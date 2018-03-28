Фразы, которые выдают депрессию

Если вас настигла депрессия, обычно вы знаете об этом. Проблема в том, что об этом не знают окружающие, ведь многие симптомы кажутся абсолютно незаметными.

На самом деле, заметить то, что кто-то может раздумывать о прыжке с моста, возможно, достаточно обратить внимание на то, что человек говорит. «Я плохо себя чувствую»

Это такое простое и размытое высказывание, и за ним может скрываться многое. Если у человека депрессия, ему гораздо проще отмахнуться подобными словами, чем попытаться объяснить, как на самом деле сложно обстоят дела. «У меня нет сил на это»

Это оправдание используется теми, кто перестает посещать мероприятия и не отвечает на сообщения. «Я в порядке»

Депрессия — набор поведенческих навыков, которые начинают восприниматься нормальными чертами личности. Частый симптом, когда больной делает вид, что все в порядке, надеясь, что кто-то догадается или увидит знаки о том, что он нуждается в помощи. Даже если он боится остаться один — маскирует это холодностью или ложным превосходством: мне никто не нужен. «Я так устала»

Неважно, сколько часов проводит в постели человек с депрессией — он все равно остается постоянно измученным. Его разум затуманен сонливостью, что мешает принимать серьезные решения и делать выбор. «Чувствую себя опустошенной / злой»

Большинство людей не понимает, что главный симптом депрессии — не обязательно грусть и тоска. Вполне вероятно выражение и других бурных чувств вроде злости на происходящее вокруг. Агрессия такого вида может создавать иллюзорное ощущение внутренней силы и помогает отвлечься от стыда, испытываемого из-за неспособности заниматься делами. «Ты не поймешь»

Объяснить, что ты переживаешь в данный момент другому человеку, который никогда не проходил через депрессию, достаточно сложно. В основном, люди начинают уклоняться от подобных разговоров и даже избегают зрительных контактов с близкими. «Я справлюсь»

Подобные фразы могут стать пассивной агрессией к себе: ты убеждаешь окружающих, что сама выполнишь определенную задачу, однако прокрастинируешь, так и не выполнив ее. Спустя некоторое время начинаешь сердиться на себя и утверждаться во мнении, что никогда не изменишься и всегда будешь терпеть неудачи. «В последнее время я слишком занята»

Читай как: я слишком подавлена, чтобы подумать о планах за пределами еще чего-либо жизненно необходимого. Работа до упаду и неспособность расставлять приоритеты — вот серьезные признаки того, что у человека депрессия. «У меня болит голова»

В тяжелые депрессивные эпизоды психическая боль легко может перерасти в физическую. Чаще всего это отражается в мигренях, боли в спине и синдроме раздраженного кишечника. «Я не голодна»

Организм словно говорит человеку: тут ничем не помочь. Подобные ситуации могут приводить к серьезным расстройствам пищевого поведения, так что важно вовремя анализировать подобные сигналы. Особенно — если человек отказывается от еды, которая всегда была его любимой. «Другим хуже, чем мне»

Порой именно чувство вины по отношению к другим людям может значительно подавлять больного и замедлять процесс восстановления. Многие люди переживают проблемы посерьезней, а ты тут сидишь и стараешься не расплакаться из-за потерянной ручки! В то же время, процесс, когда человек начинает думать обо всем плохом, что происходит в мире — также сводит с ума. Замкнутый круг. «Я все ненавижу»

Обычно подобные заявления получают множество глупых вопросов в ответ: ты ненавидишь маму? ты ненавидишь свою собаку? ты ненавидишь конфеты? ты ненавидишь меня? Не то что бы человек в депрессии действительно испытывал ненависть ко всему, скорее это еще один способ показать, что все не в порядке.