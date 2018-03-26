Какой знак зодиака самый модный

12-е место: Рак

Раки смотрят на витрины с благоговейным ужасом. Неужели Вот Это кто-то будет носить? Вот в наше время… И Рак предается воспоминаниям о платье в мелкий цветочек, что передавалось между подругами как реликвия и береглось почище яиц Фаберже в Алмазном фонде, потому как если порвется, то без танцев останутся все. А нынче? Никто ничего не бережет, все покупают все подряд, качество у этого — ниже плинтуса, а уж фасоны-то! Вчера купил — сегодня из моды вышло. А где, я вас спрашиваю, классика вечная? Где? Блаженно улыбаясь, Рак приоткрывает створки гардероба (бабушкиного), где на вешалке, накрахмаленное и сверкающее чистотой, висит платье в цветочек. 11-е место: Лев

В нашем магическом шаре мы видим, как Львы задохнулись от возмущения. Тихо-тихо, спокойно! Без обид! Львы очень модные. Очень. Просто… Они такие модные, что с ними все давно устали соревноваться. Все самое шикарное они купили на тайном сейле за полгода до того момента, как дизайнерам пришла в голову мысль это создать. Носили, когда все (особенно Раки) ужасались, как такое вообще можно надеть. Выбросили, когда остальные знаки начали подозревать, что тот ужасный и страшный наряд крут и актуален. А теперь, когда 11 знаков (ладно, 10) идут по магазинам «свиньей», Лев вздыхает и печалится. Тяжело жить в приземленном мире, быть королем трусливых подданных. Но приходится. 10-е место: Стрелец

Поборник классики и стабильности, Стрелец слабо представляет себе, зачем все эти ужимки и прыжки. У него лучший базовый гардероб из всех знаков зодиака: пуловеры-аргайл, лодочки бежевые и матовые, балетки черные, кроссовки белые, рубашка в полоску приталенная, пальто-халат песочного оттенка. Стоило ему разбавить эти вещи яркими аксессуарами и деталями, как он по праву занял бы место в тройке призеров. Но Стрелец слишком осторожен. Стать смешным — что может быть хуже? Быть уличенным в неоригинальности? Да вы что! А если Маня придет на работу в такой же шляпе? Да Стрелец в окно выйдет. Так что классика, классика и классика. (Только не удивляйтесь, если застанете Стрельца в неформальной обстановке в неоново-зеленых трусах поверх джинсов-дуршлага. И никому не говорите. Это он так иногда расслабляется). 9-е место: Дева

Гардероб Девы занимает две полки в шкафу. На первой — джинсы, футболки и прочие нейтральные вещи, на второй — все черное, рваное и ностальгически невыбрасываемое. Дева запросто заведет себе поло-недельку, может легко проходить месяц в джинсах и джемпере, меняя шейный платок, а найдя удобную модель обуви, купит четыре пары. Одного цвета. Черного. Скучища, ату ее на последнее место! А вот и нет. У Девы великолепный вкус, если вы попросите ее сходить с вами на шопинг, то ведущие стилисты любой недели моды захлебнутся от зависти, потому что так точно, как Дева, вам вещи не подберет никто. Почему она сама их не покупает и не носит? Ну это же скууууучно! Темный Властелин развлекается совсем иначе… 8-е место: Рыбы

Разного, в рюшах — и побольше! Томного, сдержанного, таинственно-мрачного — заверните. Принты! Надписи! Розовый, розовый! И те туфельки с помпончиками, да! Рыба — любовь всех продавцов. Ей нравится все! В зависимости от настроения. Рыба ходит по магазинам спонтанно (а что, скажите нам, она делает НЕ спонтанно?), поэтому ее вкус зависит от текущего настроения и может привести ее как на воображаемый подиум, так и в подвал-вписку. Что известно про Рыбку совершенно точно, так это то, что наутро она осознает, что все это безнадежно устарело, и пойдет создавать себе новый модный образ. Рыбка — настоящий клад, ее гардероб можно сдать в Большой театр как реквизит для спектаклей с любым либретто. Не забудьте только отвести ее на следующий день в магазин. Вид опустевших полок шкафа, пожалуй, единственное, что может привести Рыбку к депрессии. Хотя нет… 7-е место: Козерог

На самом деле индустрию глянца придумали Козероги. Потому что надо было этот шмоточный хаос как-то структурировать. Козероги все продумали: весной они смотрят показы коллекций следующей зимы, потом наблюдают, как остальные торопыги все это носят, вычеркивают неудачные сочетания и аккурат к наступлению сезона являют миру Безупречность. Призового места в рейтинге Козерогам не достается лишь по одной причине: их безупречность слишком безупречна. Маленькая сумасшедшинка — и они стали бы королями и королевами моды! Но нет: Козерог живет без права на риск и ошибку. Потому что должен существовать хотя бы один знак зодиака, который Всегда Прав. 6-е место: Водолей

Ровно посередине нашего рейтинга подпрыгивает и веселится Водолей, который так и не смог определиться, к умным ему или к красивым. Водолей существует (к счастью, поочередно, а не одновременно) в двух ипостасях: «Самый модный, стильный и яркий знак зодиака» и «Пошли все в …, на …, и к …, где мои старые штаны, видал я вашу моду». Именно потому и посерединке: пан или пропал. Причем в стадии «фешен-виктим» Водолея бесполезно отговаривать от шопинга, а в фазе «я бунтарь и нонконформист» бесполезно туда тащить. Впрочем, если бы мы искали одно слово, которое могло бы охарактеризовать Водолея как знак, это было бы именно оно. «Бесполезно». 5-е место: Близнецы

Близнецы рождаются со встроенным модным компасом в голове. Они не смотрят показы, журналы и сайты (и мы несколько обеспокоены, читают ли Близнецы наш магический гороскоп, отзовитесь в комментариях, что ли). Они интуитивно знают, что вот это платье, эта куртка и эти очки — это их стиль, а какие-нибудь карлы лагерфельды — бесовщина китайская. Близнец сказал — все упали от восторга. Кстати, можем поспорить: если у вас хоть раз возникало желание спросить у случайной прохожей, где она купила эту потрясающую сумку (пальто, очки, шляпу), то перед вами (мимо вас, что уж там) прошли Близнецы. Тихо завидуйте. Другим не дано. 4-е место: Овен

Ха, не ожидали? А наш магический шар не обманешь. Овен — как истинный перфекционист — настоящий модник, потому что если не быть модником, какой же из Овна перфекционист. Причем Овен — модник с выдумкой и фантазией: например, он сфотографирует модель, которая ему понравилась, купит точно такую же ткань и сделает заказ лучшему ателье города, чтобы одежда шилась точно по его меркам. Слабо? Нет, на вид вещь будет точно такой же, как и на модели. Но Овен будет ЗНАТЬ, что она идеально выстроена по всем впадинкам и выпадинкам, она такая — вот сейчас самое важное — на свете ОДНА. Второй секрет Овна (простите нас, не виноватые мы, это все шар): он обожает винтаж. Он в нем растворяется и ощущает царственную поступь бабушки-княгини. Овен уникален в своей уверенности в собственном величии, он убежден, что достаточно скромен, чтобы этого не демонстрировать. В смысле, Овен так думает. Думал. До этого момента. 3-е место: Скорпион

Бронза и кубок за самое честное соблюдение неписаных правил модной индустрии. Трендик к трендику, распродажа к распродаже, дизайнер к дизайнеру. Скорпионы — эталон следования модным направлениям без чрезмерного увлечения случайными пиками спроса на те или иные вещи. Вы никогда не увидите неуместно одетого Скорпиона, не встретите Скорпиона, у которого нет полных комплектов одежды на любую жизненную пертурбацию, а если вы хотите вычислить Скорпиона в коллективе, то спросите, кто уже сейчас знает, что наденет на новогодний корпоратив. Вот кто промолчал, тот и Скорпион. Ибо тайны Скорпион хранит даже лучше, чем одевается. 2-е место: Телец

Для Тельца быть модным — это не задача, не вызов, не возможность и не личный выбор. Для него это как дышать: сам не понимает, как он это делает. Периодически бессознательное Тельца пробуждается и протопоповским басом гудит ему в позвоночник: пальтооооо, пальтоооо, пальтооо. Не осознавая температуру за бортом, состояние кредитки и практический потенциал вещи, Телец идет в самый модный бутик и замирает посреди холла, чтобы лучше слышать протопопа. И тот безошибочно ведет Тельца к Нему. К Пальто. На следующий день Телец надевает приобретение, нещадно мерзнет на ветру, но окружающие так неподдельно восхищаются безупречным вкусом Тельца, что мороз и снег отступают, давая дорогу солнцу. Иногда Тельцу выпадают билеты в те края, где самое место Пальто. И там, среагировав на неохваченные бутики, вновь пробуждается протопоп. 1-е место: Весы

Фанфары! Эталон модницы, умеющей выбрать из новых коллекций только то, что не устареет еще несколько сезонов, способной вытащить из шкафа с закрытыми глазами купленную пять лет назад блузку, идеально вписывающуюся в ансамбль. Все гармонично и в меру с сумасшедшинкой, все идеально по фигуре — ах, какое блаженство, знать, что ты совершенство! Весы умудряются приковывать взгляды, даже если на них мешок из-под картошки, потому что этот мешок — всем мешкам мешок, и все вокруг тут же хотят такой мешок, но на них он выглядит как мешок. А на Весах — как Мешок Мечты. При этом наши Весы никак не возьмут в толк, как другим удается выглядеть столь невзрачно. Ведь все так просто! Просто надень мешок! Наш магический шар пытался дать ответ, но в итоге сам надел мешок и затих. Что ж, победителей не судят!