Женщина в мужском коллективе: правила общения

Следуйте нашим простым рекомендациям и стройте успешную карьеру в мужском коллективе!

Работа в мужском коллективе кажется тяжелой тем, кто никогда в нем не работал. Разумеется, это не означает, что все сотрудники только и ждут появления коллеги женского пола. Однако влиться в мужской коллектив и проявить себя конкурентоспособным сотрудником не сложнее, чем в женском.

Вот несколько полезных советов, которые наша редакция подготовила вместе с Алиной Рейзельман — предпринимателем, бизнес-экспертом и автором уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. Чего следует избегать в мужском коллективе

Устраиваясь на работу, учтите: для успешной интеграции в коллектив необходимо до мелочей продумывать образ и поведение. Внешний вид, манеры поведения, распределение времени, речь и привычки должны подчеркивать всю серьезность ваших намерений. Избегайте следующих ошибок: 1. Вызывающая одежда

Откажитесь от декольте, коротких юбок, глубоких разрезов, яркой одежды, обтягивающих платьев, высоких каблуков, тканей, через которые видно белье или его контуры. 2. Яркий макияж или его полное отсутствие

Яркий мейкап дает понять, что вы хотите быть в центре внимания. Полное отсутствие макияжа создаст образ серой мыши или самоуверенной стервы — это зависит от профессиональной компетенции сотрудницы. В обоих случаях вас будут сторониться. 3. Эмоции

Никаких эмоций. В мужском коллективе допустима лишь легкая доброжелательная улыбка без намека на насмешку и флирт. Орать, ругаться, повышать голос, выражать раздражение, бурную радость, сострадание недопустимо. Ни в коем случае нельзя лить слезы, ходить с унылым видом, витать в облаках и уходить в себя. 4. Жестикуляция и мимика

Откажитесь от лишних жестов. Не стоит активно махать руками, показывать неприличные жесты, допускать двусмысленные прикосновения, гримасничать или выражать чувства посредством мимики. 5. Жеманность, грубость, хамство

Эти качества раздражают коллег обоих полов. Манерность — удел богатых домохозяек. Ваша цель — быть профессиональным работником. Если все мужчины вокруг вас отличаются грубым, даже хамским поведением, ведите себя иначе. Вы — дама. С другой стороны, не воспринимайте грубость как личное оскорбление. Хамство с вашей стороны недопустимо. Хамство в ваш адрес игнорируйте или парируйте аргументированно в рамках делового этикета. Хамство — признак слабости и глупости. 6. Вредные привычки

Выкуривание сигарет с коллегами-мужчинами, распитие спиртных напитков после работы и пятничные запои не сделают вас «своей». Мужчины терпеть не могут курящих и пьющих женщин. Да, бывают моменты, когда ситуация обязывает сделать глоток крепкого напитка, но напиваться при коллегах и курить вместе с ними — никогда. 7. Слабость

Проявление слабости недопустимо. Для мужчин вы работник и конкурент, а не кисейная барышня. Но если вам необходимо передвинуть мебель, перенести нечто громоздкое и тяжелое, то вполне допустимо обратиться за помощью к мужчинам. Напротив, ваши тщетные попытки самостоятельно переместить тяжелый предмет станут поводом для едких шуток. 8. Флирт и личные отношения

Кокетство, флирт и романы с сотрудниками вашей и конкурирующих организаций недопустимы. 9. Демонстрация личных проблем

Никогда не рассказывайте коллегам о личной жизни и семейных проблемах, не отлучайтесь с рабочего места без действительно серьезных причин. 10. Безделье и суета

Мужчины бездельничают на рабочем месте не меньше женщин, но, попав в мужской коллектив, о безделье нужно забыть. Если вы выполнили всю работу и вам действительно нечего делать — потратьте время на изучение аспектов, которые помогут вам повысить свой профессионализм. Не суетитесь. Женщине это не к лицу. 11. Советы, нотации, замечания

Оставьте поучения для своей семьи. В мужском коллективе это недопустимо. 12. Не ябедничайте и не сплетничайте

Жалобы на коллег и сплетни могут стать причиной скорого увольнения. Что поможет женщине выдержать конкуренцию в мужском коллективе: 1. Деловой образ

Костюмы с брюками в мужском стиле либо с юбкой по колено, умеренный макияж, аккуратная, уложенная стрижка или прическа, 1–2 элегантных украшения из драгоценных металлов (например, миниатюрные серьги и брошь), туфли на удобных каблуках средней высоты. 2. Естественность

Не пытайтесь носить маску. Будь собой — коллеги это оценят. 3. Вежливость, пунктуальность, исполнительность

Ровное, вежливое, исключительно деловое общение со всем коллективом, пунктуальность, ответственность, стопроцентно качественное выполнение своих обязанностей, профессионализм быстро поднимут вас в глазах коллектива. 4. Уверенность в себе и своем профессионализме

Даже если вы не уверены в себе, никогда этого не показывайте. В мужском коллективе демонстрация неуверенности признак слабости. 5. Честная борьба

Сражайтесь за повышение честно. Интриги, ложь и т. п. убьют вашу репутацию навсегда. 6. Преданность делу и команде

Мужчины при постоянном профессиональном соперничестве умеют объединяться в команду. Если вы научитесь играть в команде, покажете, что общее дело для вас превыше всего, вы заработаете уважение и почет.