Как снова полюбить секс после насилия

Жертвам насилия требуется не только помощь врача, но и сеанс терапии с психотерапевтом. Медицинское сообщество уделяет внимание только физическим травмам, и лишь изредка подходит к лечению комплексно, не говоря уже о том, что многие женщины, пережившие насилие, остаются наедине со своими проблемами и живут дальше. Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме неправильной реабилитации жертв абьюза, дизайнер Нинке Хелдер создала новую коллекцию предметов, которые могут помочь девушкам вернуться к прежней жизни.

Я видела много врачей, но они похоже не работали вместе, и их подход был сугубо клиническим. В какой-то степени это помогало, но все же нельзя улучшить сексуальную жизни процедурами, когда ты лежишь на столе, а физиотерапевт растягивает мышцы влагалища. Идея 27-летней девушки из Дании очень проста: после травмы, нанесенной насильником, жертва испытывает не только отвращение к сексу, но и к присутствию мужчин рядом. Сама Нинке пережила сексуальное насилие в прошлом, и признается, что даже простые, не эротические прикосновения вызывали у нее острую тревогу и дискомфорт. Девушке так хотелось вернуться к привычной жизни, снова стать счастливой в отношениях и наслаждаться сексом, но из-за физических и психологических травм это было проблематично.

У нас есть передовые технологии в области здравоохранения, но они не могут ничего поделать с моей вагиной? Хелдер заявила, что однажды пережила достаточно травмирующий опыт во время лечения — врач пытался ввести болеутоляющий препарат во влагалище, пока пять студентов-мужчин наблюдали за процедурой. Обезболивающее не сработало, и секс по-прежнему оставался достаточно болезненным для девушки. Врачи сказали, что не могут с этим помочь.

Мы видим, как психологическое здоровье отделяется от физического. Когда твое тело неправильно функционирует, ты обращаешься к врачу и психологу, но они никогда не работают вместе. Нам нужен междисциплинарный подход. После неудачных попыток вернуться к нормальной жизни, Хелдер создала новый проект под названием «Sexual Healing». Каждый элемент в наборе сделан, чтобы помочь реабилитации жертвы: эргономичное зеркало позволяет исследовать гениталии, а кисть с конским волосом помогает достигать комфорта даже во время простого, не сексуального контакта с человеком. Предметы также используют принципы биологической обратной связи, визуализируя процессы внутри тела. Сенсор в форме мыла предназначен для проверки дыхания. Его нужно положить на живот, и если ты начнешь слишком быстро дышать из-за паники, он начнет вибрировать и напомнит тебе о том, что нужно расслабиться. Другой сенсор предназначен для измерения давления в тазовых мышцах. Он вибрирует, если мышцы влагалища чересчур напряжены.

Хелдер считает, что «Sexual Healing» также поможет женщинам, которые пережили травматичные медицинские процедуры вроде операций или родов.

Я хотела держаться подальше от медицинских цветов, таких как синий или белый, и хотела избежать ярких розовых и фиолетовых оттенков, которые обычно напоминают о секс-игрушках. Можно сказать, что я сначала определила цветовую палитру. Цвета тоже выбраны намеренно:

Коллекция была представлена на Нидерландской неделе дизайна, и в дальнейшем Хелдер рассчитывает на масштабное производство.