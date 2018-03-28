Наука прощать

Сожаление и раскаяние Прошлое — это отличное место, и я не хочу стирать его и жалеть о нем, но я не хотел бы быть в нем заключенным. В издательстве «Альпина паблишер» вышел практичный гид Джилл Хэссон «Развитие эмоционального интеллекта: Подсказки, советы, техники». Мы публикуем отрывок из него, в котором рассказывается, как владеть собой и справиться с ревностью и завистью.

Сожаление порождает мысли о том, что в какой-то момент в прошлом вы приняли «неверное» решение что-то сделать или не делать. Вы обвиняете себя, вы ощущаете потерю и тоску, сожалея о том, что не сделали другой выбор.

Возможно, вы жалеете о том, что сделали или сказали; признались кому-то, что действительно о нем думаете; пошли на эту работу, выпили лишнее или съели кусок пирога. Но в то же время вы можете сожалеть и о том, чего не сделали или не сказали: например, не сказали кому-то о своем отношении к нему или о своих чувствах, не учились лучше в школе, не пошли на эту работу или не порвали с кем-то отношения раньше.

Сожаление отличается от раскаяния. Раскаяние — это сожаление от поступка, который может принести боль или причинить вред кому-либо. Например, когда мы предали друга или партнера или накричали на ребенка.

На практике Никогда не оглядывайтесь назад, если только вы не собираетесь пойти в этом направлении. Есть ли положительная роль у сожаления и раскаяния? Конечно, да! Они заставляют нас загладить свои ошибки и извлечь из них урок, чтобы в дальнейшем не допускать их.

— Генри Дэвид Торо

Ощутите свою эмоцию. Когда вы ощущаете сожаление или раскаяние, вам нужно побыть с ними наедине, признать их и принять, поняв, что все уже произошло и ничего изменить нельзя.

Извлеките из случившегося уроки. Для этого нужно подумать над произошедшим, понять, что пошло не так, и решить, что нужно сделать по-другому, чтобы по возможности избегать подобных разочарований в будущем. Старайтесь извлечь из произошедшего уроки. Что нового вы узнали о себе? О других людях? Вместо того чтобы думать: «Я должен был / не должен был», попробуйте сказать: «Я должен был, но теперь я собираюсь…», «В следующий раз я буду…», или «Может помочь, если…», или «Я могу…», или «Теперь я собираюсь…».

Ищите ощущение перспективы. Если вы о чем-то сожалеете, вспомните, в какой ситуации вы что-то сделали или не сделали.

Возможно, вы не могли предвидеть последствия; может быть, на вас давили, вынуждая быстро принять решение; может быть, были еще какие-то препятствия или вам не хватало поддержки, когда вы сделали то, о чем сейчас жалеете.

Будьте к себе добры, помните: вы сделали то, что сделали, с учетом того, что знали в тот момент. Представьте, чтo бы вы сказали другому человеку, оказавшемуся в такой ситуации, чтобы его подбодрить.

Принимайте на себе ответственность. Если вы чувствуете раскаяние, примите на себя ответственность и спросите себя, можно ли было поступить по-другому. Есть ли какой-нибудь более благородный путь, которым вы могли бы пойти, вместо того чтобы плестись по этой низменной дороге? Не нужно ли вам в будущем установить какие-то границы и отвечать за свои поступки?

Прощение Прощение не требует предания забвению какого-то оскорбительного действия, не требует забыть, что произошло, или помириться с виновником. Прощение — это возможность освободить себя от навязчивой мысли о той боли, которую вам причинили. Определите, какие действенные меры вы можете предпринять прямо сейчас, и следуйте этому плану. Может быть, вам нужно с кем-то поговорить? Извиниться? Если по какой-то причине извиниться не получится, например того человека больше нет с вами рядом, запишите свои извинения на бумаге и представьте, что вас простили. Потом двигайтесь дальше.

— Дэниел Гоулман, писатель, психолог и журналист

Небольшие обиды, когда, например, кто-то прервал вас, пролез без очереди или облил ваш ковер, достаточно легко простить и забыть. А если вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой? Если ваш друг серьезно вас подвел, ваш партнер завел интрижку на стороне, вас несправедливо уволили с работы или вы получили травму из-за чьей-то халатности?

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Можно ли тогда простить и забыть? Какой смысл в прощении? И что же прощение подразумевает на самом деле?

Прощение нужно прежде всего вам самому, а не другому человеку. Оно означает, что вы отпускаете чувства обиды, поражения или гнева, которые вызывали у вас поступки другого человека. Оно подразумевает, что вы больше не хотите наказания, мести или компенсации.

На практике Прощение — это, можно сказать, эгоистическое действие, дающее огромную выгоду тому, кто прощает. Прощение не означает, что вы уступаете своему обидчику, преуменьшаете его поступок, извиняете и забываете его, — другой человек по-прежнему несет ответственность за свои действия. Возможно, он не заслуживает прощения за принесенные вам боль, грусть и страдание, но вы заслуживаете освобождения от негативных чувств.

— Лавана Блэквелл, писательница

Помните, что прощение — это процесс. Это не переключатель, который вы поворачиваете, и все мгновенно меняется. Даже если сейчас вы не хотите прощать, вы можете идти к этому. Для начала определите, что вы чувствуете. Злость, огорчение, разочарование? Ревность или негодование? Или всё вместе? Даже если об этом не хочется думать, позвольте себе прочувствовать эти эмоции и поработайте с ними.

Не думайте о том, почему это произошло. Понимание причин чьего-то поступка может очень помочь, но зачастую мы даже не представляем, почему кто-то причинил нам боль. Вам не нужно знать, почему что-то случилось, чтобы отпустить произошедшее.

Напишите своему обидчику письмо, которое можно отсылать или не отсылать. Опишите, что не смогли ему сказать о своей реакции на его поступки и о том, как они на вас подействовали. Закончив писать, вы, возможно, поймете, что вам не стоит ему говорить все это.

Решите, хотите ли вы дать другому человеку возможность что-то исправить. Если ситуация позволяет и если другой человек извиняется, решите, хотите ли вы, чтобы он вернул себе ваше доверие. Когда человек признаёт, что он причинил вам вред, и как-то пытается его исправить, это очень помогает его простить, хотя и не всегда.

Мыслите позитивно. Подумайте, например, о человеке, который может вам помочь и поддержать вас в трудные времена.

Ревность Ревность — это когда тебя беспокоит то, что кто-то берет твое. Зависть — это когда ты хочешь заполучить чужое. Если направлять свои мысли в позитивное русло, то это может остановить злость, горечь и негодование. Старайтесь сосредоточиться на том, что у вас в жизни идет хорошо, на тех вещах, которые делают вас счастливым, и на тех людях, которые вас не подводили.

— Гомер Симпсон, герой мультсериала

Когда человек ощущает ревность, он чувствует, что кто-то или что-то угрожает чему-то ценному для него. В отношениях ревность возникает между партнерами, членами семьи, друзьями и коллегами, когда человеку начинает казаться, что кто-то или что-то встает между ним и другим, что грозит ему неудачей.

Если вы не очень ревнивы, это может быть хорошо: вы держите ухо востро, убеждаясь, что не расслабились и не принимаете чьи-то слова на веру. Позитивное значение ревности заключается в том, что оно защищает вас от проигрыша, предупреждая о том, что вам, возможно, пора начать собственную игру, приложить какие-то усилия или принять меры предосторожности, чтобы ничто не ускользнуло от вас.

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Но если вы слишком ревнивы, очень легко в каждом действии и решении другого человека увидеть что-то подозрительное. Ревность часто является уникальной смесью эмоций: страха, злости, негодования, горя, предательства, ощущения неадекватности и униженности. Вы можете чувствовать, что вам угрожают, что вы не находитесь в безопасности и неадекватны.

На практике Ревность создает проблемы окружающим, но является пыткой и для самого человека. Вы можете стать чересчур чувствительным, чрезмерно бдительным и властным. Но отчаянные попытки удостовериться в своей безопасности только увеличивают расстояние. Так как же научиться контролировать ревность в большей степени, чем она контролирует вас?

— Уильям Пенн, общественный деятель, один из отцов-основателей США Предпринимайте позитивные действия. Спросите себя: «А что я так боюсь потерять?». Чье-то время, внимание, дружбу, любовь, уважение? Ревность может подчеркнуть то, что вы цените в дружбе и других взаимоотношениях. Иногда нам нужна встряска, чтобы вспомнить самое важное и осознать, что мы можем вот-вот этого лишиться. Поэтому воспринимайте это чувство как намек на то, что нужно выразить свое признание и уважение.

Учитесь доверять. Неуверенность — это часть любых отношений. Вы не можете контролировать другого человека, но вы способны научиться ему доверять. Если вас в прошлом предавали, то можно понять, что вы чувствуете себя уязвимым.

Не позволяйте своему прежнему опыту убеждать вас в том, что доверие небезопасно, верьте в преданность и честность.

Сосредоточьтесь на позитивных моментах своих отношений и совместно проведенного времени. Говорите об этом. Признать свою уязвимость, чувствительность к обидам и боязнь отказа — вовсе не слабость. Если вы этого не скажете, то все равно продемонстрируете, обвиняя во всем партнера и постоянно вмешиваясь в чужие дела. Владейте своими собственными чувствами. Не обвиняйте в них другого. Старайтесь начинать с местоимения «я»; вместо обвинения: «Ты заставляешь меня чувствовать…» лучше скажите: «Я беспокоюсь, когда…».

Зависть Зависть — это искусство считать чужие блага вместо своих собственных. Опирайтесь на свои инстинкты и интуицию. Если ничего не происходит, то другой человек без проблем поговорит об этом, переживая не больше, чем при обсуждении блюд на ужин. Но если он не может спокойно обсуждать вашу неуверенность, не хочет вас ни в чем заверить или вынуждает вас постоянно переспрашивать, чтобы получить какую-либо информацию, возможно, у вас действительно есть повод для беспокойства.

— Гарольд Коффин, писатель-юморист

Всегда есть кто-то, кому, как мы считаем, живется лучше нас. У кого-то больше опыта, больше денег, больше счастья и дети умнее наших. Может быть, вы завидуете, потому что кто-то воспользовался возможностью, на которую вы имели виды, — работой, домом, новым партнером.

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На практике Любовь смотрит через телескоп, зависть — через микроскоп. Зависть может подорвать вашу уверенность, вызвав у вас ощущение, что вы отстали от жизни, а также породить некие мысли, которые приводят к негодованию и ожесточению в отношении других людей. Возможно, вы мучаете сами себя, читая посты друзей и коллег в социальных сетях и даже изучая хвастливые записи тех, кого и вовсе не знаете. Вы сравниваете их с собой и видите свои желания; их сила подчеркивает вашу слабость. Вы сомневаетесь в собственных способностях и достижениях. Зависть может привести к тому, что вы утратите представление о самом себе. Сравнивая себя с другими людьми, вы можете видеть только то, что есть у них и чего у вас нет. Но в зависти есть и положительные моменты: она может побудить улучшить свое положение и достичь своих собственных целей, а не чьих-то чужих.

— Джош Биллингс, писатель-сатирик

Признайте свою зависть. В следующий раз, когда вы опять начнете сетовать на то, что у кого-то что-то есть, и почувствуете боль, полагая, что вам все должны, знайте — это зависть. Не забывайте, что зависть сужает восприятие, поэтому сосредоточенность на том, что есть у других, может помешать вам успешно двигаться по своему пути. В результате вы окажетесь в плену у собственной зависти.

Прекратите сравнивать. От того, что вы сравниваете себя с другими, отмечая, чего нет у вас, но есть у них, вы только почувствуете себя несчастным. На свете всегда будут люди, у которых есть что-то лучше, чем у вас. Но помните, что мы всегда сравниваем самое худшее, что знаем о себе, с самым лучшим, что предполагаем в других.

Примите свое чувство. Если невозможно получить то, что есть у другого человека, — скажем, брак с рок-звездой, — примите это. Перестаньте сравнивать себя с другими. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что есть у вас, и на том, чего вы можете достичь.

Используйте свою зависть, чтобы поставить себе цель. Это и есть эмоциональный интеллект! Если вы хотите этого, то, возможно, и они когда-то хотели. Что они сделали для получения желаемого? Вместо того чтобы возмущаться: «Почему у них это есть? Это несправедливо», измените свою установку. Разработайте план действий, чтобы получить то, чего хотите.

Это сделает ваш подход более позитивным, и вы сможете его контролировать, перестав сравнивать себя с другими и отмечая, чего у вас нет из того, что есть у них, — вы будете слишком заняты, добиваясь желаемого. У вас просто не будет времени завидовать, как и причин для зависти.

Старайтесь видеть перспективы. Каждый раз, почувствовав зависть, порадуйтесь тому, чтo у вас уже есть, не думая о том, чтo имеется у того, кому вы завидуете. Вместо того чтобы думать: «У них-то все хорошо, у них все есть», попытайтесь увидеть всю картину. Постарайтесь понять, что у других людей тоже может не быть всего, чего они хотят, и что у них тоже могут быть проблемы.