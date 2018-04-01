Привычки, которые мешают нам стать богаче

Вот парадокс: вроде бы у вас не самый низкий уровень заработной платы, но вам постоянно не хватает, вы никак не можете вылезти из долгов. Знакомая ситуация? А еще кредиты, ипотека и многочисленные родственники, которым тоже нужна ваша помощь. Как объясняют психологи, все дело в привычках, которые, оказывается, могут негативно влиять на ваш материальный статус. Разбираемся, какие именно моменты мешают достичь благополучия и выбраться из долговой ямы.

Жалость к себе

Неуспешные люди постоянно находят объяснение своим неудачам и обвиняют всех вокруг, но только не себя. Не та работа, не та профессия, не та страна, не то время, в конце концов… Но самой популярной отговоркой является то, что им не повезло родиться в богатой семье — и именно поэтому их жизнь не сложилась. Хотя в истории очень много примеров, когда дети из небогатых семей делали успешную карьеру и достигали определенных высот. Поэтому психологи еще раз напоминают, что все в этой жизни зависит от нас с вами. Вместо того, чтобы искать причины своих неудач, лучше направить мысли на поиск решений тех или иных задач и понимания того, как можно изменить ситуацию в лучшую сторону. Нужно не причитать на тему того, что у вас ничего не получается, а задуматься о том, что вы можете предпринять, чтобы все получилось. Это действительно работает и помогает направить вашу энергию в нужное русло.

Экономия на всем или жизнь не по средствам

Психологи утверждают, что чем больше вы экономите и отказываете себе в маленьких удовольствиях (новых нарядах, вкусной еде, развлечениях), тем меньше у вас денег. А все потому, что действует один из жизненных законов: чем больше тратите, тем больше средств вам возвращается. Нет, разумная экономия даже приветствуется, но ровно до того момента, пока она не превращается в жадность. Даже финансисты объясняют этот феномен тем, что деньги не должны лежать мертвым грузом — они должны работать и приносить доход.

К слову, противоположной привычкой бедных людей является то, что они тратят намного больше, чем зарабатывают. Другими словами, пока одни медленно, но верно превращаются в скряг, другие стараются жить на широкую ногу и пускать пыль в глаза своим друзьями и знакомым. Например, обитают в старой однокомнатной квартире где-то на окраине города и при этом передвигаются на представительском автомобиле последней модели, разговаривают исключительно по самому навороченному смартфону и демонстрируют недешевые аксессуары люксовых марок. Стоит ли говорить о том, что все эти навороты приобретены в кредит под большие проценты? Специалисты рекомендуют отказаться от кредитов, не вгонять себя в долговую яму, а постараться с каждой зарплаты откладывать хотя бы 10%, чтобы создать себе некую подушку безопасности. Вы удивитесь, но этот принцип позволяет разумно перераспределять денежные средства, даже если речь идет о небольшом заработке.

Отсутствие отпуска и выходных

К сожалению, многие люди думают, что чем больше они работают, тем быстрее к ним придет слава, успех и материальный достаток, конечно. Но, увы, вместо выгорания, неврозов и хронической усталости они не получают больше ничего. А все потому, что еще буддисты верили в то, что все в жизни взаимосвязано и во всем нужно находить гармонию. Другими словами, если вы ударно поработали, то будьте добры так же феерично отдохнуть. Обязательно нужно устраивать себе передышку, чтобы перезарядиться, переключиться на другие вещи и понять, что смысл жизни не только в материальных благах.

Нелюбимая работа

Вы думаете, что ради денег стоит терпеть работу, которая не приносит вам удовольствие? Специалисты объясняют, почему люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, уже сами по себе неудачники. Во-первых, они боятся что-то менять в своей жизни, рассуждая, что лучше уж так плохо, чем еще хуже (они почему-то заранее себя программируют на то, что в другой сфере, например, им будет еще хуже, чем сейчас). Во-вторых, они живут стереотипами и никак не могут выйти за рамки, чтобы попробовать что-то новое. В-третьих, на фоне нелюбимой работы и отсутствия морального удовлетворения от своей деятельности они получают проблемы со здоровьем, депрессию и раннее старение.

Сравнение себя с другими

А точнее, привычка оценивать себя и других людей по уровню дохода. Удивительно, но те индивиды, которые думали, что стать счастливым и успешным можно лишь в том случае, когда доход существенно превышает расходы, очень быстро разочаровывались и, добившись каких-либо результатов в этом вопросе, очень быстро теряли интерес к жизни. Психологи обращают внимание на то, что лишь бедные люди считают, что для полного счастья им не хватает денег. А те, кто чувствуют себя вполне обеспеченным и довольным жизнью, уверяют, что счастье не купишь ни за какие деньги — и поэтому стараются находить позитивные моменты в других вещах.

Оценивание статуса

Первым делом вы смотрите не на человека, а на его статус и то, насколько полезным (или бесполезным) он будет для вас. Это в корне неверный подход. Безусловно, чтобы самому стать успешным, нужно окружать себя людьми, которые уже многого добились сами. Ведь они смогут научить вас чему-то новому или просто поделятся ценным советом, который поможет вам улучшить свое материальное благополучие. Но это возможно лишь в том случае, если сам человек из себя что-то представляет (помимо внушительного счета в банке, конечно).