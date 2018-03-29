Что россиянки больше ценят в мужчинах

Сексапильность мужчины для россиянок практически не важна (1%), как, впрочем, и внешность избранника (5%) Россиянки считают, что главными качествами современного мужчины являются ум и способность хорошо зарабатывать, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса «Левада-центра»

— сказано в исследовании.

При этом социологи отмечают, что за 25 лет портрет идеального мужчины и женщины в России практически не изменились. Единственное, что поменялось — за это время в обществе практически перестали ценить порядочность.

Итак, ум мужчины играет главную роль для 51% россиянок. На втором и третьем месте по популярности умение зарабатывать (42%) и порядочность (37%).

46% мужчин при этом отмечают, что главное для них в женщине — хозяйственность (46%), заботливость (32%) и хорошая внешность (31%). Ум женщины при этом вышел только на четвертую строчку — он важен 25% мужчин.