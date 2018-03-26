Как ухаживают за собой знаки зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля)

Женщина-Овен способна упасть лицом в косметичку — и буквально через секунду выглядеть так, словно потратила на идеальные стрелки и контуринг три часа. В ее жизни слишком много важного, чтобы тратить время впустую, поэтому она предпочитает пользоваться чудо-средствами «10 в 1», а потом удивляется, почему шампунь плохо избавляет от черных точек на лице.

Совет: заведите средства, которые работают, пока вы отдыхаете. Телец (21 апреля — 21 мая)

Женщина-Телец верит в опыт бабушек: делает маски из огурцов и моет голову яичным желтком. С одной стороны, вреда этот подход не наносит, и Тельцу точно не грозит встреча с опасными сульфидами, парабенами и силиконами. Но с другой стороны, ванна из молока, которую она принимает для омоложения, все же уступает по эффективности пилингам и биоревитализации.

Совет: не стоит отставать от прогресса на несколько веков. Близнецы (22 мая — 21 июня)

Магазинам косметики пора завести доску «Почетный покупатель» с их именем за многолетнюю лояльность. К 30-35 годам Близнецы проходят и лазерное омоложение, и криотерапию, и медные трубы. А еще они свято верят в пластическую хирургию и кремы с плацентой, поэтому с нетерпением ждут момента, когда по возрасту можно будет ими воспользоваться.

Совет: добавьте немного Тельца в свое мировоззрение, чтобы уберечь кожу от неоправданных экспериментов. Рак (22 июня — 23 июля)

Женщина-Рак вся такая непостоянная, что по состоянию кожи можно угадывать ее настроение и самооценку. Если она недовольна лицом, то нанесет на него сыворотку и крем в три слоя, а если все хорошо, то даже макияж смывать не станет. А еще она так не любит прикосновения чужих рук, что избегает помощи специалистов.

Совет: если вы заведете план по красоте, то внутренний перфекционист будет вас принуждать все выполнять. Лев (24 июля — 23 августа)

Женщина-Лев славится неземной красотой и такой же по масштабам ленью. Все это приводит к тому, что ей часто не удается поддерживать природные данные. У нее много декоративной, но мало уходовой косметики. Может быть, пока она и правда женщина-персик, но после 45 лет косметолог — лучший друг любой красавицы.

Совет: не рисуйте на лице грим, потому что коже тоже хочется дышать. Дева (24 августа — 21 сентября)

У Дев есть небольшая мания: они любят чистоту. А это значит, что они носят с собой очищающие салфетки, а по утрам и вечерам надраивают кожу лица как паркетный пол — до блеска. Однако у этой привычки есть опасность: высушить кожу и вызвать шелушение, а в особо запущенных случаях — раздражение и ранние морщины.

Совет: не пытайтесь повторить семиступенчатую систему очищения кореянок и не злоупотребляйте скрабами с абразивными частицами. Весы (22 сентября — 23 октября)

Баночки с шампунями, кремами, лосьонами организованы у представительницы этого знака по цвету. Для Весов основной критерий при покупке косметики — красивая упаковка. Этот знак зодиака не из тех, кто утруждает себя чтением состава продукта, даже на цену не обращает особого внимания. Неудивительно, что у Весов хранится мешок продуктов, которыми никогда даже не пользовались.

Совет: ориентируйтесь на свой тип кожи и ее проблемы, а не на бренд и тем более дизайн упаковки. Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Только Скорпион может без писка выдержать эпиляцию зоны бикини, татуаж и механическую чистку, потому что верит в формулу «Красота требует жертв». Эта героическая женщина ни за что не ляжет спать после напряженного дня, пока не выполнит 30 упражнений фейсбилдинга и не сделает массаж лица.

Совет: восьмичасовой сон для кожи полезнее, чем ужимки перед зеркалом. Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Женщина-Стрелец — наивная оптимистка, которая верит, что старость ее дома не застанет. Поэтому в ее косметичке хранится только средство от угревой сыпи, которое она купила триста лет тому назад. Может, уже пора расстаться с убеждением, что лучшую укладку делает ветер, а красивый румянец обеспечивает только секс и любовь?

Совет: начните читать статьи рубрики «Красота»! Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерог любит экономить, но желательно на других. Себе он не отказывает ни в чем, ходит в элитные салоны, покупает дорогую косметику. Причем оптом, если понравилась какая-то марка, без оглядки на срок годности и не задумываясь о том, что косметика может надоесть.

Совет: российские и белорусские производители предлагают недорогие средства, которые ни в чем не уступают иностранным. Водолей (20 января — 19 февраля)

Именно женщина-Водолей может выйти на улицу не то что без макияжа, но даже с глиняной маской на лице. Она умеет любить себя чистой искренней любовью, поэтому не стремится замаскировать все недостатки или что-то в себе кардинально изменить. А еще ей нравится шокировать окружающих — например, принять ванну с крокодилами, если она сулит неземную красоту и лайки в «Фейсбуке».

Совет: обходитесь с собой бережнее, не стремитесь сразу же испытать все новомодные средства. Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Не перевелись еще поклонницы гламура, которые что на пробежку, что в булочную не выйдут без педикюра, макияжа с глиттером и сложносочиненного пучка. И это женщины-Рыбы. В закромах у нее можно найти любой стайлер для волос, несколько наборов искусственных ресниц и палетку теней из сотни цветов (хотя она любит стрелки).

Совет: постарайтесь ограничить свои расходы на косметику — покупайте следующую тушь или крем только после того, как закончится старое средство.