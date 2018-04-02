7 причин покинуть зону комфорта

Как сказал писатель Нил Дональд Уэлли: «Жизнь начинается там, где заканчивается ваша зона комфорта». Но как объяснить это мозгу, который противится всему новому и внушает, что лучше ходить проверенной дорогой, не общаться с незнакомцами и избегать сложностей?

Когда я делаю что-то впервые, в моей голове крутятся мысли: «ты не сможешь, у тебя не получится», «упадешь — все будут смеяться». Каждую минуту я хочу сдаться и пойти обратно. Это состояние нужно преодолевать постоянно. Глушить голос неуверенной ленивой трусихи в голове и идти вперед. Зона комфорта безопасная, удобная, знакомая, как пространство от кухни до спальни в собственном доме. Но у тебя все равно есть достаточно веских причин, чтобы ее покинуть.

1. Ты поменяешь взгляд на жизнь

Чтобы изменить или расширить свое мировоззрение не обязательно ждать, когда опыт накопится сам с течением лет. Один выход из зоны комфорта, и ты смотришь на многие вещи уже совсем по-другому. Мир вокруг становится больше, твои собственные проблемы мельчают и бледнеют. То, что было так важно, оказывается сущей ерундой. Научись постоянно менять свою жизнь, отсекая то, что мешает тебе стать лучше. Выход из привычной обстановки покажет, что стоит ценить, а чему место на помойке.

2. Улучшишь социальные связи

В мире столько интересных, необычных, вдохновляющих людей, историй и судеб. Но, пока ты блуждаешь на границе своей удобной жизни, новые возможности остаются где-то за горизонтом. Приключения и происшествия объединяют людей в самых странных обстоятельствах. Когда ты бегаешь между станциями лондонского метро, пытаясь понять в какую сторону нужно ехать и спрашивая совета у прохожих, неосознанно формируешь новые социальные связи. Каждая встреча — это уникальный опыт, и никогда не знаешь, где он пригодится.

3. Поймешь, что тебе не нравится

Попытка сделать что-то новое, помогает лучше разобраться в своих вкусах и интересах. Увлечение, от которого все фанатеют, может на деле оказаться худшим из твоих кошмаров. Путешествие покажет, как ты устала от района, в котором живешь. Курсы по повышению квалификации помогут понять, что ты давно выросла из компании, в которой работаешь. Скорее всего, есть много вещей, которые заставляют тебя воспринимать свою жизнь как рутину. Ты просто не знаешь, чем именно не довольна, потому что не открыла ум новому. Осознав, что тебе не нравится, и исключив это из своей жизни, ты станешь только счастливее.

4. Научишься доверять себе

У всех нас есть интуиция, другое дело, что поверить ей непросто. Мы с радостью обращаемся за советами к другим людям, просим рассказать, как поступить, а потом внутренне противимся их аргументам, потому что они не соответствуют ожиданиям. Покинув зону комфорта и просто следуя своим желаниям, ты станешь гораздо уверенней. Все, о чем ты мечтаешь — возможно, если позволишь этому случиться.

5. Попробуешь новое

Зона комфорта полна вещей и людей, которые тебе нравятся. Но за ее пределами тоже есть немало хорошего. Ты можешь узнать, что любишь морепродукты или что катание на сноуборде — это не так уж и страшно. Найдешь увлечение, и жизнь станет ярче. Пробовать новое — это хороший способ быть открытой и развивать позитивное мышление. Ты поймешь, что гораздо больше дверей открываются, чем закрываются.

6. Найдешь приключение

Каждый раз, когда ты говоришь «да» чему-то незнакомому, впускаешь в свою жизнь удивительную историю или необычный опыт. Ты уже выросла из школьных воспоминаний. Хоть они порой и заставляют смеяться, пора создавать новые. Выход из зоны комфорта — это не обязательно кругосветка или купание в реке с аллигаторами. Жизнь может изменить даже непривычный маршрут от работы до дома, нужно лишь быть восприимчивой и не бояться.

7. Ты узнаешь себя

Главное, что ты найдешь, оторвавшись от привычной жизни, — саму себя. Узнаешь свои желания, поймешь, что мешает тебе быть счастливой. Найдешь новые интересы и людей, с которыми ими можно поделиться. Перестанешь беспокоиться о том, живешь ты или просто существуешь.