Две стороны личности каждого знака Зодиака

В этом мире у всего есть как светлая, так и темная сторона. Счастья не бывает без грусти, жизни не бывает без смерти, успеха не бывает без неудач и падений — этот список можно продолжать до бесконечности. То же самое и со знаками Зодиака — у каждого человека есть как положительные, так и отрицательные качества. Чтобы быть счастливым и успешным, нам необходимо научится использовать как наши сильные стороны, так и наши слабости.

У нас у всех есть слабости и главное то, как мы с ними справляемся. В этой статье будут описаны две стороны — темная и светлая каждого знака Зодиака. Мы надеемся, что вы узнаете что-то новое о своем знаке Зодиака и сможете использовать полученную информацию с пользой для себя. Овен

Овны славятся своей жаждой к жизни. Они энергичные, амбициозные, целеустремленные и страстные личности. Когда человек-Овен заходит в комнату, он как будто наполняет ее светом. Овны уверенны в себе, храбрые, решительные, готовы постоять за себя и не боятся трудностей.

С другой стороны, Овны легко раздражаются, страдают от частых перепадов настроения и порой становятся агрессивными. Если что-то идет не по его плану — Овен разозлиться. Тем не менее, если Овен научится управлять своей темной стороной, он сможет использовать свой внутренний огонь во благо. Телец

Тельцы усердно трудятся чтобы добиться стабильности, начиная от хорошо оплачиваемой работы и заканчивая стабильным партнером в отношениях. Телец будет предан своему партнеру и будет сохранять ему верность, даже в длительных отношениях. Тельцы также любят все самое лучшее и готовы ради этого работать днем и ночью. Они верные, надежные и простые.

Однако, временами Тельцы бывают очень упрямыми, жесткими и бескомпромиссными. Тельцы — собственники и склонны к чрезмерным увлечениям. Близнецы

Близнецы — лучший пример того, что у человека может быть две стороны. В Близнецах уживаются две противоречащие друг-другу личности. С одной стороны, Близнецы дружелюбны, не предвзяты, легки на подъем, любят общение и никогда не унывают. Поскольку Близнецы — воздушный знак, его представители не позволят ничему угнетать их. У Близнецов зачастую много друзей и они любят приключения.

С другой стороны, Близнецы часто теряют спокойствие и склонны к импульсивному принятию решений. Они проявляют свою темную сторону, когда испытывают сильный стресс или депрессию. Представители этого знака часто испытывают беспокойные чувства из-за внутреннего конфликта таких непохожих друг на друга личностей. Рак

Представители этого знака Зодиака могут похвастаться большим набором положительных качеств, хотя зачастую они об этом забывают из-за своей низкой самооценки. Они очень заботливые, чуткие, верные, преданные и глубокие личности. Раки умеют слушать и не откажут вам в поддержке даже если знают вас совсем недолго. Им бывает трудно открыться людям, но если у вас проблемы, они бросят все свои дела, чтобы выслушать и помочь вам. Раки также очень креативные, добрые и чувствительные, чем многие пользуются в своих корыстных целях.

Тем не менее, люди, рожденные под этим знаком, ведут борьбу со своими внутренними демонами, о которой мало кто догадывается. Раки принимают все близко к сердцу и поэтому склонны к депрессии, а также к тревожному расстройству и другим психическим заболеваниям. У них часто возникает ощущение, что их никто не понимает, что ведет к самоизоляции и самобичеванию. Окружающие воспринимают Раков, как людей поглощенными собой и в какой-то степени это действительно так. Представители этого знака Зодиака часто впадают в раздумья, а также очень требовательны к себе, но не высокомерны. Временами их могут переполнять эмоции из-за чего рак может прийти в уныние. Лев

Львы — прирожденные лидеры и любят во всем быть первыми. Львы также амбициозные, легкие на подъем, веселые, очаровательные и уверенные в себе люди, так же, как и Овны — еще одни представители огненного знака Зодиака.

В то же время, Львы бывают зациклены на себе, тщеславны, чересчур драматичны и претенциозны. Хоть представители этого знака очень дружелюбны, временами они могут казаться поверхностными и легкомысленными. Дева

Девы обращают внимание даже на самые маленькие детали и могут часами ломать голову, чтобы найти нужное решение. Они организованны, педантичны и имеют аналитический склад ума, а также могут похвастаться железным терпением. Девы отлично решают любые проблемы и умеют слушать.

Однако, Девы воспринимают все чересчур серьезно и временами их педантичность усложняет им жизнь. Им очень трудно расслабиться и пустить все на самотек. У них всегда должен быть готовый план и порядок для всего, чтобы они могли почувствовать свою стабильность. Более того, они могут показаться жесткими, холодными и равнодушными так как часто уходят в себя. Девы также склонны критиковать как себя, так и окружающих. Весы

Весы — еще один воздушный знак Зодиака и его представители очень миролюбивы и относятся к окружающим с добротой и уважением. Весы любят помогать окружающим и стараются сохранить баланс в своей жизни любой ценой.

Однако, такое поведение не всегда бывает практично, ведь весы, по своей натуре, миролюбивы и всегда стараются избегать конфликтов. Это, бесспорно, хорошее качество, но в жизни бывают такие ситуации, когда необходимо противостоять окружающим и уметь постоять за себя. Временами представители этого знака бывают нерешительными и замкнутыми в себе, из-за чего может казаться невозможным узнать их поближе. Скорпион

Скорпион — водный знак Зодиака и его представители остроумны и саркастичны. Скорпионы также очень эмоциональны и часто скрывают свои настоящие чувства чтобы окружающие не могли этим воспользоваться. Человек-Скорпион очень страстный, организованный, изобретательный, независимый и верный.

С другой стороны, Скорпионы могут быть злопамятными, мстительными и любят манипулировать другими. Они очень не любят, когда их предают и вместо того чтобы выйти из себя и кричать, они будут спокойно продумывать свой план мести. Будьте осторожны и не переходите Скорпиону дорогу, так как это может обернуться против вас. Стрелец

Стрелец — огненный знак Зодиака и его представители притягивают к себе людей, прямо как свет мотыльков. Стрельцы оптимистичны, легки на подъем и любят приключения.

Однако, Стрельцу бывает трудно сфокусироваться на чем-то одном и он будет браться то за одно дело, то за другое без какого-то четкого плана. Стрельцы также отличаются взрывным характером и легко раздражаются. Без какой-либо четкой цели, стрельцу очень быстро станет скучно. Стрельцам может быть трудно контролировать себя, особенно когда они взволнованы, так что никогда не знаешь наверняка, чего от них ожидать. Козерог

Козероги — самые трудолюбивые среди остальных знаков Зодиака. Ими движет богатство и успех и они хотят добиться наилучшего в этой жизни. Козероги очень смышленые, целеустремленные, мудрые, практичные и организованные личности. Из них получаются хорошие лидеры, так как они могут увидеть общую картину и всегда выполняют свои обещания. Работа занимает очень важное место в жизни Козерога.

Вместе с тем, Козероги бывают очень упрямыми, тщеславными, бескомпромиссными и заносчивыми. Им бывает трудно выслушать окружающих и Козерог может запросто стать трудоголиком, если не будет соблюдать баланс в своей жизни. У Козерогов довольно тяжелый характер и они часто бывают раздраженными. Водолей

Водолей — самый занимательный среди других знаков Зодиака. Его представители любят путешествовать, знакомиться с другими культурами и новыми людьми. Они могут разговаривать часами, так как круг их интересов довольно широкий и они всегда любят пробовать что-то новое. Водолеи отличаются остроумием, а также из них получается хорошие лидеры.

В тоже время водолеи могут казаться замкнутыми, непостоянными и неэмоциональными. Они очень практичны, но если водолей не научиться управлять своей эмоциональной стороной, у него могут возникнуть проблемы в отношениях. Рыбы

Рыбы, точно также, как и Раки — эмоциональны, чувствительны, заботливы, чутки и креативны. Благодаря такому набору качеств, из рыб получаются отличные друзья и партнеры. Они очень верные и любящие, а также готовы на многое ради своих близких.

Тем не менее, Рыбам бывает трудно справиться с реальностью и поэтому они могут пытаться от нее убежать. Рыбы, по своей натуре, одиночки и им нужно проводить много времени наедине с самими собой.

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