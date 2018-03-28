Девочка в одиночку борется с насилием в школах

О девочке миру рассказал Дэвид Бэкхэм. В рамках миссии ЮНИСЕФ — Международного чрезвычайного детского фонда — он отправился в Индонезию, где познакомился с 15-летней местной жительницей по имени Шрипун. Шрипун осуществляет работу, которая помогает предотвратить насилие в школе, в которой она учится.

Эта девочка на собственном опыте знает, что такое травля со стороны детей в учебном заведении. Она призналась, что чувствовала себя покинутой, исключенной из круга сверстников. Но не сдалась и посвятила себя тому, чтобы помогать другим — тем, кто, как и она, столкнулся с так называемым буллингом в школе. И для Шрипун не важно, что она не всегда находит поддержку и до сих пор иногда действует в одиночку.

Это принесло ей уважение ровесников, и теперь Шрипун своим примером вдохновляет других прекратить агрессию в адрес одноклассников, чтобы позволить им получить достойное образование.

В статье В. Н. Бутенко и О. А. Сидоренко «Буллинг в школьной образовательной системе: опыт исследования психологических особенностей „обидчиков“ и „жертв“» приводятся данные по эксперименту в одной из российских школ. Согласно этим данным, 60% школьников считают, что травля и агрессия со стороны других учащихся в школе имеют место быть. Агрессорами, по мнению детей, являются старшие ученики (21%), ровесники (53%) и учителя (7%).

Преобладающие формы насилия: унижения, сплетни и интриги, угрозы, изолирование, физическое воздействие (побои), другие формы (насмешки, вВымогательства и т. п.). 23% детей утверждают, что регулярно подвергались буллингу, 17% — что такое происходило с ними периодически.

Большинство жертв травли (23%) не понимает, почему стали источником агрессии, 16% детей считают причиной свою внешность. Результаты опроса показывают, что обидчики предпочитают действовать компанией. 8% школьников признались, что регулярно подвергают насилию других учащихся, 20% — что делают это периодически.

Исследование также показало, что основное различие между «жертвами» и «обидчиками» — «показатель социальной эмоциональности». Так, «жертвы» более эмоциональны в коммуникациях, более чувствительны к неудачам в общении и оценкам товарищей, не уверены в себе и в ситуации общения.