Как выжить в обезумевшей толпе

Когда на массовых мероприятиях ввиду различных обстоятельств начинается давка, необходимо знать, как вести себя и что делать в подобных ситуациях. Эти знания и навыки позволят не только сохранить здоровье, но и жизнь. В панике люди перестают адекватно мыслить и поддаются стадному инстинкту: бегут в одну сторону, следуя зову толпы и не отдавая отчета в своих действиях. Незнание, неконтролируемое поведение могут привести к самым ужасным последствиям, и мы не можем этого допустить, поэтому расскажем, как необходимо вести себя в подобной ситуации. 1. Приготовьтесь

Лучший способ выжить в давке — это изучить пространство или помещение, в котором вы находитесь. Если это мероприятие с большим скоплением людей, то посмотрите, где находятся эвакуационные выходы, чтобы в случае опасности знать, куда двигаться. Если вы находитесь в клубе или ином развлекательном заведении, то обратите внимание на пожарные выходы; также всегда ищите альтернативные способы покинуть помещение, например окна. В случае опасности на счету может быть каждая секунда. 2. Ищите возвышенность

Когда толпа сольется в один поток, то один неверный шаг может привести к падению, которое может стать фатальным. Рассказы о том, как несущаяся толпа насмерть топчет людей вовсе не выдумки параноиков, а настоящая угроза, которую не стоит игнорировать. Если вы видите, что толпа начала «мигрировать», постарайтесь занять какую-либо возвышенность, чтобы никто не смог вас сбить с ног. Если вы находитесь в клубе, залезьте на барную стойку; на улице — карабкайтесь на дерево. Самое главное — найти возвышение, которое может стать спасительным островком. 3. Не останавливайтесь

Если сложилось так, что укрыться или занять возвышенность не удалось, то ни в коем случае не останавливайтесь и продолжайте двигаться: сопротивляться толпе бесполезно, и это лишь истратит необходимые силы, которые должны помочь оставаться на ногах. Но это не означает, что вы должны двигаться в том же направлении, что и все люди. Идите по диагонали, не переставайте искать любые способы, которые могут помочь выжить и остаться на ногах. 4. Держите руки согнутыми в локтях

Быть растоптанным — не единственный способ погибнуть в критических ситуациях. При большом скоплении людей может начаться давка, и вам будет буквально нечем дышать. Из-за этого также погибло множество людей, так что необходимо обезопасить себя и по периметру. Согните руки в локтях и образуйте некую зону, в которую не может проникнуть ни один человек. Возможно придется пихаться, отталкивать окружающих, но это необходимые действия, если хотите выжить. 5. Избегайте зазоров и щелей

Любые расщелины, углы, дверные проемы, узкие коридоры — это самые опасные места, куда вы не должны попасть ни в коем случае, если началась паника. Когда толпа неконтролируемо двигается, то любое подобное место смертельно опасно. Если возможно, избегайте попадания в подобные ловушки, где вероятность быть задавленным наиболее велика. Когда человека зажимают в дверном проеме или же в углу, то вряд ли кто-то попытается помочь. 6. Ищите скрытые, неочевидные выходы

Если вы находитесь на открытом воздухе, то в случае непредвиденных ситуаций ищите неочевидные выходы, к которым направится небольшое количество людей. Перелезайте через заборы или ограждения, попробуйте найти выход, пройдя через сцену. Пользуйтесь любой возможностью, чтобы спасти свою жизнь. Если же речь идет о закрытом помещении, то обратите внимание не только на эвакуационные выходы, но и на окна. Не бойтесь их разбить в случае опасности — действуйте смело, чтобы спасти себя и близких. Но даже в экстремальной ситуации оставайтесь человеком, следите за тем, чтобы никого не сбить, пропускайте женщин и детей и при возможности помогите окружающим.