители данного знака, как могут, облегчают себе существование, и, если для этого требуется загрузить кого-то своими заботами, они это делают. Впрочем, окружающие с удовольствием им помогают, попадая под их обаяние, жалея их или желая подольше оставаться в их круге общения, хотя бы и в качестве того, кто просто полезен.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки не любят принимать чужую помощь, они чувствуют себя неловко, когда кто-то тратит на них время, силы, деньги. Представители этого знака редко рассказывают кому-либо о своих проблемах, в основном они говорят о них постфактум, тогда, когда уже самостоятельно с ними справились. И вообще им гораздо важнее получать не фактическое содействие, а моральную поддержку, да и то только от тех, кто входит в их самый близкий круг общения и просто не может не быть в курсе того, что с ними происходит.

Лев (23 августа — 21 сентября)

Львы вопреки распространенному мнению не настолько гордецы, чтобы отказываться от своевременного содействия окружающих, особенно от добровольно предложенного. Они могут легко переложить свои проблемы на чужие плечи, более того, периодически превращают это в систему. Правда, они никогда не просят дважды — если кто-то отказался им помочь или по своей инициативе пообещал поддержку, но не оказал ее, больше представители данного знака этот вопрос не поднимают.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы сами редко просят о помощи, но никогда не отказываются, если кто-то изъявляет желание взвалить на себя их заботы. Правда, особой благодарности за добровольную поддержку от них не дождешься, так как они считают, что, если ты сам предложил содействие и потратил на решение их проблем массу времени, значит, тебе это зачем-то нужно, соответственно, ты выполнял свое желание или удовлетворял собственные потребности, а они со своей стороны никому ничего не должны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы обожают, когда им кто-то в чем-то помогает, им кажется, что таким образом окружающие демонстрируют свою любовь к ним. Представителям данного знака нравится, когда на них тратят время и силы, это позволяет им чувствовать себя в центре внимания и ощущать себя нужными. Правда, надо отдать им должное: за поддержку они платят сторицей и возвращают гораздо больше, чем получают, причем не потому, что считают себя кому-то обязанными, а потому, что им хочется от всей души отблагодарить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы о помощи не просят, они просто делают так, что окружающие сами ее предлагают, да еще потом и благодарят за то, что им позволили в чем-то поспособствовать. Мастера манипулирования, представители данного знака знают, за какие веревочки подергать, чтобы и содействие получить, и ничем после этого не «отдариваться». Они терпеть не могут ответных услуг и напоминаний о добрых поступках, совершенных для них (и по их же наущению).

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы скорее будут жить с имеющейся проблемой, чем попросят о помощи. Как говорится, «корона сползет», если они покажут, что им нужно чье-то содействие. Если же кто-то сам предлагает им поддержку, они с царственным видом принимают ее и считают, что отныне и навечно этот человек просто обязан в подобных ситуациях быть рядом и помогать, не дожидаясь даже малейшего намека на то, что им необходима помощь. И при этом они весьма недолюбливают тех, кто им его обеспечивает на регулярной основе.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги-мужчины к чужой помощи относятся весьма настороженно. Им кажется, что тот, кто ее предложил, надеется на ответную услугу и может спросить с них гораздо больше, чем сделал для них сам. А потому они предпочитают самостоятельно справляться со своими проблемами и делами, отказываясь даже от необходимого им содействия или сразу оговаривая условия, на которых они его принимают. Женщины же этого знака не столь щепетильны и легко пользуются любыми вспоможениями, которые позволяют им достигнуть поставленной цели.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи — существа самостоятельные, поэтому помощь принимают исключительно в крайних случаях, да и то только тогда, когда уже испробовали все возможные способы решения возникших проблем. К тому же они скорее заплатят специалистам, чем будут пользоваться безвозмездным содействием друзей, просить сделать для них что-то. Представителям этого знака не нравится показывать, что они не справляются с какими-то делами, да и чувствовать себя должниками они не привыкли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбы крайне редко принимают чужую помощь, а уж просить о ней и вовсе ненавидят, так как им кажется, что, пока они сами справляются со своими проблемами, они руководят своей жизнью и могут быть интересны окружающим. Да и обременять кого-то им очень не нравится. Более того, когда пытаешься в чем-то посодействовать представителям этого знака, сталкиваешься с резким отпором, даже с отповедью. Кстати, на фоне их перманентного инфантилизма такое поведение выглядит весьма странно.