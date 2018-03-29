5 правил, которые помогут завести новых друзей

Чем старше мы становимся, тем сложнее доверяем другим людям, соответственно, реже заводим новых друзей, а то и совсем теряем этот навык. Редакция WMJ.ru научит, как исправить ситуацию.

Старые друзья как любимые джинсы — надежные и нетребовательные. Они всегда рядом, но ненавязчивы. Они местами в заплатках, но до сих пор остаются идеальными.

Мы знаем их так долго, что кажется, будто они были рядом всю жизнь. Из всего круга общения только старые друзья готовы принимать тебя такой, какая ты есть, со всеми достоинствами и недостатками, и не требуют ничего взамен.

В течение всей жизни у нас могут быть десятки или даже сотни знакомых, но действительно близких друзей всегда лишь несколько. Это вполне обоснованно, потому что сложно впустить в свои личные, интимные переживания нового, постороннего человека. Поэтому очень дружеские связи, которые возникают еще в детстве, проходят через всю жизнь.

Крепкая дружба — это большая ценность, которую надо хранить и беречь, но все же на знакомствах, завязанных в детском саду, останавливаться не стоит. Иначе неминуем тот момент, когда придет осознание, что тебе совершенно не с кем скоротать субботний вечерок. Причин тут может быть множество: была слишком занята работой, все подружки по парам, а тебе 29 и ты все еще в поисках своего принца, а может, в детском саду ты просто была куда более коммуникабельна, чем сейчас…

Да, жизнь за пределами песочницы — это сплошные проблемы, недоверие к окружающим и вечная борьба, но все же и во взрослой жизни есть место доверию и крепким связям. Давай разберемся, как завязать новые знакомства как самому закрытому социофобу, так и всегда улыбающемуся оптимисту.

Во-первых, улови разницу между просто знакомым и хорошим другом. В первом варианте это тот человек, с которым тебя свели обстоятельства: коллега, сосед, люди, случайно оказавшиеся в одной социальной группе. С ними ты можешь лишь обмениваться репликами о политике, спорте и других людях. По большому счету его внутренний мир тебя мало заботит, а его личные проблемы больше льстят, чем вызывают чувство жалости и желание помочь. Иметь большое количество знакомых — это очень хорошо. Устав от одних, всегда можно провести время с другими, и самое интересное, что никто из них не будет держать на тебя обиду, потому что вы и так редко видитесь. Но даже самое большое количество знакомых не может заменить одного настоящего друга.

Друг — особый человек! С ним существует некая внутренняя связь. У вас схожее мировоззрение, родственные души и одинаковые взгляды на принципы. Это может быть человек, который находится не всегда рядом, с которым звонки бывают редкими, но ты точно знаешь, что он всегда поддержит и выручит в трудную минуту. Но не горем проверяется дружба, а успехом и радостью — если друг искренне радуется вместе с тобой, то держись за него.

Теперь, когда ты знаешь разницу между Светкой с работы и Ленкой, которая подарила когда-то свои любимые туфли, потому что в них ты была серьезно влюблена, идем дальше! Мы предлагаем тебе следовать несложным советам, которые помогут отыскать свою родственную душу среди большой толпы: Определи для себя, какой друг тебе нужен

Поразмышляй, чем бы вы хотели вместе заниматься. Возможно, тебе жизненно необходимо вести задушевные разговоры или необходима помощь в работе, а может, ты хочешь разделить с новым знакомым хобби. Или твоя цель — поменять окружение, и ты ищешь человека с большим количеством знакомых. Так сказать, у кого есть хорошие связи. Проявляй инициативу

Да, это может показаться сложной задачей, если ты закрытый человек и от самой мысли завязать беседу с незнакомцем тебя бросает в дрожь. Но второго варианта здесь нет, у тебя не написано на лбу, что ты умираешь от желания завести новых друзей, а люди пока еще не умеют читать мысли, так что действуй!

Например, если в твоем коллективе появился новичок, смело приглашай его попить чай или на обед. Выясни, какие у вас общие интересы, и смело этим пользуйся. Знакомься с попутчиками в поездках, ведь вас уже объединяет тот факт, что вы едете в одно место. Многие просто стесняются заговорить первыми, даже если очень этого хотят, и зря. Будь настоящей

Каждый человек уникален: характер, манеры, чувство юмора, отношение к чему-либо, внешность — это глубокий и удивительный мир. Не стоит из прекрасного образа неповторимой личности делать чью-то копию. И не забывай, мы ищем друга, который будет с тобой, возможно, до последних дней. Такого человека не обмануть, в конце концов, маски рано или поздно спадут, и он увидит правду. Относись с пониманием

При первом знакомстве, да и вообще в жизни никто никому ничем не обязан. Если тебе не понравилось поведение нового друга или отношение к чему-либо, ты вправе ему об этом сказать, но не стоит его переубеждать, каждый достоин своего мнения. В конце концов, нельзя забывать, что идеальных людей не существует. Ты тоже неидеальна, но это и хорошо. Только представь, насколько ты была бы предсказуема и неинтересна, если это бы было не так. Демонстрируй хороший пример

Конечно же, чтобы найти хорошего друга, в первую очередь ты и сама должна быть таким. Искренне интересуйся жизнью нового приятеля и делай это не для галочки. Сейчас очень мало порядочных и добрых людей, которые что-то делают без корысти, и тебе стоит быть на них похожей. К долгой дружбе общение ради выгоды вряд ли приведет, а вот впечатление о себе испортит в два счета. Подавай себя дозированно и естественно. Тогда спустя некоторое время ты сама удивишься, сколько всего было вместе пройдено.

Прежде чем ты сможешь назвать кого-то своим близким другом, пройдет немало времени, ведь для этого не хватит простого сходства в интересах. Только прожитые моменты жизни — не важно, хорошие или плохие — смогут по-настоящему сплотить вас.