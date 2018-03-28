Девочка в одиночку борется с насилием в школах 

О девочке миру рассказал Дэвид Бэкхэм. В рамках миссии ЮНИСЕФ — Международного чрезвычайного детского фонда — он отправился в Индонезию, где познакомился с 15-летней местной жительницей по имени Шрипун. Шрипун осуществляет работу, которая помогает предотвратить насилие в школе, в которой она учится.
Эта девочка на собственном опыте знает, что такое травля со стороны детей в учебном заведении. Она призналась, что чувствовала себя покинутой, исключенной из круга сверстников. Но не сдалась и посвятила себя тому, чтобы помогать другим — тем, кто, как и она, столкнулся с так называемым буллингом в школе. И для Шрипун не важно, что она не всегда находит поддержку и до сих пор иногда действует в одиночку.
Это принесло ей уважение ровесников, и теперь Шрипун своим примером вдохновляет других прекратить агрессию в адрес одноклассников, чтобы позволить им получить достойное образование.
Teenager. Inspiration. Change-maker. I’m so happy that you have all had the chance to meet 15-year-old Sripun with me to see the amazing work she is doing to tackle violence in her school. She faced bullying at school and felt excluded by friends but has focused on supporting others through tough times. She was nominated by her peers to be a change-maker and now inspires others to stop bullying so students can feel safe to learn. @unicef #ENDviolence #7fund
В статье В. Н. Бутенко и О. А. Сидоренко «Буллинг в школьной образовательной системе: опыт исследования психологических особенностей „обидчиков“ и „жертв“» приводятся данные по эксперименту в одной из российских школ. Согласно этим данным, 60% школьников считают, что травля и агрессия со стороны других учащихся в школе имеют место быть. Агрессорами, по мнению детей, являются старшие ученики (21%), ровесники (53%) и учителя (7%).
Преобладающие формы насилия: унижения, сплетни и интриги, угрозы, изолирование, физическое воздействие (побои), другие формы (насмешки, вВымогательства и т. п.). 23% детей утверждают, что регулярно подвергались буллингу, 17% — что такое происходило с ними периодически.
Большинство жертв травли (23%) не понимает, почему стали источником агрессии, 16% детей считают причиной свою внешность. Результаты опроса показывают, что обидчики предпочитают действовать компанией. 8% школьников признались, что регулярно подвергают насилию других учащихся, 20% — что делают это периодически.
Исследование также показало, что основное различие между «жертвами» и «обидчиками» — «показатель социальной эмоциональности». Так, «жертвы» более эмоциональны в коммуникациях, более чувствительны к неудачам в общении и оценкам товарищей, не уверены в себе и в ситуации общения.