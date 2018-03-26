Три причины перестать искать свое признание

Вот уже несколько лет все судорожно ищут свое призвание. Эта тема стала безумно популярной и преследует нас буквально везде — в интернете, телевизоре, соцсетях, беседах с коучем и друзьями, и конечно на работе, которая уж точно на призвание не тянет. Но что не так с поиском призвания? Ответы вы найдете в нашей статье.

Александра Кацман — коуч и мама, консультирующая на по вопросам счастливого материнства, самоорганизации и жизненного баланса. Она предлагает поразмышлять о том, почему стоит перестать следовать моде и вместо бесконечных поисков своего призвания заняться тем, что действительно принесёт результаты.

1 причина: призвания не существует!

А искать то, чего нет, и смысла нет На самом деле, нет никакого предназначения, одного единственного, посланного нам свыше, которое нужно только найти, и будет вам счастье. У каждого человека есть определенные склонности, которые позволяют сузить круг занятий, которые у него хорошо получаются и которые он делает с удовольствием. Причём эти склонности могут меняться в течение жизни. Поэтому призвания нет, есть профессии и занятия, которые вам сейчас подходят. Вот ими и надо заниматься вместо бесконечных поисков своей высшей миссии. 2 причина: процесс поиска любимого дела бесконечен, и не имеет четкого финального результата

Наши интересы и склонности могут меняться в течение жизни. Мы приобретаем опыт, пробуем, тренируемся. Сегодня моим любимым делом может быть выступление на сцене, а завтра — организация концертов. Главное — прислушиваться к себе, обращать внимание на свои интересы, а самое главное — делать! Пробовать заниматься разными делами, которые потенциально могут быть интересны. Потому что одно дело представлять, как хорошо быть писателем, и совсем другое — реально начать днями и ночами писать роман, переживать приступы вдохновения и периоды его отсутствия, мучительно раздумывать над очередным поворотом сюжета и т.д. Поэтому процесс поиска любимого дела никогда не заканчивается. Надо научиться получать удовольствие от самого процесса и заниматься по возможности тем, что нравится, постоянно двигаться в сторону своих истинных интересов и талантов.

3 причина: призваний может быть несколько

Неслучайно мы говорим: талантливый человек талантлив во всём. А все люди талантливы. Просто многие не занимаются развитием своих талантов и склонностей, с детства привыкают не обращать на них внимания, а делать то, что родители сказали/престижно/приносит деньги/легко получается. На самом деле, когда мы начинаем уделять внимание развитию одного из своих интересов, то удивительным образом в нас начинают раскрываться и другие склонности. Например, я недавно начала играть на пианино (в детстве училась в музыкальной школе, но уже давно не садилась за клавиши, а желание было), и через какое-то время мне очень захотелось рисовать, и даже мой ежедневник, обычно очень чёткий и строгий, стал разноцветным и креативным. Видимо, как только мы позволяем талантам внутри себя выйти наружу, они начинают потихоньку высовываться, а потом сильным потоком как хлынут в вашу жизнь! Расцвечивая её красками радости, вдохновения и наполняя живой энергией творчества. Вот это и есть путь к себе и своему предназначению. А не мучительные поиски «призвания», которого не существует.