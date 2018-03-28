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«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул»
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«Люди улыбаются, а кажется, что мир рухнул» 

Letidor.ru 7 часов назад
Фото: Shutterstock
Инстаграм-блогер, социолог, основатель «Школы адекватных родителей» и мама троих мальчиков Виктория Дмитриева описала два часто встречающихся типа реакции на печальные события: эмоциональное заражение и размещение страха.
В психологии есть такое понятие, как «разместить эмоцию». В контексте последних событий я говорю только про размещение эмоций страха, грусти, паники и подобных чувств.
Внутри вас живет какая-то эмоция, и она вылезает наружу только в тот момент, когда необходимо ее где-то разместить. В последние дни людям очень удобно разместить свой страх, тревогу за детей, боязнь смерти в событиях, которые происходят. Проще говоря, вы так сильно переживаете не потому, что вас действительно шокировала трагедия, а потому что внутри вас есть какая-то личная драма, большой непроработанный страх, который сейчас выполз наружу.
В последнее время многие пишут, что у них выпало из жизни два дня, что они рыдают, не могут остановиться. В такой ситуации человеку нужно подумать, что именно такое страшное вылезло, что его парализует, не дает жить, не дает общаться со своими детьми, почему все мысли только в этой трагедии. Желательно проработать свой страх это всегда полезно.
Второе понятие — это «эмоциональное заражение». Так называется чувство, когда человек ощущает себя плохо и хочет, чтобы всем остальным тоже было плохо. Он спрашивает себя: «Если мне страшно, какое право имеют другие люди вообще заниматься своими делами, например, наращивать ресницы?. Если я паникую и плачу из-за трагедии, как люди имеют право отмечать свой день рождения в эти дни?».
Я вас призываю, во-первых, не поддаваться этому чувству, потому что, как только вы эмоционально заразитесь страхом, тревогой, вы принесете эту «инфекцию» домой — там вы неизбежно эмоционально заразите своих детей.
Проблема в том, что наши дети заразить никого не смогут, и они просто начнут «болеть».
Дети не могут пока так прорабатывать эмоции, как взрослые, и они просто почувствуют, что происходит какой-то кошмар с их родителями, но ничего не смогут с этим сделать. Из-за этого у них, например, может ухудшиться поведение.
Не стоит думать, что если вам страшно, то и другим людям должно быть тревожно.
К сожалению или к счастью, так происходит в нашем мире, что даже в дни таких трагических событий многие люди продолжают жить своей обычной жизнью, в которой у них есть дети, праздники, есть какие-то планы, есть желание что-то делать, и не стоит их осуждать.
Все люди, которые когда-то кого-то теряли, знают это странное чувство, когда ты идешь с похорон близкого человека, и у тебя в жизни все изменилось, а ты смотришь: дома вокруг те же, машины те же, все люди ходят, улыбаются, что-то продолжают делать, хотя тебе кажется, что мир рухнул. На самом деле, жизнь идет своим чередом, и в этом заключается большая сила всего человечества: как бы все ни было плохо, жизнь продолжается и ее стоит продолжать.
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