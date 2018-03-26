11 женских качеств, которые нереально бесят мужчин

Конечно, все индивидуально, но эти 11 качеств, которые гарантированно выводят вашего мужа из себя. Да и, положа руку на сердце, изюминкой их считать глупо. Лучше просто последить за собой и избавиться от них в рамках программы самосовершенствования. 1. Плакать каждый раз, когда он с вами не согласен

Мы согласны, удержаться довольно сложно, если ваша нервная система устроена таким образом, что слёзки близко. Но если при каждом обсуждении проблем ваши слёзы выступают аргументом, муж рано или поздно взбунтуется. Потому что ему совершенно нечего противопоставить. Так что обсуждения отдельно, эмоции выбрасываем после того, как консенсус будет найден. А может, уже и не захочется. 2. Обсуждать с ним серьёзные вопросы, когда он голодный

Голодный мужчина думает о еде, а не о покупке новой кухни. И не о том, что вам не хватает денег на путёвку на море. Или, что его мама вас обидела. Он даже курсы валют не готов обсуждать. Поэтому правило железное — сначала накормить, потом говорить серьёзные разговоры. Если, конечно, вы не собираетесь закатить грандиозный скандал. 3. Красить губы помадой, которая везде оставляет следы

Вы старались, час делали макияж перед выходом, а он даже не хочет чмокнуть вас в губы. И кривится, когда на вашем бокале в ресторане остаётся жирный след красной помады. И раздражается, когда вы пятый раз достаёте пудреницу, чтобы проверить, сколько помады уже «съелось» и подкрасить губы. А вам казалось, что вы делаете это кокетливо. Но нет. Если вы приверженец сочной помады, то выбирайте устойчивую, которая не будет везде оставлять следы, в том числе на рубашке мужа, если вы, забывшись, уткнётесь ему в плечо. Вам же её потом и отстирывать. 4. Переписываться с подругами во время семейного ужина или за просмотром кино

Смешно ревновать к куску пластмассы, а он всё равно ревнует. И чувствует, что вы в этот момент не с ним, думает, что недостаточно сопереживаете героям фильма, хотя вам уже давно ясно, что эти двое поженятся, а того к концу фильма замочит маньяк. А в интернете в это время идёт такая интересная дискуссия. Найдите в себе силы и отложите телефон на часок. В конце концов, дискуссии в интернете не заканчиваются никогда, а вот брак может закончится, когда терпение мужа лопнет. 5. Одеваться для других, а не для него

В общем, логично, одежда — это наш способ презентовать себя миру. Поэтому, одеваясь на прогулку с малышом, на работу или на встречу с друзьями, мы тщательно продумываем детали, чтобы образ соответствовал нашему настроению. А дома напрягаться не обязательно. Да и до нарядов ли, когда ты целый день, как белка в колесе — то готовишь, то убираешь, то купаешь, то играешь, то читаешь вслух. Но по факту получается, что окружающие вас видят стильной и ухоженной, а муж — растрёпанной и уставшей. Мы не будем советовать делать полный макияж или ходить по дому на шпильках. А вот купить два-три симпатичных домашних костюма, благо, сейчас почти во всех магазинах представлены домашние линии, посоветуем. Так же как и навостриться быстро плести французскую косу, если у вас длинные волосы. Краситься не стоит, а вот уходом за кожей лица пренебрегать не будем. Вот уже и дома мужа ожидает красотка. 6. Обсуждать личные вещи в соцсетях без замка

Конечно, для вас эти люди давно свои. А кроме того, где ещё, как ни в интернете, можно пожаловаться и получить немедленную поддержку, найти золотую середину или узнать, как поступили другие в такой же ситуации. Но для него это не свои, это 600 совершенно непонятно откуда взявшихся граждан, которые потрясают кулаками и рассказывают, что он абьюзер и вас не достоин, раз отказался купить вам шубу в разгар кризиса. Или возмутился, когда вы поцарапали его машину. Или на фоне стресса потерпел фиаско в постели. Нет, это ещё не импотенция. Нет, не стоит спрашивать об этом, не повесив на пост замок, ограничив круг обсуждающих своими самыми близкими подругами. 7. Сравнивать его с мужьями подруг и коллегами

Конечно, соблазнительно, обстоятельно рассказать ему, что Петя на Новый год подарил Маринке кольцо, а коллега Миша везёт подругу на майские праздники в Грузию есть хачапури и смотреть на прекрасные горы, но он вряд ли побежит за билетами в Тбилиси. А вот обидеться всерьез может. Да ещё и напомнит, что Маринка готовит борщ три раза в неделю и грудь у неё четвертого размера. Не то, чтобы ему не нравилась ваша грудь, а борщ он вообще может не выносить на дух, но когда нас сравнивают с кем-то не в нашу пользу, то мы становимся в оборонительную позицию, сами того не желая. Не провоцируйте. Хотите о чём-то попросить, попросите прямо 8. Слишком долго говорить по телефону

Понятно, что современная жизнь оставляет нам очень мало шансов для встреч с друзьями, а терять их не хочется. Но обстоятельные беседы с подругами лучше не затевать, когда у мужа выходной и он рассчитывает съездить в магазин и посмотреть три серии сериала в вашем обществе. Дождитесь, пока он отправится в спорт-бар смотреть футбол или уедет на рыбалку. И уж тогда отведите душу. 9. Ставить его перед выбором — «Вы или его мама?»

Мы не утверждаем, что со свекровью нужно дружить любой ценой. В конце концов, она совершенно другой человек со своими установками и ценностями, которые могут быть вам не близки. Она может ревновать сына к вам, обижать вас или поступать некорректно. В идеале, стоит сохранять с ней худой мир, можно максимально абстрагироваться, но нельзя делать одного — день за днём жаловаться мужу на его маму, во всех подробностях рассказывая, что она сделала и почему вас это возмущает. Потому что это для вас она чужая тётенька, которая вмешивается в вашу жизнь, а для него она — мама. И даже если он встанет на вашу сторону, он будет чувствовать себя виноватым. А чувство вины съедает не хуже тяжелой болезни. Не стоит так с мужем. 10. Ревновать его к каждому столбу

Допустим, он даёт вам повод или вы даже поймали его на измене и приняли решение жить с ним дальше, потому что он полностью раскаялся и осознал, по крайней мере, он так говорит. Ваше доверие подорвано, но вы уже приняли это решение. Не стоит искать подвох в каждом его действии, иначе вы никогда не переживёте эту историю и не сможете склеить то, что было разбито между вами. Если на измене вы его не ловили, а просто он испытывает повышенное внимание женщин, тем более не стоит допрашивать его с пристрастием и шпионить за ним в соцсетях. Вы ничего не найдёте, зато распалите себя до предела. А его подтолкнете к активным действиям, потому что ну сколько можно жить, зная, что тебя подозревают в том, чего ты не делал. Уж проще сделать, пусть хоть основания будут. 11. Плохо отзываться о его друзьях

Они, конечно, редкостные паразиты, уводят его от вас на хоккей, умудряются накачать его виски так, будто он всё ещё студент, а не отец семейства, шутки у них скабрёзные, а когда они собираются у вас, вы потом три дня выветриваете запах носков и пива с воблой. Но они его друзья. Они не раз выручали его делом или рублём, в трудных ситуациях, у них цеховая солидарность, не одно совместно пережитое похмелье и пять томов воспоминаний о тех временах, когда вас в его жизни ещё не было. Вам не выиграть эту войну, а если вы её и выиграете, то свято место пусто не бывает. И никто не гарантирует, что он заполнит его чем-то более полезным, чем футбол на диване в обществе этих ребят.