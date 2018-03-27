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Тест: что вам мешает начать новую жизнь?
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Тест: что вам мешает начать новую жизнь? 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Ешь. Молись. Люби"
Психологи говорят, что мы учимся ощущать счастье в детстве. И если событие не вписывается именно в нашу "детскую" систему представлений о радости и счастье, мы ощущаем его как неудобное, болезненное или даже невыносимое, и из-за него мы не можем двигаться вперед.
Эта неспособность может выражаться по-разному: вы можете постоянно возвращаться в прошлое, которое кажется более счастливым по сравнению с настоящим, или же прошлое "держит" вас несчастьем, которое вы никак не можете пережить. Кроме того, вы можете бездействовать, оставаясь в мечтах и фантазиях, придающим вашей жизни смысл. Или, наоборот, вы совершаете множество бессмысленных действий в настоящем, но вам так и не удается почувствовать радость жизни.
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