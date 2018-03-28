Какой знак зодиака больше всех любит деньги

Какой знак зодиака может стать богатым везунчиком

12-е место: Рыбы

Если начистоту, то Рыбы любят деньги. Но не взаимно. Если вы хотите узнать, какой бизнес не стоит начинать и в какой банк нельзя вкладывать средства, то следите за Рыбами и делайте наоборот (по их поведению можно прогнозировать неудачные финансовые решения). И даже если на людей этого знака опрокинется грузовик с деньгами, они, скорее всего, останутся с железным пятаком в кармане. А почему? Потому что раздадут все нуждающимся (в том числе из собственного кошелька). 11-е место: Близнецы

Близнецы не скрывают, что равнодушны к деньгам. Зачем им они, когда есть друзья, которые могут бескорыстно одолжить бриллиантовое колье для похода в клуб или «Бентли» для поездки за грибами? Если же Близнецам срочно понадобится огромная сумма, то они знают 400 честных (и гораздо больше преступных) способов отъема денег у населения. Как только бумажечки окажутся в кармане, этот знак попытается побыстрее их потратить. Потому что вдруг завтра дефолт, чума или конец света, а он не успел взять от жизни все. 10-е место: Стрелец

У Стрельца из-за денег одни проблемы: недосып, боли в спине, скандалы с родственниками из-за наследства. А еще их дети и супруги не узнают при встрече, потому что даже в офисе Стрелец работает вахтовым методом: уходит на работу где-нибудь в сентябре и возвращается с нее в марте. А денег ему все равно не хватает. Причем не на конкретную вещь, дом там или машину. А в принципе. Чтобы называть себя счастливым человеком. 9-е место: Весы

Весы считают деньги злом, поэтому обычно не помнят размер своей зарплаты и не следят за тратами. А еще они верят, что стоит только захотеть, и любое желание сбудется (причем достаточно только мечтать, а делать ничего не надо). Может быть, из-за этого Весам везет в любви: они находят спутника жизни, который всем их обеспечивает и никогда не ворчит из-за покупки пятой шубы за сезон или потерянного нового iPhone. 8-е место: Водолей

У Водолея слишком много целей и планов, чтобы интересоваться деньгами. Последние — это побочный продукт его активности. Водолей, допустим, умеет печь торты, и так хорошо у него это получается, что все соседи и друзья обращаются к нему с заказами. А еще он умеет фотографировать. И тоже как-то случайно у него это выходит лучше, чем у остальных. Заработает Водолей крупную сумму и тут же ее потратит: на объектив или на плиту с голосовым меню. Потому что деньги — это средство развития, не больше. 7-е место: Лев

Тут надо уточнить: Лев мечтает быть богатым, чтобы можно было со знаменитостями дружить, зимой на дорогие курорты летать, всякие модные новинки покупать и в «Инстаграм» фотки выкладывать. При этом работать Лев не хочет, потому что продаваться руководителю и быть жертвой капитализма ниже его царского достоинства. Поэтому Лев со временем учится экономить, покупает фейковые бренды и осваивает мастерство фотошопа, чтобы другим казалось, будто он в холода щели в окнах долларами затыкает. 6-е место: Рак

5-е место: Козерог Этот человек умеет и зарабатывать, и тратить. У него финансовые цели поставлены, приложения по домашнему бухучету на телефон установлены, кешбэк на все карты подключен. В общем, он мог возглавлять список «Форбс» . Но где-то в параллельной Вселенной. Дело в том, что у Рака заниженная самооценка, из-за которой он нередко уступает дорогу конкурентам или медлит с покупкой биткоина. И даже если он накопил свой чемодан с деньгами, то обычно ведет себя как подпольный миллионер Корейко: боится демонстрировать благополучие из суеверных страхов.

У Козерога неисчерпаемые запасы терпения, а это первый ключ к несметным богатствам. К тому же Козерог аскетичен, даже когда позволяет зарплата, спит на раскладушке и добирается до работы на велосипеде. А это, как вы понимаете, еще один ключ от квартиры, где деньги лежат. Правда, учитывая неторопливость Козерога, богатство он получит не в юности и даже не в среднем возрасте, а где-то ближе к пенсии (или даже позже, когда наконец осмелится заняться бизнесом). 4-е место: Овен

Овну нравится процесс заработка денег: для него азартная игра, в которой цифры на банковском счете — это баллы. Накопил миллион — прошел первый уровень, получил десять — можно себе звездочку куда-нибудь нарисовать. Причем хвастаться достатком не в характере Овна. У него есть представления о том, сколько нужно для счастья. А все, что свыше, он готов отдавать на благотворительность или вкладывать в интересные проекты. 3-е место: Скорпион

Много упрямства и столько же наглости — вот рецепт больших денег. И Скорпион его знает. Его не обескураживают неудачи и падения, он не соглашается на меньшее, у него не случаются вспышки расточительства или жалости к бедным родственникам (да, это Скрудж Макдак, если вы на что-то рассчитывали), поэтому он точно уже обеспечил и своих детей и даже правнуков. 2-е место: Телец

Телец никогда не признается, но у него есть специальные ритуалы по привлечению денег. Если бы он знал, что его не засмеют, то устроил бы домашний алтарь и каждый день воскуривал фимиам над зелененькими, синенькими и красненькими бумажечками. Чтобы они ему благоволили и легко давались в руки. В отличие от других знаков, он не азартный игрок и не коллекционер. У Тельца есть четкий план покупок на ближайшие 50 лет с указанием предполагаемых цен. И вот мечты о яхте и собственном острове его и двигают к финансовому процветанию. 1-е место: Дева

У Девы есть десяток заначек, причем часть из них в бабушкиной квартире, в старом гараже и под старым пнем. Чтобы даже если Дева попадет в переделку (этот знак в нее никогда не попадет из-за своей осторожности, но из-за нее же ему постоянно кажется, что он, как и Агент 007, под вечным наблюдением), было откуда достать толстую пачку купюр, сделать пластику и уехать жить на Канары. А еще Деву можно ночью разбудить и спросить, сколько у нее денег в кошельке и на банковском счете — ответит с точностью до копейки. И даже скажет, сколько их у супруга, мамы, папы и прочих родственников. Такой страсти к деньгам больше ни у кого в мире нет.