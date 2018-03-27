Какой знак зодиака самый любвеобильный

12-е место: Рыбы

О том, что мужчина-Рыбы умеет влюбляться, многие даже не подозревают, потому что он крайне, крайне опасливо относится к проявлению чувств на публике. Сначала он должен проанализировать все наедине с собой. А вдруг окажется, что это не любовь, а симпатия или влечение? Нет-нет, сначала нужно проверить свои чувства. Он может уехать в Буркина-Фасо на месяц, чтобы убедиться, что скучает, потом чередовать ежечасные звонки с недельным игнором, чтобы увериться, что ему всегда рады, он будет проверять избранницу на меркантильность и готовность жертвовать собой. Последним будет испытание мамой. Поэтому большинство мужчин-Рыб не женится никогда. Ну если только случайно в Буркина-Фасо ему встретится богатая сирота. 11-е место: Стрелец

Стрелец в любовь не верит, он старый солдат. Он уже влюблялся один раз, в пятом классе, она, конечно, была стервой, и с тех пор он решил, что все это глупости. Если Стрельцу по глупости случается испытать к кому-то симпатию, он все время будет ждать, что его опасения относительно полного отсутствия всякого присутствия любви оправдаются. Он убежден, что вот-вот ваша связь рухнет, поэтому ну что уж в нее так вкладываться. Одна роза в целлофане — вот символ влюбленного (хм) Стрельца. Однако… Стрелец обладает математическим мышлением — никакого количества проверок ему недостаточно, чтобы сделать вывод. И на вашей золотой свадьбе он будет коситься по сторонам. Кто из этих стариканов — ваш любовник? 10-е место: Дева

Дева влюбляется незаметно для самого себя. Вроде дружили, вроде вместе пивка попили, вроде погулять сходили. Кино посмотрели. Кака любовь? Осознает Дева, что круто он попал, когда вы внезапно исчезаете со словами: «Клево оттянулись, звони после майских». Спустя пару недель ваш дом будет взят штурмом, а вы посажены в каменную башню с домашним заданием в дневнике: научиться правильно мыть тарелки, развешивать одежду с востока на юг плечами (не спрашивайте), сменить стиль в одежде, прочитать список литературы, кстати, вот вам гантельки и абонемент в спортзал. Дева объект свой любви шлифует и полирует, чтобы любоваться совершенством линий и форм. Дева никогда не признается в своем несовершенстве, а потому вам придется вечно стремиться к идеалу. Бонус: поддержка, опора, финансовая стабильность и долгие годы за каменной стеной. Но чашки мыть придется по уставу. 9-е место: Телец

Ветер мая выдул из головы Тельца остатки здравомыслия, оставив одни сомнения и метания. От клятв в вечной любви до прохладного подергивания плечиком у Тельца проходит меньше минуты. И он не издевается, не манипулирует, он просто никак не может убедиться, что выбрал наилучший вариант. В момент, когда ваш лик сияет перед ним, окруженный нимбом, он готов положить к вашим ногам планету, но стоит появиться на солнце подобию пятна, Телец тут же сдает назад: а ну как ошибся? Единственный надежный способ справиться с метаниями этого упертого барана, ой, настоящего мужчины, это раз и навсегда научиться делать по-своему, внешне изображая нижайшее согласие с господином. Телец водрузит на себя корону победителя и станет лучшим семьянином в мире, верным вам до гроба. Потому что его главная особенность — всегда считать свои решения самыми правильными. 8-е место: Рак

Единственный знак зодиака, которому семья важнее всего. Если Рак чего решил, то женится обязательно. Ухаживать он не сильно обучен, но определенное распушение хвоста можно заметить, если пустить его к себе домой или зайти в гости к нему. У вас он приколотит полочку, починит розетку, ненавязчиво поинтересуется, как вам в голову могла прийти крамольная мысль использовать как гардеробную шикарное помещение для хранения домашних заготовок и мастерской, пробормочет под нос: «А шторы мы заменим», поинтересуется, где у вас ящики с инструментами. Что значит — НЕТ? Дома у Рака есть все то, чего нет у вас: мастерская, погребок, инструменты, склад когда-нибудь пригодящихся вещей и пустые рамки для фото на семейном генеалогическом древе. Бежать поздно. Если Рак вам это показал, вы уже замужем. 7-е место: Овен

Министр-администратор из «Обыкновенного чуда» точно был Овном. Феерическим Овном. Вы привлекательны, я чертовски привлекателен, чего зря время терять? Другой типичный представитель Овнов — Гоша из культового фильма, хоть и день рождения у него в декабре. Врет. «Работаем мы в разных местах, но жить, я полагаю, будем вместе». Овен делает выбор молниеносно, стремительно излагает свое видение ситуации. Даст ли он вам время подумать? О да! Дней пять. После чего вы придете в себя в загсе, дрожащим голосом отвечая «да». Бонус: Овен никогда не врет. Если он решил, что вы его судьба, он будет с вами до конца. Вашего. Если вы, сохрани вас мироздание, решите от него уйти. 6-е место: Козерог

Когда Козерог влюблен, он не может сидеть на месте: он должен действовать. Впрочем, это касается Козерога, даже если он не влюблен… Короче говоря, объект любви Козерог берет измором, заваливая подарками, окружая заботой и не давая буквально шагу ступить без помощи и даров. Бурная деятельность Козерога стремительна, как извержение вулкана, и недолговечна, как тропический ливень. Если объект воздыханий по неясной Козерогу причине не поддается этому шквалу изобилия, Козерог быстро остывает и переключается на следующий объект. Не без удовольствия наблюдая, как до первого таки дошло, и он теперь растерянно смотрит вслед. 5-е место: Лев

У смотрящего на вас Льва в глазах розовый осколок. Он у него там всегда, потому что Лев убежден: если ему что-то понравилось, то оно поистине великолепно. Он будет петь вам серенады и восхвалять недюжинные таланты, он раззвонит о своей прекрасной избраннице всем федеральным СМИ и украсит вашим портретом все билборды округа. Он будет дарить шикарные букеты и украшения, исполнять любое желание, доставать Луну с неба и обещать златые горы. Фишка в том, что розовый осколок со временем теряет интенсивность, а в большое чистое сердце Льва начинают закрадываться сомнения. Единственный способ удерживать царя зверей в яростном любовном припадке — держать на длинном поводке. 4-е место: Водолей

Водолей невероятно влюбчив, романтичен и склонен к авантюрам… в ответ на чьи-то пылкие признания. Увы, стоит признать это открыто: Водолей не умеет влюбляться первым. Не потому, что бездушная сволочь (хотя…) или прожженный циник (хм…), просто вокруг Водолея слишком много достойных внимания, красивых, умных и интересных людей, чтобы он был способен вот так взять и выбрать кого-то одного. Во-первых, остальные обидятся, во-вторых, а вдруг невзаимность случится? Страдать этот знак не обучен, а потому выбирает самый очевидный путь: отвечать пылкой страстью тому, кто уже догорает в угольках у ног Водолея. И жили они долго и счастливо, пока к ногам Водолея не упало новое полено, ой, то есть красотка и доктор наук. 3-е место: Весы

Ну, во-первых, это красиво. Лучшие рестораны, эффектные сюрпризы, шикарные жесты (даже если в кредит). Никто не ухаживает так красиво, как Весы до брака. Но это все не столько про вас, сколько про самого мужчину-Весы. Он любуется собой-таким-шикарным-ухажером. Кстати, запросто может опробовать разные амплуа с разными дамами: быть одновременно роковым, трогательно-романтичным, коварно-искусительным, брутально-заносчивым и простецки обаятельным. Он актер больших и малых театров, ему искренне интересно играть в эту игру, в которой он всегда выходит победителем. Зачем эта клоунада вам? Ну, во-первых, это красиво… 2-е место: Близнецы

Влюбленные Близнецы страдают раздвоением личности хуже Голлума в процессе транспортировки Фродо и Кольца в Мордор. Кстати, вам отведена роль Кольца. Прелессссссть манит Близнецов как магнит, но в то же время их отталкивает страх обрести зависимость от отношений. Чтобы не думать об этом, Близнецы закружат вас в вихре вечеринок, ни к чему не обязывающих компаний, перезнакомят со всеми приятелями и свозят в парочку увлекательных путешествий. Самба белого мотылька будет продолжаться до тех пор, пока Близнец не перебесится, остановить и возглавить этот процесс не под силу даже Саурону. Так что если вам по душе этот шальной императриц, сыграйте роль Кольца убедительно: висите у него на шее и мягко воздействуйте на психику. Или он будет с вами навеки, или сожжет в жерле Роковой горы. Как повезет. 1-е место: Скорпион

Ах, какие мы роковые, какие мы загадочные и пылкие! И дамы-то штабелями, и разбитые сердца целый морозильник заняли, хоть готовь из них рагу. Но мы-то знааааем… Скорпион самый ранимый и мнительный знак зодиака, который бравирует своей сексуальностью и раскрепощенностью ровно настолько бурно, насколько боится быть отверженным. Он влюбляется раз в сутки, но сам же в себе топчет ростки нового чувства. Ибо сама мысль о переживании отказа ему чудовищна, это ж какой удар по имиджу ловеласа! Берите влюбчивого Скорпиона голыми руками, если сейчас поклянетесь нам на крови, что никогда и никому не выдадите его страшную тайну. А то он нас найдет — и не будет у вас пятничного веселого гороскопа.