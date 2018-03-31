Как обеспечить финансовую безопасность в путешествии

Мы собрали несколько лайфхаков для путешественников, которые позволят эффективно использовать банковскую карту за границей без рисков и потерь.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что банковская карта стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она всегда при нас, а с развитием бесконтактных платежей исчезает необходимость даже в физическом использовании самой карты. Поэтому от самого процесса покупок, позволяющего проводить платежи по безналу как внутри своей страны, так и по всему миру, мы начинаем получать истинное удовольствие.

Ничто не мешает купить ребенку новый наряд, находясь, например, в командировке в другой стране. Но при этом следует знать некоторые правила, которые помогут не попасться на удочку мошенников. Мы попросили пресс-секретаря платежной системы «Мир» Елену Бочарову поделиться важными советами, как эффективно и безопасно использовать банковскую карту в путешествии.

Предупрежден — значит вооружен

Служба безопасности любого банка — это сложная автоматизированная IT-система, которая призвана защитить клиентов и их средства от всевозможных рисков. Выезжая за границу, предупредите свой банк, что вы покидаете страну и планируете совершать покупки по карте. Банк очень настороженно относится к подобным операциям и снятию наличных в банкоматах за пределами страны, существует большой процент вероятности, что такие действия он расценит как подозрительные и заблокирует карту.

Как восстановить карту, если возникла такая необходимость?

Необходимо сразу же позвонить по официальному номеру банка, указанному на карте. Сотрудник уточнит ваши паспортные данные и кодовое слово, однако не стоит забывать, что разблокировка карты может занять больше суток. Поэтому во избежание такой ситуации лучше иметь с собой несколько карт.

Заранее уточните всю информацию

В момент, когда будете предупреждать банк о выезде за границу, обязательно узнайте о его банках-партнерах, в которых можно выгодно обслуживаться на территории посещаемой страны. Также банк проинформирует о лимитах на снятия с карты и расскажет, в какой валюте экономичнее всего совершать покупки, а при необходимости даже откроет счет в долларах или евро.

Не забудьте о наличных

Даже имея несколько банковских карт, не забывайте про наличные. Покупая сувениры в местных торговых палатках на берегу моря, вдали от цивилизации, вы вряд ли найдете банкомат или терминал для оплаты. Обналичивайте только часть из тех средств, что были отложены на путешествие.

Используйте специальные приложения

Если по какой-то причине у вас не установлено мобильное приложение выпустившего карту банка или вы до этого момента даже не знали о его существовании, то рекомендуем все же подружиться с подобными программами. В первую очередь это позволит оперативно общаться с сотрудниками банка, без звонков в службу поддержки и визитов в отделения. Ведь сейчас многие приложения имеют опцию онлайн-чата, когда сотрудники в любое время отвечают на ваши вопросы.

В отпуске одно из самых приятных развлечений — это шопинг. Вещи, купленные в поездках по миру, нам по-особому дороги, веди они напоминают о новых эмоциях и незаурядных впечатлениях. Расплачивайтесь картой везде, где это выгодно и удобно. Но помните о соблюдении следующих несложных правил, которые помогут обезопасить ваши платежи.

• Не доверяйте сомнительным сообщениям о покупках, блокировке карты и других операциях по карте, присланных с непонятных номеров. У всех банков есть официальные номера, с которых они рассылают оповещения.

• Не сообщайте никому, даже сотрудникам банка, пароли, присланные в смс, CVV-код с обратной стороны карты, пин-код. Если вы сами скажете мошенникам эту информацию, скорее всего, банк уже не сможет возместить ущерб.

• Для покупок в интернете лучше иметь отдельную карту и хранить на ней небольшую сумму денег. Или открыть виртуальную карту — таковые сейчас выпускают многие банки. Подобный формат сам по себе не предполагает хранение на карте больших сумм.

• Не используйте компьютеры чужих людей или компьютеры в общественных местах для оплаты покупок в интернете.